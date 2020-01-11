环保少女喊话西门子：勿助澳洲煤矿项目

（德国之声中文网）澳大利亚是世界上最大的煤炭出口国，随着澳大利亚林火火势持续多日，通贝里建议网民们"敦促他们做出唯一正确的决定"，响应# StopAdani的倡议。

Adani是昆士兰州一座正在建设的新煤矿。由印度印度阿达尼集团 （Adani Power）运营，澳大利亚政府去年批准了该项目。外界预计，德国工业巨头西门子公司为煤炭运出的铁路线路提供部分信号系统。

德国媒体《日报》援引西门子发言人马提尼（Florian Martini）表示："我们站在同一边，我们的目标是应对气候变化。"

西门子的环保"橄榄枝"

西门子首席执行官凯飒（Joe Kaeser）聘请德国气候活动人士纽鲍尔（Luisa Neubauer）在西门子能源(Siemens Energy)的一家新公司担任高级职位，希望她进入监事会。此举显然是为了表明西门子对保护环境的承诺。

不过，这个周日，23岁的纽鲍尔发出回应，表示自己不会接受西门子的"橄榄枝"，并要求西门子高层把这个座位让给环保组织"未来科学家"的一名成员。她告诉德新社："如果（西门子）真心致力于应对气候变化，支持'周五为未来'，他们将尊重我的决定。"

纽鲍尔表示，加入监事会之后会受到规定制约，使她无法对西门子提出批评，她告诉《图片报》："如果我担任此职，我将不得不顾及公司利益，就不再能够独立地就西门子发表评论……这与我作为气候活动人士的角色不相符。"

西门子已经成为周五为未来气候抗议活动的目标之一，该公司大约收到6.3万封电子邮件，这些信件呼吁该公司关注气候变化问题，停止支持煤炭行业。

澳大利亚依赖煤炭发电厂，是全球人均碳排放量最大的国家之一。在气候变化的背景之下，今年澳大利亚森林大火肆虐，引发了人们对澳大利亚能源政策的质疑。这次火灾造成巨大的损失，约有5亿只动物死亡，1000万公顷土地被大火吞噬，至少27人死亡，数千座房屋被毁。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 主人逃生去 澳大利亚东南部的山林火灾从去年9月持续到现在，造成至少20人丧生，数十人失踪，1300座房屋化为灰烬。图为Gospers Mountain一处养马场。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 家园无归 为了让居民撤离火海，澳大利亚政府实施了该国和平时期以来最大规模的疏散行动。夏季高温和干旱使得灭火和救援工作极为艰难。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 一片焦土 但一些农民的牲畜无法迅速转移，被大火吞噬。图为新南威尔士州Bookham附近一处农场被烧焦的羊群。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 飞鸟也难逃 根据悉尼大学的一项研究，去年9月以来，在火灾最严重的新南威尔士一个州，估计有4亿8千万只动物葬身火海，包括哺乳动物，鸟类和爬行动物，但不包括昆虫，蝙蝠和青蛙。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 死亡动物以十亿计 悉尼附近的麦考瑞大学教授安德鲁-比蒂（Andrew Beattie）告诉法新社，“如果从全国范围来算，算上哺乳动物，鸟类和爬行动物以及两栖动物，和像蝴蝶那样的大昆虫，死亡的动物可能达到数十亿。”

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 萌物之灾 澳大利亚特有的物种考拉尤其受到影响。它们生活在树木中，仅以某些类型的桉树为食，无法迅速逃离火焰。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 劫后余生 新南威尔士州中北部海岸地区是数万只考拉的栖息地。这里的人们展开了各种营救考拉的行动，帮助这些行动迟缓的有袋类动物逃生。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 恢复生机路漫长 科学家估计，以树袋熊和袋鼠闻名的澳大利亚野生动植物种群，将需数十年才能从目前毁灭森林的大火中恢复过来。

林火烧不停 澳洲动物遭劫难 一起逃难 与自生自灭的野生动物比起来，宠物们就幸运得多了。这只狗狗跟随主人转移到安全地带后，终于可以喘一口气，歇一歇脚了。



文木 / 叶宣（路透社，德新社，法新社）