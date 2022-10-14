环保抗议者用番茄汤袭击梵高《向日葵》

（德国之声中文网）周五（10月14日），两名抗议者在伦敦英国国家美术馆用番茄汤袭击梵高名画《向日葵》，以抗议英国政府北海石化勘探新项目。

两名女性抗议者的年龄分别为20岁和21岁。她们走进博物馆的43号房间，各自打开一罐番茄汤，向画作扔去，然后将手粘在画作下方的墙上。

其中一个人在袭击画作之后发表了政治声明。

两名抗议者都穿着印有“停用石油”（Just Stop Oil）字样的T恤，这是一个环保组织的名字。近几个月来，该组织多次袭击艺术品，破坏公共财物，并在伦敦市中心阻断交通，制造混乱。

伦敦市警局称，两名女子以刑事损害和严重非法侵入罪名被逮捕。

英国国家美术馆宣布，这次袭击造成了“画框的轻微损坏，但画作没有受到损伤”。

这幅画作被移走、清洗，并在当天下午复归原位，照常展出。

还有哪些艺术品遇袭？

这幅梵高名画完成于1888年，自1924年起由英国国家美术馆收藏，估计价值8420万美元。这是梵高这幅画作的七个版本之一，被玻璃隔层保护着，因此没有在周五的袭击中受损。

最近遭到环保抗议者袭击的其他艺术作品包括英国画家康斯特布尔（John Constable）的《干草车》（1821年），7月，袭击者在这幅名画上贴了一个反乌托邦画作；还有伦敦考陶尔德画廊的梵高名画《开花的桃树》（1889年），今年6月，两名抗议者把他们的手粘贴在画框上。

今年7月，在伦敦的皇家艺术研究院，达芬奇名作《最后的晚餐》的16世纪全尺寸副本也遭到了环保主义者的攻击。

在过去的几周里，“停用石油”组织的成员在伦敦市中心举行了多次抗议活动，主要是封锁桥梁和交叉路口。

周五，还有一名抗议者伦敦大都会警察局总部喷涂了一个旋转标志后被捕。

伦敦大都会警察局局长罗利（Mark Rowley）最近说，他“对这么多警察从社区要务中被抽走感到沮丧”。

英国内政大臣布拉弗曼（Suella Braverman）上周哀叹道，气候活动家正在搞“游击战术”，导致公众的“混乱和痛苦”。

布拉弗曼警告说：“无论你是‘停用石油’（Just Stop Oil）、‘英国绝缘’（Insulate Britain）还是‘反抗灭绝’（Extinction Rebellion），当你违反法律时，你就越过了界限——这就是为什么我们要继续把你关进监狱。”

警方上周日表示，在周末的环保抗议活动中，超过100人遭到逮捕。

为什么袭击梵高名画？

“停用石油”环保组织因为袭击艺术珍品而广受关注。该组织声称，对出名不感兴趣，而是希望能影响变革。

周五袭击梵高《向日葵》的抗议者之一在现场喊道：“什么更有价值？是艺术还是生命？你是更关心保护一幅画作还是保护我们的星球？”

荷兰艺术犯罪调查员布兰德（Arthur Brand ）谴责了周五的袭击。他说：“有数百种方法可以让气候问题得到关注，这不应该是其中之一。”

这种抗议活动的效果似乎也值得怀疑，因为英国政府照样推进北海石化勘探新项目。环保活动家和气候科学家抗议说，该项目与政府应对气候变化的承诺背道而驰。

（法新社、美联社、路透社）

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