环保人士做起"钉子户" 再遭警方清场

警方抓捕在汉巴赫森林（Hambach Forest）里据守的环保人士，遭到顽强抵抗，示威者人数约达4000。能源巨头RWE决意砍伐大片树林，扩展褐煤矿。
（德国之声中文网）上周日（9月16日），在德国北威州汉巴赫森林，警方共逮捕了34名在地道内和树上据守的环境保护分子。
上周，强迫清场行动一开始，当局就面临决心保护汉巴赫森林的示威者们的强硬反抗。一些环保人士将自己拴在树上，或坚守在树上搭建的木屋里，抗议扩建这个欧洲最大露天褐煤矿。
上周日，约4000人开进位于科隆和亚琛之间的这片森林。组织者方面称，示威人数多达9000。
自2012年以来，当局一直对占领该森林的环保人士采取容忍态度。数天来，随着当局指令立即清场，抗议者情绪激动，行动开始激化。
森林所在地区的拥有者-德国能源康采恩RWE近期宣布，计划至10月中旬，启动砍伐剩余的200公顷森林。
能源死胡同
RWE有意扩展其已是欧洲最大的露天煤矿。这个能源巨头年产4000万吨褐煤。褐煤属于低热质煤炭，是对空气污染最大的化石燃料之一。
RWE是该片土地的所有人，可合法在伐木季节砍伐该地树木。RWE称，有必要扩建煤矿，以满足德国的能源需求。德国对煤电继续有很大依赖性，部分原因是2011年默克尔总理作出的至2022年彻底退出核电的决定。
环保人士谴责继续使用污染燃料，并警告说，扩建煤矿将殃及一些受保护的稀珍动物，百年森林将荡然无存。
争议加剧
《明镜》周刊上周日报道说，由联邦政府指定组成的一个能源委员会有可能建议在2035至2038年之间关闭最后一个煤电厂。该报道使环保人士希望大增。环保组织绿色和平指责RWE和当局态度蛮横，坚持清场计划，拒绝等待委员会做出正式决定。绿色和平德国部执行主任、委员会成员凯泽尔（Martin Kaiser）表示，"汉巴赫森林有可能不再被清除"。
能源委员会定于今年年末提交其终止煤电分期战略。不过，一些议员和工业界人士否认了《明镜》周刊的报道，并称，未得到确认的这份时间表对汉巴赫森林事件不产生影响。
北威州经济部长平克瓦特（Andreas Pinkwart，自民党籍）对德新社表示，委员会尚有很多工作要做，"因此，在这么早的时候就提出退出时间，更令人难以理解"。
矿山、化学与能源工业联合会主席瓦西里亚迪斯（Michael Vassiliadis）警告说，如果委员会主席波法拉（Ronald Pofalla）现在就提出这个或那个可能的退出日期，"那他就是在轻率地掐掉委员会里刚刚形成的互信萌芽"。
联邦议院绿党党团主席霍夫赖特（Anton Hofreiter）也警告说，过早的决定和秘密协议会不必要地使委员会的工作变得困难。
凝炼/叶宣（德新社、美联社）