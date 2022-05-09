玛丽莲梦露画像以1.95亿美元天价售出

（德国之声中文网）波普艺术大师安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的一幅玛丽莲梦露肖像画《枪击玛莉莲 -- 鼠尾草蓝版》（Shot Sage Blue Marilyn）周一（5月9日）在纽约佳士得拍卖行以1.95亿美元成交。

这幅1964年的丝网画像是沃霍尔在梦露去世后为她制作的一系列画像中的一幅，过去由瑞士艺术品经销商托马斯和多丽丝·安曼收藏，估价曾高达2亿美元。

有史以来最伟大的画作之一

佳士得20世纪和21世纪艺术主席罗特（Alex Rotter）认为，这位波普艺术家的《枪击玛莉莲》是美国流行艺术的绝对巅峰之作。

「这幅画超越了肖像画的类型，」罗特说，「超越了20世纪的艺术和文化。与波提切利的《维纳斯的诞生》、达芬奇的《蒙娜丽莎》和毕加索的《亚维农少女》并列，沃霍尔的《枪击玛莉莲》是有史以来最伟大的绘画之一。」

《枪击》的由来

1962年，沃霍尔在梦露因药物中毒而死后不久就画了这幅画，它是他为梦露画的五幅肖像画系列的一部分，被称为《枪击》系列。这个绰号的由来是，一位到访沃霍尔在曼哈顿工作室的访客向画作开了一枪，刺穿了肖像画，这些痕迹后来被修复了。

该作品来自苏黎世的托马斯和多丽丝·安曼基金会，此次拍卖的所有收益将用于改善儿童的生活。

在此幅画之前，最昂贵的沃霍尔画作是《银色车祸》（Silver Car Crash (Double Disaster)），它在2013年拍出1.045亿美元。而20世纪绘画上个最高价格保持者是2015年毕加索的《阿尔及尔的女人》（Les femmes d'Alger）拍出的1.794亿美元。

安迪·沃荷与他的汽车艺术 这是车还是画？ 在展厅中，安迪·沃荷的画作直接挂在奔驰老爷车的边上。安迪·沃荷原计划为总共80款奔驰车作画，不过，在完成了40幅后，他就去世了。

安迪·沃荷与他的汽车艺术 开山鼻祖 1886年1月29日，卡尔·腓特烈·奔驰在德意志帝国专利局注册了一项专利。这辆至多可以称为机动三轮车的新玩意，拥有0.8匹马力，最高时速18公里。最初驾驶这辆车的，是发明人的妻子贝尔塔(Bertha Benz)。她瞒着丈夫，驾车在乡间道路上行驶了100公里。据说她遇到的首批路人是两个农家孩子，他们把这个突突作响的“魔鬼”拦了下来。

安迪·沃荷与他的汽车艺术 丝网印刷作品 安迪·沃荷将这辆汽车鼻祖的形象制成了丝网印刷套图。他的作品，让艺术和工业设计交相辉映。

安迪·沃荷与他的汽车艺术 极尽奢华 1924年底，奔驰推出了15型以及70型两款豪华车。女人们赞叹其漂亮的外观，男人们则钟情于其强劲的动力：两款车分别拥有100匹及140匹马力。安迪·沃荷在勾勒画作时，为这款经典车型点上了淡淡的绿色光泽。

安迪·沃荷与他的汽车艺术 赛车传奇 “银箭”是一个让赛车迷无比激动的名字。这款车风靡将近半个世纪，夺取了许多赛事的冠军。1934年，首款银箭夺得了冠军

安迪·沃荷与他的汽车艺术 五颜六色的银箭 安迪·沃荷为银箭创作了一个系列的作品。本图中，银箭形似烤鸡，颇有讽刺意味。

安迪·沃荷与他的汽车艺术 鲜艳的色彩 赛车制造商有着明确的规则。银箭W125型之后，750千克就成为了大奖赛的一条重要规则：赛车空重不得超过750千克。而对于安迪·沃荷来说，他的规则很简单：色彩要鲜艳。

安迪·沃荷与他的汽车艺术 1969年的高科技 C111型试验车是当年的超级跑车，最高时速达300公里。尽管奔驰公司收到了许多订单，但这款车却从未量产。安迪·沃荷将其画成了张开翅膀的昆虫形象。

安迪·沃荷与他的汽车艺术 世纪跑车 1954年，奔驰推出了300SL，其最高时速达250公里，是当时最快的跑车。它的两侧车门向上开启，宛如海鸥。1999年，在专业记者的评选中，这款车当选为“世纪跑车”。

安迪·沃荷与他的汽车艺术 车前车后，画里画外 在辛根的艺术与汽车博物馆，安迪·沃荷的作品将展出到2015年5月。不论是汽车爱好者，还是艺术爱好者，都能在这里找到他们的所爱。 作者: Suzanne Cords



（法新社、路透社）

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