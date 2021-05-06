王靖渝质疑中印冲突被迫流亡 传恐遭遣返回中国

(德国之声中文网) 19岁的中国公民王靖渝今年2月底曾因在微博上质疑中国官媒报导解放军在中印边境冲突中丧命人数的真实性，并批评中国共产党，被中国当局通缉，下令他在3天内回国。

他在海外流亡数月後，20日传出他疑似在4月5日从迪拜转机飞往美国时，被当地警察拦下，并关进了监狱。他的朋友向德国之声表示，当地聘请的律师没有任何与王靖渝案件相关的信息，而他现在可能面临被当地政府以「侮辱宗教」的罪名遣返回中国。

他的朋友表示，虽然在阿联酋聘请的律师向法院申请让王靖渝保释，当地法院也同意了，但是警察局仍以要将王靖渝遣返回中国为理由不释放他。根据德国之声收到的文件截图，阿联酋当地警局是在4月11日建立一个与王靖渝相关的案件。德国之声目前无法单方面证实案件所有细节的真实性。

批共产党被「抄家」

事实上，王靖渝事件爆发后，他在中国的父母就遇到麻烦了。他在今年3月1日接受德国之声访问时表示：「在我发表第一条评论不到20分钟，重庆当地派出所的3名警察与自称国安警察的不明人士到我家进行抄家，并逮捕我父母。当天晚上，他们把我父母扣押在派出所5个小时，到凌晨接近1点钟才放他们回家。」

事发後的第二天跟第三天，王靖渝称警察都是早上6点或7点就把他父母带去派出所，关在审讯室内，但不问话，一直到晚上67点才放他父母回家。他说：「连我父母回家後，他们都会有一个男警察跟女警察对我父母进行监视。」

他表示，事发後他曾两度与父亲通电话，父亲在最後一次通话中告诉他，要坚持自己的理想，不要返回中国。但他母亲疑似因身体不适，在最後一次电话通话中，恳求他返回中国。他自2月底便与父母失联至今。

此外，王靖渝当时在访问中也提到，重庆当地的警察在事发後，也曾用私人号码发短信给他，要求他立刻回中国，否则他父母将「没有好下场」。他告诉德国之声：「当地警察还在电话中威胁我，说就算我在美国或欧洲，他们也会把我引渡回国。在我接受外国媒体访问後，他们也威胁我父母说，如果再看到我接受外媒采访，他们就会直接拘留我父母。」

他还提到，由於有大量网民在网路上公开分享他家住址与他个人的联系方式，所以事发後，他在重庆的家门口天天有大批人在敲门呐喊。此外，他说人在国外时，只要打开中国的手机号码，便会有大量的短信与电话涌入，大多数内容都是骚扰跟威胁他的。

即便家人面临十分危急的情况，但王靖渝当时也向德国之声表明，自己没有回中国的计划。他当时说：「我目前的打算是我不会回中国，这也是我父母给我寄予的希望。我会坚持利用更多社交帐号，在中国国内能使用的媒体内传播真相，我认为我这样传播会让更多中国人清醒过来。我有考虑过中国派特勤人员秘密绑架我的可能性，但我并不担忧，因为我相信历史会记住我，世界的人民也会记住我。」

数名中国公民遭拘留

王靖渝在采访中也提到，他自国中学会翻墙後，便了解到很多与共产党相关的事。他说：「我认为应该有人站出来把真相传到国内。中国不属於共产党，他不是一个合法的政党。」

他提到，自己在中学时期，曾因在学校与同学分享自己翻墙所得到的讯息，被同学称为汉奸，也在同学向老师与校长通报相关事情後，被迫转学多次，但他并未因此停止在中国国内的社交媒体上分享相关资讯。他告诉德国之声：「在2018至2019年，我多次受到派出所的训诫，他们说是因为看在我还未成年，才没有处罚我。他们说如果我继续这样做，等待我的只有在监狱度过馀生。」

他当时透露，他打算到各国的中国大使馆外进行合法的示威抗议，并将过程录制成视频放到Youtube与中国内部的社交媒体上。他当时说：「我会到联合国在日内瓦的办事处去进行抗议，我也有在策划在世界上可以游行示威的国家，来个环球的示威。我也会想在墙内进行发表相关视频。」

事实上，王靖渝并非唯一一个在社交媒体上质疑中国官方公布与解放军在中印边境相关消息的中国公民。今年2月，有另外6个中国公民因类似的事件而被警察拘留。6名被拘者分布居住在北京丶河北秦皇岛丶贵州贵阳丶广东茂名丶四川绵阳丶江苏南京等地。

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