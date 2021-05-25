 环保人士向莫奈名画泼土豆泥 | 文化经纬 | DW | 25.10.2022

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文化经纬

环保人士向莫奈名画泼土豆泥

继梵高名画遭泼番茄汤之后，存放在德国一博物馆的莫奈名画《干草堆》也被泼洒了土豆泥。环保组织希望借此引发公众对气候变化的关注，因为“气候变化的后果将让艺术品一文不值”。

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