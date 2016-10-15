 环保组织：“臭氧层杀手”猛增 中国是源头 | 科技环境 | DW | 09.07.2018

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科技环境

环保组织：“臭氧层杀手”猛增 中国是源头

一家环保团体表示，中国泡沫塑料行业大规模使用违禁物质氯氟烃（CFC）。科学家表示，这种可能破坏臭氧层的气体排放量近来猛增，令人忧虑。

China 101 Jahre alte Frau Recycling (picture-alliance/dpa/T.Tu Gy)

氯氟烃主要用来生产泡沫塑料

（德国之声中文网）一家环保组织周一（7月9日）发布报告表示，破坏臭氧层的气体排放量出现神秘的大幅增长，其根源是中国的塑料泡沫工厂。

总部设在英国的环保组织“环境调查署”（EIA）表示，分布在中国10个省份内的18家工厂承认使用了氯氟烃物。该物质其实已经在2010年被禁。

今年5月份，一个国际科学家团队公布的研究报告显示，2012年以来大气层中三氯氟甲烷（CFC-11，氯氟烃的一种）的减少量只有预期值的一半。这意味着有人非法使用了这一物质。

该团队所掌握的数据显示，东亚地区是重新产生该气体的主要来源。这一气体可能会破坏臭氧层，从而使得地球生物受到危险的紫外线照射。氯氟烃排放量增加可能会危害臭氧层的复原。上世纪30年代人类研发氯氟烃作为制冷剂，但由于此后大量使用该物质，造成地球臭氧层严重破坏。

自从发现臭氧层出现面积相当于北美洲的空洞之后，全球范围内拉响警报。世界各国在1987年签署《蒙特利尔议定书》，禁止只用氯氟烃系列物质。2010年，发展中国家也开始正式禁止生产氯氟烃。

Videostill NASA Ozonloch über der Antarktis (NASA's Goddard Space Flight Center/Katy Mersmann)

南极上空的臭氧层空洞令人触目惊心

"行业普遍做法"

假扮成买家的环境调查署调查人员发现，中国泡沫塑料生产厂家大规模使用三氯氟甲烷，因为这种原料的价格比替代品更为便宜，而且生产效率更高。在中国兴盛的建筑行业中，泡沫塑料是需求量极大的隔热材料。

"与企业管理人员的深入讨论清楚揭示，这些并非单一现象，而是该行业中的普遍做法，"调查人员表示。

环境调查署表示，数家公司甚至承认将违禁品氟氯烃出口国外，方法是申报货物时虚报为氢氟烃（HFC）或其他化学混合物。这可能意味着，那些承诺禁用氟氯烃的国家也可能无意中进口了这类物质。

中国也是《蒙特利尔议定书》的签约国。北京政府表示，已经在2007年成功停止氯氟烃的工业应用。

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氟利昂问题仍未了结：臭氧大会综述

1987年国际社会通过了保护臭氧层的蒙特利尔议定书。193个议定书签署国最近在卡塔尔的多哈召开了的第20次大会。蒙特利尔议定书被视为全球环境保护协定的成功榜样。然而，这方面的工作并没有结束。尤其在发展中国家，估计在那里还会有数百万吨的破坏臭氧层的气体被释放出来。在专家眼里，中国是怀疑对象之一。德国之声记者报导如下。 (20.12.2008)  

“蒙特利尔协定”20年

“蒙特利尔协定”被看作是环保政策和国际法领域不多的几座里程碑之一。它的象征意义在于，对全球性威胁作出共同性反应，不是不可能的。 (17.09.2007)  

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温室气体排放量在不断增加。继续大量使用化石能源的后果将不堪设想。转向使用新能源不无可能，专家认为采取运动刻不容缓。 (11.04.2014)  

外部链接

https://content.eia-global.org/posts/documents/000/000/761/original/Blowing-It_CFC11_Report_EIA.pdf?1531089183

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