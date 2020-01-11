环保少女喊话西门子：勿助澳洲煤矿项目

在澳大利亚大火火势难熄的背景下，瑞典环保少女通贝里敦促西门子重新考虑为澳大利亚一个有争议的煤矿提供设备的计划。
（德国之声中文网）澳大利亚是世界上最大的煤炭出口国，随着澳大利亚林火火势持续多日，通贝里建议网民们"敦促他们做出唯一正确的决定"，响应# StopAdani的倡议。
Adani是昆士兰州一座正在建设的新煤矿。由印度印度阿达尼集团 （Adani Power）运营，澳大利亚政府去年批准了该项目。外界预计，德国工业巨头西门子公司为煤炭运出的铁路线路提供部分信号系统。
德国媒体《日报》援引西门子发言人马提尼（Florian Martini）表示："我们站在同一边，我们的目标是应对气候变化。"
西门子的环保"橄榄枝"
西门子首席执行官凯飒（Joe Kaeser）聘请德国气候活动人士纽鲍尔（Luisa Neubauer）在西门子能源(Siemens Energy)的一家新公司担任高级职位，希望她进入监事会。此举显然是为了表明西门子对保护环境的承诺。
不过，这个周日，23岁的纽鲍尔发出回应，表示自己不会接受西门子的"橄榄枝"，并要求西门子高层把这个座位让给环保组织"未来科学家"的一名成员。她告诉德新社："如果（西门子）真心致力于应对气候变化，支持'周五为未来'，他们将尊重我的决定。"
纽鲍尔表示，加入监事会之后会受到规定制约，使她无法对西门子提出批评，她告诉《图片报》："如果我担任此职，我将不得不顾及公司利益，就不再能够独立地就西门子发表评论……这与我作为气候活动人士的角色不相符。"
西门子已经成为周五为未来气候抗议活动的目标之一，该公司大约收到6.3万封电子邮件，这些信件呼吁该公司关注气候变化问题，停止支持煤炭行业。
澳大利亚依赖煤炭发电厂，是全球人均碳排放量最大的国家之一。在气候变化的背景之下，今年澳大利亚森林大火肆虐，引发了人们对澳大利亚能源政策的质疑。这次火灾造成巨大的损失，约有5亿只动物死亡，1000万公顷土地被大火吞噬，至少27人死亡，数千座房屋被毁。
文木 / 叶宣（路透社，德新社，法新社）