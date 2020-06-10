王藏与妻遭控涉「煽颠罪」 孩子状况不明

(德国之声中文网) 中国异议诗人王藏与其妻子王利芹9月初传出正式遭中国当局以「煽动颠覆国家政权罪」拘捕，目前家中四名年幼的孩子由王藏的母亲一人独自抚养。消息人士告诉德国之声，王利芹的妹妹前几日进到王藏位於云南楚雄的家中，找到了正式批捕的通知书，上面明确列出王藏与王利芹两人分别於7月3日跟7月24日被当局以上述罪名正式拘捕。

消息指出，王藏的母亲与四个孩子目前被软禁在家中，限制人身自由。德国之声取得独家录音档，显示自7月楚雄当地公安局便日日派十多名国保看守王藏一家单元的出入口，不让任何人上门拜访。今年7月，一名快递人员致电王利芹在北京的朋友，表明王藏家门口有十多名国保镇守，包裹只能送到单元门外的门卫室，国保签收後会拿到王藏家中。

该快递人员在一段录音中说道：「警察不让我把东西送上去。十多个警察守在单元门口，不知道该户人家是不是犯了什麽大案。」

消息人士告诉德国之声，王利芹自从6月17日与外界失联後，家中四个孩子便只能由王藏的母亲独自抚养。虽然刚开始警察还会把包裹内的东西送到王藏家中，但王利芹的妹妹透露，自从7月20日之後，王藏一家便再也没收到包裹。消息人士说：「这个时间点与王利芹正式遭拘捕的时间正好吻合。目前外界都不清楚王藏母亲与四个孩子的生活来源是什麽。」

警方称「一切依法办理」

此外，王利芹的朋友在过去几个月多次致电云南当地公安部门，要求他们针对王利芹一家遭软禁的情况作出解释。然而，云南当地的公安部门却总是强调该案件他们「一切依法办理」，甚至警告王利芹的朋友「最好不要参与」这个案件。

根据德国之声取得的其中一个录音档，王利芹的朋友7月14日曾致电云南楚雄的公安局，要求公安局针对王利芹一家遭软禁的情况作出合理解释。电话中，公安局人员仅不断向王利芹的朋友强调，因为案件非他们直接办理，所以她朋友应该联系云南楚雄的东瓜派出所，或是直接致电侦查大队询问办案细节。

而王利芹的朋友8月7日再次致电楚雄公安局，质问值班国保他们为何持续软禁王藏的母亲与四名孩子。在德国之声取得的录音档中，该国保警告王利芹的朋友「最好不要参与」该案件，并直言因为整个案件涉及公安，所以她朋友只能向云南当地的检察院投诉。

该国保在电话中说道：「我们这边查过，我们在办这整个案件的侦查过程中，是没有违法情况的。妳可以向云南省公安厅与公安部投诉。我这儿不是百事通，法律方面的事你就去找律师。妳不能说他违法犯罪了，公安机关因为他有娃娃要管就不能抓他。」

王利芹妹妹遭警方强制驱赶

自从王藏与王利芹陆续被云南楚雄当地国保带走後，王藏与王利芹的家人也陆续受到牵连。消息人士向德国之声透露，王藏的弟弟在王藏被国保押走後，曾协助送生活必需品到王藏家，但後来王藏的弟弟也被当地国保软禁在家，无法继续协助照顾王藏四个孩子。

而王利芹的妹妹王晓敏则是在王利芹6月中与外界失联後，成为唯一能对外分享王藏一家人最新情况的人。不过，在德国之声独家取得的一个录音档中，一名熟知情况的人向王利芹的朋友证实，王晓敏在9月9日被楚雄当地国保传唤後与外界失去联系，後来传被带到云南的丽江市，并被强迫回位於上海的家。

该消息人士在对话中表示：「晓敏好像已经去丽江市，9月9日说准备回老家，然後就从丽江走。警察问她话後，要求她回老家。」

过去几个月密切关注王藏案件的维权律师倪玉兰告诉德国之声，她与一群朋友原先替王藏一家人筹了一万多人民币，希望能转交到他们手中，但是由於联系不上王藏或王利芹的家人，所以无法完成该手续。

倪玉兰说：「我们多次派朋友到他们家看望孩子，但都被告知王藏家大门紧闭，无法进入。虽然两人的批捕书上显示7月就正式逮捕，但王藏的家人却到9月6日才收到通知书。这样的做法合法吗？我认为那些号称一切程序合法的人，是在为不合法的人找藉口。」

总部位於美国华盛顿的人权组织「中国人权捍卫者」(Chinese Human Rights Defender) 的研究与倡议顾问蓝宁向德国之声表示，王藏与王利芹的案件显示，中国当局仍不断运用任意关押来打压维权人士与他们的家人。他说：「虽然我们无法得知楚雄国保是以什麽证据来起诉王藏，令人更匪夷所思的是，在王利芹仅透过推特呼吁外界关注王藏被捕一事的情况下，他们如何合理化『煽动颠覆国家政权罪』这个罪名。」

蓝宁强调，煽动颠覆国家政权罪定义模糊且广泛，所以常被中国政府用来起诉异议人士。联合国人权专家已多次批评这种作法，强调中国政府这样的做法严重侵犯人权。他告诉德国之声：「这种定义不明的『口袋罪』的唯一用途是以国安名义来打击言论自由，而中国政府应该废除这种罪名。」

友人忧王利芹精神状况

王藏曾在2014年香港占中运动期间，在网络上发布撑黄伞的照片，并举办诗歌朗诵会声援香港示威者，所以当时被国保以涉嫌寻衅滋事罪拘捕关押。王藏被关押期间，他的家人多次被国保骚扰，他位於北京的工作室也多次遭逼迁，导致王利芹後来传闻出现精神分裂的状况。

今年5月30日，云南楚雄当地公安派出40至50名国保至王藏家中，在王藏一家人面前将王藏按在地上，戴上手铐与头套後带走。王利芹当时强调，国保在进行拘捕前，未出示任何文件，她本人也在事发後被带到派出所讯问十多个小时。目前王藏与王利芹的友人都担忧王利芹在被长时间关押的情况下，精神状况可能再次崩溃。

消息人士告诉德国之声：「王利芹几年前因被当局不断逼迫搬迁，她曾得过精神分裂症，曾自尽投湖与离家出走。我们都很担忧她在被关押的情况下，是否会再出现精神上的问题。」

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