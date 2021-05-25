环保人士向莫奈名画泼土豆泥

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继梵高名画遭泼番茄汤之后，存放在德国一博物馆的莫奈名画《干草堆》也被泼洒了土豆泥。环保组织希望借此引发公众对气候变化的关注，因为“气候变化的后果将让艺术品一文不值”。
周五，两名抗议者在伦敦英国国家美术馆用番茄汤袭击梵高《向日葵》，以抗议英国政府北海石化勘探新项目。这是最近一系列以破坏文物珍品为噱头的环保抗议活动中的最新一例。
高温缺水闹电荒，德国的在华企业也受到影响，《商报》关注了这一话题。IT新闻网络杂志Telepolis的一篇长文告诉人们，经济增长和环境保护的抉择越来越向后者偏移。
海登发电厂是德国境内规模最大的烟煤发电厂。为了应对天然气短缺的紧急状况，该电厂将再度开足马力并网发电。绿色和平组织认为："这是一个令人苦涩，但却无法避免的决定。"
中国南部本月发生创纪录的洪水灾害，导致50多万人流离失所。环保人士警告说，中国的碳排放量很有可能在2030年前持续增长。中国政府公布的最新线路图称，到2035年，气候变化监测预警能力可望达到同期国际先进水平。
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