环保抗议者用番茄汤袭击梵高《向日葵》

周五，两名抗议者在伦敦英国国家美术馆用番茄汤袭击梵高《向日葵》，以抗议英国政府北海石化勘探新项目。这是最近一系列以破坏文物珍品为噱头的环保抗议活动中的最新一例。
（德国之声中文网）周五（10月14日），两名抗议者在伦敦英国国家美术馆用番茄汤袭击梵高名画《向日葵》，以抗议英国政府北海石化勘探新项目。
两名女性抗议者的年龄分别为20岁和21岁。她们走进博物馆的43号房间，各自打开一罐番茄汤，向画作扔去，然后将手粘在画作下方的墙上。
其中一个人在袭击画作之后发表了政治声明。
两名抗议者都穿着印有“停用石油”（Just Stop Oil）字样的T恤，这是一个环保组织的名字。近几个月来，该组织多次袭击艺术品，破坏公共财物，并在伦敦市中心阻断交通，制造混乱。
伦敦市警局称，两名女子以刑事损害和严重非法侵入罪名被逮捕。
英国国家美术馆宣布，这次袭击造成了“画框的轻微损坏，但画作没有受到损伤”。
这幅画作被移走、清洗，并在当天下午复归原位，照常展出。
这幅梵高名画完成于1888年，自1924年起由英国国家美术馆收藏，估计价值8420万美元。这是梵高这幅画作的七个版本之一，被玻璃隔层保护着，因此没有在周五的袭击中受损。
最近遭到环保抗议者袭击的其他艺术作品包括英国画家康斯特布尔（John Constable）的《干草车》（1821年），7月，袭击者在这幅名画上贴了一个反乌托邦画作；还有伦敦考陶尔德画廊的梵高名画《开花的桃树》（1889年），今年6月，两名抗议者把他们的手粘贴在画框上。
今年7月，在伦敦的皇家艺术研究院，达芬奇名作《最后的晚餐》的16世纪全尺寸副本也遭到了环保主义者的攻击。
在过去的几周里，“停用石油”组织的成员在伦敦市中心举行了多次抗议活动，主要是封锁桥梁和交叉路口。
周五，还有一名抗议者伦敦大都会警察局总部喷涂了一个旋转标志后被捕。
伦敦大都会警察局局长罗利（Mark Rowley）最近说，他“对这么多警察从社区要务中被抽走感到沮丧”。
英国内政大臣布拉弗曼（Suella Braverman）上周哀叹道，气候活动家正在搞“游击战术”，导致公众的“混乱和痛苦”。
布拉弗曼警告说：“无论你是‘停用石油’（Just Stop Oil）、‘英国绝缘’（Insulate Britain）还是‘反抗灭绝’（Extinction Rebellion），当你违反法律时，你就越过了界限——这就是为什么我们要继续把你关进监狱。”
警方上周日表示，在周末的环保抗议活动中，超过100人遭到逮捕。
“停用石油”环保组织因为袭击艺术珍品而广受关注。该组织声称，对出名不感兴趣，而是希望能影响变革。
周五袭击梵高《向日葵》的抗议者之一在现场喊道：“什么更有价值？是艺术还是生命？你是更关心保护一幅画作还是保护我们的星球？”
荷兰艺术犯罪调查员布兰德（Arthur Brand ）谴责了周五的袭击。他说：“有数百种方法可以让气候问题得到关注，这不应该是其中之一。”
这种抗议活动的效果似乎也值得怀疑，因为英国政府照样推进北海石化勘探新项目。环保活动家和气候科学家抗议说，该项目与政府应对气候变化的承诺背道而驰。
（法新社、美联社、路透社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
英国神秘涂鸦艺术家班克斯（Banksy）原名《气球女孩》（Girl with Balloon）的自碎名画《爱在垃圾桶里》（Love is in the Bin）预计将以３年前近４倍价格拍卖成交。新冠大流行瘟疫期间，全球艺术品销售剧增。班克斯的多幅作品均以巨额拍价落椎。
美国一家法院裁决，纽约大都会博物馆有权保留名为《The Actor》的画作。此前一位名为扎克曼（Laurel Zuckerman）的女士声称，她的曾叔父为逃离纳粹统治区而卖掉了这幅画。