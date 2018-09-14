环保人士做起"钉子户" 再遭警方清场

（德国之声中文网）上周日（9月16日），在德国北威州汉巴赫森林，警方共逮捕了34名在地道内和树上据守的环境保护分子。

上周，强迫清场行动一开始，当局就面临决心保护汉巴赫森林的示威者们的强硬反抗。一些环保人士将自己拴在树上，或坚守在树上搭建的木屋里，抗议扩建这个欧洲最大露天褐煤矿。

上周日，约4000人开进位于科隆和亚琛之间的这片森林。组织者方面称，示威人数多达9000。

这座煤矿为何成环保人士“眼中钉”？ 示威者要求停止采煤 在第23届联合国气候峰会召开的前一天，数千人聚集在德国哈姆巴赫（Hambach）露天煤矿举行示威，要求彻底停止采煤。示威者身穿白色防护服步行10公里，从附近的一个村庄一直游行示威至露天煤矿。

这座煤矿为何成环保人士“眼中钉”？ 不要再继续破坏环境 哈姆巴赫露天煤矿是欧洲最大的二氧化碳排放单位。为了扩大煤矿开采，一片有上千年历史的森林被部分砍伐，附近的村庄被迫拆迁，而且还将有更多村庄面临“灭顶之灾”。环境保护人士认为，如果这个露天煤矿继续开采，在距此只有50公里远的波恩举行的气候峰会便纯粹是无稽之谈。

这座煤矿为何成环保人士“眼中钉”？ 和平示威 尽管出动了大批警察，示威仍在和平的气氛中进行。彩色的标语牌和彩绘的面孔，以及吉他演奏和歌唱-至少示威活动的前半部分气氛还算平和。

这座煤矿为何成环保人士“眼中钉”？ 不要践踏私有土地！ 当示威者距离煤矿越来越近时，警方出动大批人力，阻止示威队伍继续前行。他们用高音喇叭警告示威者不要进入他人的私有土地。

这座煤矿为何成环保人士“眼中钉”？ 走啊走! 示威队伍距离露天煤矿越近，示威者的情绪便越发昂奋。虽然他们已经步行了许多公里，但在剩下的最后几公里路程中，他们群情振奋加快了步伐。

这座煤矿为何成环保人士“眼中钉”？ 今日的胜利 这些环保人士认为，让这样一座煤矿停摆是让人们关注其要求煤矿下马的呼声的最佳途径。至少巨大的挖煤机一度停工。对于数百名抵达露天煤矿的环境积极分子来说，这已经是个巨大胜利。

这座煤矿为何成环保人士“眼中钉”？ 停止采煤 保护气候 11月4日和5日这个周末，来自世界各地的环保和气候保护人士聚集在一起参加了抗议活动。大家有着共同的诉求：停止采煤，保护气候。在欧洲，要找到一个体现有关煤炭工业未来辩论的场所，没有比哈姆巴赫露天煤矿更好的地方了。

这座煤矿为何成环保人士“眼中钉”？ 半路杀出增援力量 经过在寒冷气候中数小时的游行示威，抗议活动似乎开始进入尾声。但是此时又有两群示威者来到煤矿现场。他们此前为了甩掉陪伴游行队伍的警察而离开其它示威者行列，现在又加入抗议的队伍。

这座煤矿为何成环保人士“眼中钉”？ 到了行动的时刻 环境活动人士的示威活动取得了成效，至少哈姆巴赫露天煤矿当天被迫部分停工。在波恩举行第23届联合国气候峰会期间，政治家们是否会对煤矿开采制定长远措施还是未知数。 作者: Irene Banos Ruiz



自2012年以来，当局一直对占领该森林的环保人士采取容忍态度。数天来，随着当局指令立即清场，抗议者情绪激动，行动开始激化。

森林所在地区的拥有者-德国能源康采恩RWE近期宣布，计划至10月中旬，启动砍伐剩余的200公顷森林。

能源死胡同

RWE有意扩展其已是欧洲最大的露天煤矿。这个能源巨头年产4000万吨褐煤。褐煤属于低热质煤炭，是对空气污染最大的化石燃料之一。

RWE是该片土地的所有人，可合法在伐木季节砍伐该地树木。RWE称，有必要扩建煤矿，以满足德国的能源需求。德国对煤电继续有很大依赖性，部分原因是2011年默克尔总理作出的至2022年彻底退出核电的决定。

环保人士谴责继续使用污染燃料，并警告说，扩建煤矿将殃及一些受保护的稀珍动物，百年森林将荡然无存。

争议加剧

《明镜》周刊上周日报道说，由联邦政府指定组成的一个能源委员会有可能建议在2035至2038年之间关闭最后一个煤电厂。该报道使环保人士希望大增。环保组织绿色和平指责RWE和当局态度蛮横，坚持清场计划，拒绝等待委员会做出正式决定。绿色和平德国部执行主任、委员会成员凯泽尔（Martin Kaiser）表示，"汉巴赫森林有可能不再被清除"。

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能源委员会定于今年年末提交其终止煤电分期战略。不过，一些议员和工业界人士否认了《明镜》周刊的报道，并称，未得到确认的这份时间表对汉巴赫森林事件不产生影响。

北威州经济部长平克瓦特（Andreas Pinkwart，自民党籍）对德新社表示，委员会尚有很多工作要做，"因此，在这么早的时候就提出退出时间，更令人难以理解"。

矿山、化学与能源工业联合会主席瓦西里亚迪斯（Michael Vassiliadis）警告说，如果委员会主席波法拉（Ronald Pofalla）现在就提出这个或那个可能的退出日期，"那他就是在轻率地掐掉委员会里刚刚形成的互信萌芽"。

联邦议院绿党党团主席霍夫赖特（Anton Hofreiter）也警告说，过早的决定和秘密协议会不必要地使委员会的工作变得困难。

凝炼/叶宣（德新社、美联社）