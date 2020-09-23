 “玩政治屁股要干净”微博评论一干二净 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2020

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时政风云

“玩政治屁股要干净”微博评论一干二净

中国官媒《环球时报》总编胡锡进周一在社交媒体上刊文，对企业家、异议人士任志强被判刑“感到惋惜”。他认为，搞“政治对抗”就必须确保“屁股底下干净”。胡锡进的文章都关闭了评论区，中国社交媒体上有关任志强的内容也被全面清理。

Ren Zhiqiang Porträt China (picture-alliance/dpa/W. Huan)

任志强2018年资料照片

(德国之声中文网) 胡锡进的这篇"惋惜文"，刊登在他的微博、微信、知乎等多个社交媒体账号上。文章开篇就称"挺为任志强惋惜"，"不希望看到当初的这个论敌蹲进监狱"。胡锡进还说，他的许多论敌近年来都从微博上消失了，但是任志强是这些人中"为数不多的出事的人之一"。

《环球时报》总编的这篇文章，是对10月11日《北京日报》"且看国企领导任志强的贪腐面目"一文的点评。《北京日报》指责任志强"伙同儿子大肆敛财，超额薪酬挂账退休后领取""挪用公款、滥用职权，为己谋利致国有控股企业遭受特别重大损失"。今年9月22日，任志强已经因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被北京市第二中级人民法院判处18年监禁，任志强当庭表示服从判决、不上诉。

以维权律师刘晓原为代表的一些观察人士指出，多年前任志强退休离任时，曾经按规定接受审计，没有被发现任何经济问题，包括中国央视在内的不少官方媒体对此亦有报道。刘晓原9月底曾发推特指出，"九年前离任审计结论没有发现贪污问题，现又查出贪污、挪用公款了。如以法院认定为准，那么，当年的审计人员就渎职了。"

维权律师莫少平不久前在接受德国之声采访时也表示，任志强离职多年后，被现在找出来的经济问题判决入狱，本身有一定不合常理的地方。任志强的"经济问题"是否和他的政治言论有关联，莫少平认为"这是明眼人一看就知道的事情"。

China Hubei Ren Zhiqiang ehemaliger Vorsitzender von Huayuan Property (picture alliance / dpa/S. Xinming)

中国企业家、时政评论人任志强因其犀利言论，被称为“任大炮”

胡锡进的"普世政治常识"

胡锡进的最新文章也注意到了批评人士的这种质疑。他写道："一些支持任志强的人大概会认为，这些罪状是找他的茬，所谓欲加之罪何患无词。"随后他笔锋一转，指责任志强"从事政治对抗，摆出一份道德优越感……然而他的屁股底下显然不干净，自己做一把手的国企与自己的儿子发生关联交易，凭直觉就是不合规的，存在构成经济犯罪的巨大风险。众所周知，在任何国家，置身于政治激流中的人都不能有经济上的重大把柄，这是普世的政治常识。"

胡锡进还认为，"真要搞政治对抗，必须清心寡欲，不能贪恋钱财……很有钱，一边过着优越甚至奢靡的日子，一边就通过政治对抗出风头了，这根本不可能。……总之，从北京日报报道的案情来看，任志强出事是注定的，他不出事才是怪事。"

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因为批评习近平，任志强被以经济罪名判刑18年。时评人长平认为，任志强因言获罪令人震惊，但是中共对自己人最狠的说法容易误导。

中国企业家、时政评论人任志强被中国司法部门因一系列经济罪名判处有期徒刑十八年。导致其罪名成立的证据，并不为外界所知。法律人士指出，虽然审判结果已出，但此案还有很多疑点和一定的变数。

按照中国前领导人江泽民提出的"闷声发大财"的说法，任志强原本完全可以做到。然而这位声称靠自身努力致富的高干子弟，却最后不再愿意与体制共舞，彻底站到了习近平的对立面。这一切是怎样发生的呢？

屁股不干净？评论区很干净

通常，胡锡进本人在社交媒体上发布的文章都开放用户评论功能，而且往往毁誉参半。比如，就在这篇"惋惜文"发表前一天，胡锡进刊文点评蔡英文的"双十节演讲"，指责民进党试图搞"和平分裂"，还称"对台军进行压倒性反击的决心"是"台湾当局唯一听得懂的语言"，"大陆的军事准备一刻不能松"。在这篇微博的评论区内，既有支持胡锡进的用户发言"大陆绝不可能因为台湾民意走向而提前或推迟统一步伐，唯一决定两岸何时统一的因素只有一个，中华民族利益的最大化"，也有网民抨击"嗜血胡锡进，向同胞开火，胡锡进全家先当炮灰吗"，同样获得了数百个点赞。

但是，"惋惜文"却关闭了新浪微博、微信、知乎等平台上的评论区。而且，中国的社交媒体显然也屏蔽了绝大多数有关任志强的内容，搜索"任志强"只能得到0条结果。

在推特上，不少中文用户则对胡锡进公开将任志强的"经济问题"与"政治对抗"相关联表示吃惊，戏称这有"泄露国家机密"之嫌疑。还有些用户诘问"难道只要不搞政治对抗，贪再多钱也能安享晚年"，并讽刺胡锡进之所以"从来不搞政治对抗"也许是因为"屁股不够干净"。

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  • Veranstaltung Der chinesische Traum von einer harmonischen Gesellschaft Heinrich-Böll-Stiftung (DW/P.Zhang)

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