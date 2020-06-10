 王藏与妻遭控涉「煽颠罪」 孩子状况不明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2020

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王藏与妻遭控涉「煽颠罪」 孩子状况不明

中国诗人王藏5月30日在一家人面前遭国保拘捕，妻子王利芹也在6月15日与外界失联。目前传出家属已收到拘捕通知书，但王藏母亲与四个孩子的状况令人担忧。

China Dichter Wang Zang (DW/W. Li)

中国诗人王藏今年5月30日在云南家中遭20名国保逮捕，四名孩子与母亲都亲眼目睹事发经过。

(德国之声中文网) 中国异议诗人王藏与其妻子王利芹9月初传出正式遭中国当局以「煽动颠覆国家政权罪」拘捕，目前家中四名年幼的孩子由王藏的母亲一人独自抚养。消息人士告诉德国之声，王利芹的妹妹前几日进到王藏位於云南楚雄的家中，找到了正式批捕的通知书，上面明确列出王藏与王利芹两人分别於7月3日跟7月24日被当局以上述罪名正式拘捕。

消息指出，王藏的母亲与四个孩子目前被软禁在家中，限制人身自由。德国之声取得独家录音档，显示自7月楚雄当地公安局便日日派十多名国保看守王藏一家单元的出入口，不让任何人上门拜访。今年7月，一名快递人员致电王利芹在北京的朋友，表明王藏家门口有十多名国保镇守，包裹只能送到单元门外的门卫室，国保签收後会拿到王藏家中。

该快递人员在一段录音中说道：「警察不让我把东西送上去。十多个警察守在单元门口，不知道该户人家是不是犯了什麽大案。」

消息人士告诉德国之声，王利芹自从6月17日与外界失联後，家中四个孩子便只能由王藏的母亲独自抚养。虽然刚开始警察还会把包裹内的东西送到王藏家中，但王利芹的妹妹透露，自从7月20日之後，王藏一家便再也没收到包裹。消息人士说：「这个时间点与王利芹正式遭拘捕的时间正好吻合。目前外界都不清楚王藏母亲与四个孩子的生活来源是什麽。」

警方称「一切依法办理」

此外，王利芹的朋友在过去几个月多次致电云南当地公安部门，要求他们针对王利芹一家遭软禁的情况作出解释。然而，云南当地的公安部门却总是强调该案件他们「一切依法办理」，甚至警告王利芹的朋友「最好不要参与」这个案件。

根据德国之声取得的其中一个录音档，王利芹的朋友7月14日曾致电云南楚雄的公安局，要求公安局针对王利芹一家遭软禁的情况作出合理解释。电话中，公安局人员仅不断向王利芹的朋友强调，因为案件非他们直接办理，所以她朋友应该联系云南楚雄的东瓜派出所，或是直接致电侦查大队询问办案细节。

China Dichter Wang Zang | Familie (DW/W. Li)

王藏与妻子今年七月正式被云南当地国保以煽动颠覆国家政权罪拘捕，但家人直到9月6日才收到通知书。

而王利芹的朋友8月7日再次致电楚雄公安局，质问值班国保他们为何持续软禁王藏的母亲与四名孩子。在德国之声取得的录音档中，该国保警告王利芹的朋友「最好不要参与」该案件，并直言因为整个案件涉及公安，所以她朋友只能向云南当地的检察院投诉。

该国保在电话中说道：「我们这边查过，我们在办这整个案件的侦查过程中，是没有违法情况的。妳可以向云南省公安厅与公安部投诉。我这儿不是百事通，法律方面的事你就去找律师。妳不能说他违法犯罪了，公安机关因为他有娃娃要管就不能抓他。」

王利芹妹妹遭警方强制驱赶

自从王藏与王利芹陆续被云南楚雄当地国保带走後，王藏与王利芹的家人也陆续受到牵连。消息人士向德国之声透露，王藏的弟弟在王藏被国保押走後，曾协助送生活必需品到王藏家，但後来王藏的弟弟也被当地国保软禁在家，无法继续协助照顾王藏四个孩子。

而王利芹的妹妹王晓敏则是在王利芹6月中与外界失联後，成为唯一能对外分享王藏一家人最新情况的人。不过，在德国之声独家取得的一个录音档中，一名熟知情况的人向王利芹的朋友证实，王晓敏在9月9日被楚雄当地国保传唤後与外界失去联系，後来传被带到云南的丽江市，并被强迫回位於上海的家。

该消息人士在对话中表示：「晓敏好像已经去丽江市，9月9日说准备回老家，然後就从丽江走。警察问她话後，要求她回老家。」

过去几个月密切关注王藏案件的维权律师倪玉兰告诉德国之声，她与一群朋友原先替王藏一家人筹了一万多人民币，希望能转交到他们手中，但是由於联系不上王藏或王利芹的家人，所以无法完成该手续。

倪玉兰说：「我们多次派朋友到他们家看望孩子，但都被告知王藏家大门紧闭，无法进入。虽然两人的批捕书上显示7月就正式逮捕，但王藏的家人却到9月6日才收到通知书。这样的做法合法吗？我认为那些号称一切程序合法的人，是在为不合法的人找藉口。」

China Gefangenschaft Dichter Wang Zang | Ehefrau (DW/W. Li)

王利芹今年六月在王藏遭逮捕关押后，曾上推特请求外界关注并声援他们一家人。

总部位於美国华盛顿的人权组织「中国人权捍卫者」(Chinese Human Rights Defender) 的研究与倡议顾问蓝宁向德国之声表示，王藏与王利芹的案件显示，中国当局仍不断运用任意关押来打压维权人士与他们的家人。他说：「虽然我们无法得知楚雄国保是以什麽证据来起诉王藏，令人更匪夷所思的是，在王利芹仅透过推特呼吁外界关注王藏被捕一事的情况下，他们如何合理化『煽动颠覆国家政权罪』这个罪名。」

蓝宁强调，煽动颠覆国家政权罪定义模糊且广泛，所以常被中国政府用来起诉异议人士。联合国人权专家已多次批评这种作法，强调中国政府这样的做法严重侵犯人权。他告诉德国之声：「这种定义不明的『口袋罪』的唯一用途是以国安名义来打击言论自由，而中国政府应该废除这种罪名。」

友人忧王利芹精神状况

王藏曾在2014年香港占中运动期间，在网络上发布撑黄伞的照片，并举办诗歌朗诵会声援香港示威者，所以当时被国保以涉嫌寻衅滋事罪拘捕关押。王藏被关押期间，他的家人多次被国保骚扰，他位於北京的工作室也多次遭逼迁，导致王利芹後来传闻出现精神分裂的状况。

今年5月30日，云南楚雄当地公安派出40至50名国保至王藏家中，在王藏一家人面前将王藏按在地上，戴上手铐与头套後带走。王利芹当时强调，国保在进行拘捕前，未出示任何文件，她本人也在事发後被带到派出所讯问十多个小时。目前王藏与王利芹的友人都担忧王利芹在被长时间关押的情况下，精神状况可能再次崩溃。

消息人士告诉德国之声：「王利芹几年前因被当局不断逼迫搬迁，她曾得过精神分裂症，曾自尽投湖与离家出走。我们都很担忧她在被关押的情况下，是否会再出现精神上的问题。」

 

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