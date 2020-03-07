 环保新规扼杀德国自产口罩？ | 经济纵横 | DW | 02.05.2020

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经济纵横

环保新规扼杀德国自产口罩？

由于来自全球口罩生产大国中国的供应一度难以保障，德国各界纷纷疾呼应在德国生产口罩。许多企业已响应转产，但业界担心好景不长。

Deutschland Gross-Umstadt | Bietjungfer mit Mundschutz (picture-alliance/Joaquim Ferreira)

（德国之声中文网）新冠疫情爆发以来，德国对口罩的需求暴增。本周各州全面实施口罩强制令，民众在购物即乘坐公交工具是必须戴口罩。

除了普通民众，医院、护理机构、公共服务机关也是口罩需求大户。德国卫生部已启动招标，计划购进共20亿只外科口罩。政府鼓励德国企业开动生产，并推出了相应的扶植政策。

500多家德国纺织企业已经开始转产口罩，包括普通外科口罩、FFP规格的带滤芯医用口罩以及多次使用的自用织物口罩。

入行有风险

但这一势头"方兴未艾"之际，业界已在为自己的前途发出警告。德国纺织和时装业联合会称，一系列计划中的环保法规出台后，几乎不可能在欧盟生产口罩等医用防护品。

据《世界报》报道，被业者视为阻碍防护类纺织品生产的法规涉及计划2021年实施的二氧化碳排放税、欧盟计划修订的更为严格的原材料和化学品法规，以及垃圾废物处理法规。具体包括限制使用全氟己酸等表面活性剂和塑料微粒、严格生物杀灭剂产品使用的法规，以及更高的废物回收标准等。

Coronavirus - Trigema stellt Mundschutz-Masken her Deutschland (picture-alliance/dpa/Trigema)

口罩生产商面对诸多环保法规的限制

纺织工业联合会认为，上述法规将使得在欧洲生产一般外科口罩和医用FFP口罩变得几无可能。尤其是针对防护用纺织品的新规，意味着欧洲自产口罩的末日。例如严格限制使用多种染色剂的规定将使涤纶染色难上加难；此外，按照新规定，目前通用的FFP规格医用口罩中所含的塑料微粒比例早已超标，今后将无法在市场上流通。

纺织行业协会为此致信联邦环境部长舒尔策（Svenja Schulze），疾呼这一生产行业的"生存基础将不复存在"，其后果是生产线流失、转移到亚洲。

口罩不是环保产业

环境部对《世界报》的问询做出回应称，已经了解到业界的忧虑，并指出新法规对全氟己酸的使用限制并不包括防护用纺织品，因此不影响口罩等产品的生产。政府还强调，始终与业界保持对话，对立法过程中的问题有协商和沟通的渠道。

对含氟化学品的使用限制不仅影响到口罩。按照现有的生产工艺，其他一些防护品在欧盟也无法继续生产，例如防弹背心、消防和救援人员专用的防护服装，以及排气过滤材料等。

《世界报》的报道指出，有关环保新规并非对是让纺织业界措手不及的意外，欧盟层面的立法工作已进行了多年。新法的目的是减少有害材料的使用，让生产更具可持续性。口罩的生产过程显然并不环保，此类一次性使用后便被丢弃的产品更谈不上可持续性。

此外，生产口罩从长期看是否能保持经济效益，也值得加个问号。一旦疫情结束，比如疫苗上市后，对口罩的需求将一落千丈，而德国制造的口罩是否还有人问津？

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    口罩成标配 创意大比拼

    手套、 手机 、口罩

    戴口罩在德国什么时候会成为一种义务？亚洲各国广泛使用口罩之后，德国罗伯特·科赫研究所（RKI）现在也建议德国民众佩戴口罩。耶拿将成为德国首个要求市民在超市购物和乘坐公共交通时必须戴口罩的城市，这项措施将于4月6号起实施，人们也可以用围巾等织物遮住口鼻。

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

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    给消防队员的礼物

    一罩难求，口罩短缺的背景之下，越来越多的人们或机构开始自己动手DIY。在Youtube或者推特上，许多人都上传了自己制作口罩的视频。图片上是科特布斯艺术剧院的服装设计总监Cerstin Bochow，她的团队将缝制的口罩赠送给德国红十字会和消防部门。

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

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    笑容不能丢！

    艺术家穆萨·弗里德里西（Mansha Friedrich）用钩针编织的口罩造型别致。自制的口罩上有着笑脸，动物或者太阳的图案。这位来自汉诺威的艺术家想保持好心情。

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

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    同一色系

    捷克和斯洛伐克先行一步，早在3月中就推行了口罩令。去超市或在公共场所必须佩戴口罩。斯洛伐克总统苏珊娜·恰普托娃（Zuzana Čaputová）和总理伊戈尔·马托维奇（Igor Matovic）作出榜样。奥地利随后开始效仿，规定公民出门购物需戴口罩。

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

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    春意盎然

    中国早就要求民众戴口罩。尽管疫情还没有过去，沈阳的这对舞伴还是忍不住翩翩起舞。他们在春天的阳光下沉浸在自己的世界里。

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

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    无一例外

    以色列也出台了严格的防疫措施。总理内塔尼亚胡发布了强制性命令，禁止民众外出。警察和军队负责巡逻检查。正统派犹太教徒也必须遵守这一点。在耶路撒冷米阿谢里姆（Mea Shearim）地区，一名警察正在命令一名男子回家。

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

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    加沙地带的艺术

    在人口稠密的加沙地带，艺术家们试图用自己的方式给人们带来活力，比如在口罩上手绘图案。政府限制居民外出，禁止举办集会活动。一年一度在以色列边境举行的“回归大游行”也于今年取消。

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

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    醒目图案

    在哥伦比亚，口罩上的图案都异常醒目，戏剧张力十足。两名警官口罩图案似乎是受到动漫“绿巨人”的启发。“绿巨人”的故事被改变成电影和电视连续剧。

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

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    防护用品短缺

    法国总统马克龙正视察一家制造防护用品的工厂。在法国，成百上千的医护人员指责政府，在疫情期间没能提供足够的防护服。许多医疗人员依旧在坚持工作。


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BdTD Coronavirus Deutschland Mundschutz für Raucher (AFP/I. Fassbender)

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