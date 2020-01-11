 环保少女喊话西门子：勿助澳洲煤矿项目 | 科技环境 | DW | 12.01.2020

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科技环境

环保少女喊话西门子：勿助澳洲煤矿项目

在澳大利亚大火火势难熄的背景下，瑞典环保少女通贝里敦促西门子重新考虑为澳大利亚一个有争议的煤矿提供设备的计划。

Siemens (picture-alliance/dpa/L.Mirgeler)

许多关心气候变化的民众给西门子发邮件呼吁该公司关注气候变化问题

（德国之声中文网）澳大利亚是世界上最大的煤炭出口国，随着澳大利亚林火火势持续多日，通贝里建议网民们"敦促他们做出唯一正确的决定"，响应# StopAdani的倡议。

DW.COM

澳洲爆发了近年来最严重的森林大火之后，澳洲首相饱受批评，不但危机管理的能力受到质疑，也因拒绝修正气候政策受到挞伐。 (03.01.2020)

由于持续的极端干旱，澳大利亚已开始为保护人类和动物而被迫杀死上万头骆驼。现在，就连南美也可以感受到大火的影响。由于干旱，澳大利亚已开始为保护人和牲畜而被迫杀死骆驼。 (09.01.2020)

Adani是昆士兰州一座正在建设的新煤矿。由印度印度阿达尼集团 （Adani Power）运营，澳大利亚政府去年批准了该项目。外界预计，德国工业巨头西门子公司为煤炭运出的铁路线路提供部分信号系统。

德国媒体《日报》援引西门子发言人马提尼（Florian Martini）表示："我们站在同一边，我们的目标是应对气候变化。"

西门子的环保"橄榄枝"

西门子首席执行官凯飒（Joe Kaeser）聘请德国气候活动人士纽鲍尔（Luisa Neubauer）在西门子能源(Siemens Energy)的一家新公司担任高级职位，希望她进入监事会。此举显然是为了表明西门子对保护环境的承诺。

不过，这个周日，23岁的纽鲍尔发出回应，表示自己不会接受西门子的"橄榄枝"，并要求西门子高层把这个座位让给环保组织"未来科学家"的一名成员。她告诉德新社："如果（西门子）真心致力于应对气候变化，支持'周五为未来'，他们将尊重我的决定。"

纽鲍尔表示，加入监事会之后会受到规定制约，使她无法对西门子提出批评，她告诉《图片报》："如果我担任此职，我将不得不顾及公司利益，就不再能够独立地就西门子发表评论……这与我作为气候活动人士的角色不相符。"

西门子已经成为周五为未来气候抗议活动的目标之一，该公司大约收到6.3万封电子邮件，这些信件呼吁该公司关注气候变化问题，停止支持煤炭行业。

澳大利亚依赖煤炭发电厂，是全球人均碳排放量最大的国家之一。在气候变化的背景之下，今年澳大利亚森林大火肆虐，引发了人们对澳大利亚能源政策的质疑。这次火灾造成巨大的损失，约有5亿只动物死亡，1000万公顷土地被大火吞噬，至少27人死亡，数千座房屋被毁。

  • Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/D. Himbrechts)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    主人逃生去

    澳大利亚东南部的山林火灾从去年9月持续到现在，造成至少20人丧生，数十人失踪，1300座房屋化为灰烬。图为Gospers Mountain一处养马场。

  • Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/AAP/D. Himbrechts)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    家园无归

    为了让居民撤离火海，澳大利亚政府实施了该国和平时期以来最大规模的疏散行动。夏季高温和干旱使得灭火和救援工作极为艰难。

  • Australien Buschbrände (picture-alliance/dpa)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    一片焦土

    但一些农民的牲畜无法迅速转移，被大火吞噬。图为新南威尔士州Bookham附近一处农场被烧焦的羊群。

  • Buschfeuer in Australien Buschbrände Katastrophe (picture-alliance/dpa/J. Ross)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    飞鸟也难逃

    根据悉尼大学的一项研究，去年9月以来，在火灾最严重的新南威尔士一个州，估计有4亿8千万只动物葬身火海，包括哺乳动物，鸟类和爬行动物，但不包括昆虫，蝙蝠和青蛙。

  • Buschfeuer in Australien Buschbrände Katastrophe (picture-alliance/dpa/R. Rycroft)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    死亡动物以十亿计

    悉尼附近的麦考瑞大学教授安德鲁-比蒂（Andrew Beattie）告诉法新社，“如果从全国范围来算，算上哺乳动物，鸟类和爬行动物以及两栖动物，和像蝴蝶那样的大昆虫，死亡的动物可能达到数十亿。”

  • Buschbrände in Australien: IFAW pflegt verletzte Tiere (picture-alliance/dpa/ IFAW/M. Filinger )

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    萌物之灾

    澳大利亚特有的物种考拉尤其受到影响。它们生活在树木中，仅以某些类型的桉树为食，无法迅速逃离火焰。

  • Buschbrände in Australien: IFAW pflegt verletzte Tiere (Getty Images/AFP/S. Khan)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    劫后余生

    新南威尔士州中北部海岸地区是数万只考拉的栖息地。这里的人们展开了各种营救考拉的行动，帮助这些行动迟缓的有袋类动物逃生。

  • Waldbrände in Australien (Reuters/Adam Stevenson)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    恢复生机路漫长

    科学家估计，以树袋熊和袋鼠闻名的澳大利亚野生动植物种群，将需数十年才能从目前毁灭森林的大火中恢复过来。

  • Buschfeuer in Australien Buschbrände Katastrophe (picture-alliance/dpa/J. Smith)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    一起逃难

    与自生自灭的野生动物比起来，宠物们就幸运得多了。这只狗狗跟随主人转移到安全地带后，终于可以喘一口气，歇一歇脚了。


文木 / 叶宣（路透社，德新社，法新社）

 

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林火烧不停 澳洲动物遭劫难

澳大利亚持续了数月的山林大火，不仅给居民造成巨大的生命财产损失，当地的动物更是难逃灭顶之灾。有科学家估计，葬身火海的野生动物数量已高达数亿。 (06.01.2020)  

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