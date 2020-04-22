 “环保少女”再告德国气候保护不力 | 科技环境 | DW | 06.05.2020

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科技环境

“环保少女”再告德国气候保护不力

瑞典少女通贝里敦促联合国受理她和其他一些青少年提出的一项申告。他们指责德国等5个国家的能源产业政策破坏气候保护，对少年儿童的健康和未来构成威胁。

Großbritannien Bristol | Fridays for Future-Protest | mit Greta Thunberg, schwedische Klimaaktivistin (Reuters/D. Martinez)

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这是新冠疫情下的好消息，但专家认为只属短暂性质，气候变化仍是全球一大威胁。其中一份最新报告称，2019年是欧洲史上最热一年，格陵兰冰川融化加速令人担忧。 (23.04.2020)

热浪侵袭南极半岛，威胁当地动植物生态，科学家警告冰川融化将加快全球海平面上升。 (02.04.2020)

医疗与环境学者认为，新冠肺炎是一个警世预言，如果人们继续忽视气候变迁，未来像是新冠肺炎这样的疫情将成为常态。 (01.04.2020)

最近一段时间以来，德国等欧洲国家的新冠病毒感染人数不断攀升，令民众感到恐慌。而长远来看，这场疫情是否也会带来一些积极效应呢？专家提醒，空气质量的略微改善只不过是短期效应而已。 (21.03.2020)

随着新冠病毒在全球范围内的快速扩散，全球经济也出现了下滑趋势。这也导致了温室气体排放量的减少。但是，一些学者担心，疫情之后的复工复产，会让碳排放加速回弹；长远来看，只有实现经济的有序衰退，才能够拯救气候。 (08.03.2020)

最新的科研显示，南极冰雪融化的速度超过人们的预计。科学家担心，南极冰雪融化将成为海平面升高的最关键因素。 (16.02.2020)

（德国之声中文网）瑞典气候保护活动人士格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）和其他来自共12个国家的15名青少年周二（5月5日）敦促联合国受理他们对5个国家提出的指控。

他们认为，阿根廷、巴西、法国、德国和土耳其没有采取措施保护儿童的健康福祉免受可预见的风险威胁。一份声明中称，这些国家"违反联合国《儿童权利公约》，在过去数十年一贯支使用持化石燃料，未能抑制温室气体排放，尽管它们知道气候变化的风险。"

声明表示，除非各国政府采取有效行动抑制气候变化，少年儿童的人权和安全将受到严重威胁。指控针对上述5个国家，是因为在签署了联合国《儿童权利公约》第三份任择议定书的46个国家中，这5个国家是最大的温室气体排放国。

"光说不做"

通贝里和15名青少年同道者在去年9月纽约联合国气候行动峰会期间递交了这份诉状。这些签署者年龄在8岁到17岁之间，来自12个国家，包括阿根廷、巴西、法国、德国、印度、帕劳、马绍尔群岛、尼日利亚、南非、瑞典、突尼斯和美国。通贝里当时指出："世界各国领导人未能履行他们的承诺，他们许诺保护我们的权力，却没有这样做。"

在受到指控的5个国家中，巴西、德国和法国做出了回应。通贝里参与发布的最新声明提到，这些国家表示，气候变化是全球性危机，没有一个国家应单独承担责任。但原告方认为，这几个国家的气候政策尤其给年轻世代带来破坏性的负担，"没有一个真正着眼于儿童利益的国家会像它们这样"。

Deutschland | Symbolbild Kohleausstieg (Reuters/W. Rattay)

儿童有权向联合国提告

声明指出，巴西、德国和法国不仅未能为实现2015年通过的巴黎气候保护协议的目标做出自己应有的贡献，其补贴化石燃料等政策甚至会加速气温上升。各国确定的目标是将全球升温控制在1.5摄氏度以内。根据科学界的共识，这是最低限度，否则全球人权可能受到不可逆转的威胁。

参与联署的气候保护人士的律师豪斯菲尔德（Michael Hausfeld）对路透社表示，德法和巴西没有提供可信的说法解释它们为什么未能有效减排。

豪斯菲尔德表示，联合国儿童权利委员会将考虑是否接受德法和巴西的回应，进而驳回起诉，还是提出就此议题正式进行听证。他说，该机构将于今年晚些时候做出决定。

全球最大的温室气体排放国是中国和美国，但两国都没有签署《儿童权利公约》的第三份"任择议定书"，2014年被采用的该议定书允许儿童直接向联合国儿童权利委员会提出申述，由委员会进行调查并指导相应政府采取行动。目前有46个国家在议定书上签了字，被控的5个国家均在其中。

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