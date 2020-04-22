“环保少女”再告德国气候保护不力

（德国之声中文网）瑞典气候保护活动人士格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）和其他来自共12个国家的15名青少年周二（5月5日）敦促联合国受理他们对5个国家提出的指控。

他们认为，阿根廷、巴西、法国、德国和土耳其没有采取措施保护儿童的健康福祉免受可预见的风险威胁。一份声明中称，这些国家"违反联合国《儿童权利公约》，在过去数十年一贯支使用持化石燃料，未能抑制温室气体排放，尽管它们知道气候变化的风险。"

声明表示，除非各国政府采取有效行动抑制气候变化，少年儿童的人权和安全将受到严重威胁。指控针对上述5个国家，是因为在签署了联合国《儿童权利公约》第三份任择议定书的46个国家中，这5个国家是最大的温室气体排放国。

"光说不做"

通贝里和15名青少年同道者在去年9月纽约联合国气候行动峰会期间递交了这份诉状。这些签署者年龄在8岁到17岁之间，来自12个国家，包括阿根廷、巴西、法国、德国、印度、帕劳、马绍尔群岛、尼日利亚、南非、瑞典、突尼斯和美国。通贝里当时指出："世界各国领导人未能履行他们的承诺，他们许诺保护我们的权力，却没有这样做。"

在受到指控的5个国家中，巴西、德国和法国做出了回应。通贝里参与发布的最新声明提到，这些国家表示，气候变化是全球性危机，没有一个国家应单独承担责任。但原告方认为，这几个国家的气候政策尤其给年轻世代带来破坏性的负担，"没有一个真正着眼于儿童利益的国家会像它们这样"。

儿童有权向联合国提告

声明指出，巴西、德国和法国不仅未能为实现2015年通过的巴黎气候保护协议的目标做出自己应有的贡献，其补贴化石燃料等政策甚至会加速气温上升。各国确定的目标是将全球升温控制在1.5摄氏度以内。根据科学界的共识，这是最低限度，否则全球人权可能受到不可逆转的威胁。

参与联署的气候保护人士的律师豪斯菲尔德（Michael Hausfeld）对路透社表示，德法和巴西没有提供可信的说法解释它们为什么未能有效减排。

豪斯菲尔德表示，联合国儿童权利委员会将考虑是否接受德法和巴西的回应，进而驳回起诉，还是提出就此议题正式进行听证。他说，该机构将于今年晚些时候做出决定。

全球最大的温室气体排放国是中国和美国，但两国都没有签署《儿童权利公约》的第三份"任择议定书"，2014年被采用的该议定书允许儿童直接向联合国儿童权利委员会提出申述，由委员会进行调查并指导相应政府采取行动。目前有46个国家在议定书上签了字，被控的5个国家均在其中。