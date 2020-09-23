“玩政治屁股要干净”微博评论一干二净

(德国之声中文网) 胡锡进的这篇"惋惜文"，刊登在他的微博、微信、知乎等多个社交媒体账号上。文章开篇就称"挺为任志强惋惜"，"不希望看到当初的这个论敌蹲进监狱"。胡锡进还说，他的许多论敌近年来都从微博上消失了，但是任志强是这些人中"为数不多的出事的人之一"。

《环球时报》总编的这篇文章，是对10月11日《北京日报》"且看国企领导任志强的贪腐面目"一文的点评。《北京日报》指责任志强"伙同儿子大肆敛财，超额薪酬挂账退休后领取""挪用公款、滥用职权，为己谋利致国有控股企业遭受特别重大损失"。今年9月22日，任志强已经因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被北京市第二中级人民法院判处18年监禁，任志强当庭表示服从判决、不上诉。

以维权律师刘晓原为代表的一些观察人士指出，多年前任志强退休离任时，曾经按规定接受审计，没有被发现任何经济问题，包括中国央视在内的不少官方媒体对此亦有报道。刘晓原9月底曾发推特指出，"九年前离任审计结论没有发现贪污问题，现又查出贪污、挪用公款了。如以法院认定为准，那么，当年的审计人员就渎职了。"

维权律师莫少平不久前在接受德国之声采访时也表示，任志强离职多年后，被现在找出来的经济问题判决入狱，本身有一定不合常理的地方。任志强的"经济问题"是否和他的政治言论有关联，莫少平认为"这是明眼人一看就知道的事情"。

胡锡进的"普世政治常识"

胡锡进的最新文章也注意到了批评人士的这种质疑。他写道："一些支持任志强的人大概会认为，这些罪状是找他的茬，所谓欲加之罪何患无词。"随后他笔锋一转，指责任志强"从事政治对抗，摆出一份道德优越感……然而他的屁股底下显然不干净，自己做一把手的国企与自己的儿子发生关联交易，凭直觉就是不合规的，存在构成经济犯罪的巨大风险。众所周知，在任何国家，置身于政治激流中的人都不能有经济上的重大把柄，这是普世的政治常识。"

胡锡进还认为，"真要搞政治对抗，必须清心寡欲，不能贪恋钱财……很有钱，一边过着优越甚至奢靡的日子，一边就通过政治对抗出风头了，这根本不可能。……总之，从北京日报报道的案情来看，任志强出事是注定的，他不出事才是怪事。"

屁股不干净？评论区很干净

通常，胡锡进本人在社交媒体上发布的文章都开放用户评论功能，而且往往毁誉参半。比如，就在这篇"惋惜文"发表前一天，胡锡进刊文点评蔡英文的"双十节演讲"，指责民进党试图搞"和平分裂"，还称"对台军进行压倒性反击的决心"是"台湾当局唯一听得懂的语言"，"大陆的军事准备一刻不能松"。在这篇微博的评论区内，既有支持胡锡进的用户发言"大陆绝不可能因为台湾民意走向而提前或推迟统一步伐，唯一决定两岸何时统一的因素只有一个，中华民族利益的最大化"，也有网民抨击"嗜血胡锡进，向同胞开火，胡锡进全家先当炮灰吗"，同样获得了数百个点赞。

但是，"惋惜文"却关闭了新浪微博、微信、知乎等平台上的评论区。而且，中国的社交媒体显然也屏蔽了绝大多数有关任志强的内容，搜索"任志强"只能得到0条结果。

在推特上，不少中文用户则对胡锡进公开将任志强的"经济问题"与"政治对抗"相关联表示吃惊，戏称这有"泄露国家机密"之嫌疑。还有些用户诘问"难道只要不搞政治对抗，贪再多钱也能安享晚年"，并讽刺胡锡进之所以"从来不搞政治对抗"也许是因为"屁股不够干净"。