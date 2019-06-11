 王见王 中美贸易战G20有解? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.06.2019

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时政风云

王见王 中美贸易战G20有解?

美国总统特朗普连日放话之后，中国国家主席习近平终于确定两人将在G20会面。双方将进行「广泛会谈」，不过特朗普贸易谈判左右手的态度却多有保留。

Symbolbild USA-China: Handelsgespräche (Reuters/D. Sagolj)

G20日期逐渐逼近。就在这个敏感时机，特朗普与习近平通电话，确定两人会面行程。两人私交对于贸易谈判到底有没有帮助呢?

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二 (6月18日)在推特上表示，已和中国国家主席习近平通电话约好，下周在日本大阪G20峰会场边见面。

他说:「和中国的习近平主席有非常好的电话交谈。我们将在下周日本的G20会议时，举行一场会议。我们各自的团队将在会议前开始讨论。」

中国官媒18日也确认这个消息，称习近平同意这个延伸会议，并将在会谈中强调透过对话解决经贸争端。

习近平同意两国经贸团队将就如何解决分歧保持沟通。他说:「关键是要照顾彼此的合理关切。我们也希望美方公平对待中国公司。」

两人确定会面也让华盛顿暂时放下新一轮的关税威胁。市场也立刻出现反应，18日美股市扩大涨幅。道琼斯工业平均指数收盘上涨1.4％，上涨353点。

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美国团队立场

白宫首席经济顾问库德洛对于G20会谈成果持保留态度，但他强调「谈话胜于不谈」，也重申将推动中国对其经济政策进行根本性改变，包括知识产权盗窃、强制技术转让、网络黑客攻击，还有贸易关税壁垒。

美国贸易代表莱特海泽也谨慎应对。他告诉参议员，无法确保关税能让中国停止「作弊」，但没有比关税更好的方法。

美国企业日前恳请特朗普不要继续加征剩余商品关税，否则将严重影响美国经济。于此同时，中国也正在应对经济减速、高额债务以及市场对关税造成影响的担忧。

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