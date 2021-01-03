 “环保少女”力挺印度农民  被印度警方盯上 | 科技环境 | DW | 05.02.2021

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科技环境

“环保少女”力挺印度农民  被印度警方盯上

印度警方表示，已经对瑞典“环保少女”通贝里在推特上分享支持印度农民抗议的“工具箱”文件展开调查。通贝里发出回应，表示自己依旧支持抗议新法的印度农民。

BdTD Klima-Proteste Schweden Greta Thunberg

（德国之声中文网）周四，新德里警方宣布对支持印度农民抗议的“工具箱”制造者提起诉讼，该“工具箱”此前曾被气候活动人士通贝里(Greta Thunberg)在其推特账号上分享。这位瑞典“环保少女”回应印度警方表示，她仍然支持印度农民抗议活动。她在推特上写道:“再多的仇恨、威胁或侵犯人权也改变不了这一点“。

通贝里分享的“工具箱”文件呼吁人们签署一份请愿书，谴责针对抗议者的“国家暴力”，并且敦促印度政府听取抗议者的意见，而不是嘲笑他们。工具包还提到了在Twitter上使用不同的标签来支持印度农民抗议，也呼吁世界各地的人们在2月13日和14日在印度大使馆或当地政府办公室附近组织抗议活动。

印度警方认为该工具箱是印度一个分裂主义运动组织制造的宣传工具。据《今日印度》报道，一名当地警官称，该组织显然是由“诗意正义基金会”（Poetic Justice Foundation）创建的，该基金会据称支持在谋求独立的印度锡克教徒。

DW.COM

气温骤降，数以万计的印度农民继续坚持露营抗议农业法改革。抗议者说，“这是一个民主国家，他（莫迪）必须听我们的。"

中国气候女孩欧泓奕2019年开始在中国展开气候行动。她在接受德国之声专访時表示，习近平提出的2060碳中和目标虽是个好消息，但是该政策充满政治考量。

在澳大利亚大火火势难熄的背景下，瑞典环保少女通贝里敦促西门子重新考虑为澳大利亚一个有争议的煤矿提供设备的计划。

莫迪政府的批评

印度新闻媒体最初报道称，该国警方已对通贝里提起诉讼，原因是她涉嫌“煽动敌意”、海外 "阴谋 "和试图 "加深群体之间的敌意 ”。不过警方之后表示，该案并没有涉及通贝里。

除了通贝里之外，美国流行歌手蕾哈娜(Rihanna)和其他名流也遭到了印度政府的批评，因为他们声援反对农业新法的抗议农民，他们的支持被印度外交部视为“哗众取宠”和“不负责任”。

数以万计的农民在印度首都附近抗议农改新法，他们认为新规会让农民受大企业摆布。示威活动从去年8月爆发，多次发生暴力冲突。

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