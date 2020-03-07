环保新规扼杀德国自产口罩？

（德国之声中文网）新冠疫情爆发以来，德国对口罩的需求暴增。本周各州全面实施口罩强制令，民众在购物即乘坐公交工具是必须戴口罩。

除了普通民众，医院、护理机构、公共服务机关也是口罩需求大户。德国卫生部已启动招标，计划购进共20亿只外科口罩。政府鼓励德国企业开动生产，并推出了相应的扶植政策。

500多家德国纺织企业已经开始转产口罩，包括普通外科口罩、FFP规格的带滤芯医用口罩以及多次使用的自用织物口罩。

入行有风险

但这一势头"方兴未艾"之际，业界已在为自己的前途发出警告。德国纺织和时装业联合会称，一系列计划中的环保法规出台后，几乎不可能在欧盟生产口罩等医用防护品。

据《世界报》报道，被业者视为阻碍防护类纺织品生产的法规涉及计划2021年实施的二氧化碳排放税、欧盟计划修订的更为严格的原材料和化学品法规，以及垃圾废物处理法规。具体包括限制使用全氟己酸等表面活性剂和塑料微粒、严格生物杀灭剂产品使用的法规，以及更高的废物回收标准等。

口罩生产商面对诸多环保法规的限制

纺织工业联合会认为，上述法规将使得在欧洲生产一般外科口罩和医用FFP口罩变得几无可能。尤其是针对防护用纺织品的新规，意味着欧洲自产口罩的末日。例如严格限制使用多种染色剂的规定将使涤纶染色难上加难；此外，按照新规定，目前通用的FFP规格医用口罩中所含的塑料微粒比例早已超标，今后将无法在市场上流通。

纺织行业协会为此致信联邦环境部长舒尔策（Svenja Schulze），疾呼这一生产行业的"生存基础将不复存在"，其后果是生产线流失、转移到亚洲。

口罩不是环保产业

环境部对《世界报》的问询做出回应称，已经了解到业界的忧虑，并指出新法规对全氟己酸的使用限制并不包括防护用纺织品，因此不影响口罩等产品的生产。政府还强调，始终与业界保持对话，对立法过程中的问题有协商和沟通的渠道。

对含氟化学品的使用限制不仅影响到口罩。按照现有的生产工艺，其他一些防护品在欧盟也无法继续生产，例如防弹背心、消防和救援人员专用的防护服装，以及排气过滤材料等。

《世界报》的报道指出，有关环保新规并非对是让纺织业界措手不及的意外，欧盟层面的立法工作已进行了多年。新法的目的是减少有害材料的使用，让生产更具可持续性。口罩的生产过程显然并不环保，此类一次性使用后便被丢弃的产品更谈不上可持续性。

此外，生产口罩从长期看是否能保持经济效益，也值得加个问号。一旦疫情结束，比如疫苗上市后，对口罩的需求将一落千丈，而德国制造的口罩是否还有人问津？