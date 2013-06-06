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中国知名维权人士。
早年曾在政府机关工作。六四事件之后离开体制经商。退休后积极参与维权工作。
6月6日是湖南民运人士李旺阳离奇死亡一周年纪念日，香港支联会分别至香港中联办门前抗议和在旺角举行悼念活动，继续向中国当局追索真相。
共12位中国自由作者、记者和人权人士获得人权观察组织颁发的本年度赫尔曼/哈米特言论自由奖。他们中有黄琦、王荔蕻这样知名的维权人士，还有4位没有公布名字，因为颁奖方担心他们的安全受到威胁。
周四(10月20日)上午，北京第二中级法院驳回维权人士王荔蕻的上诉，维持原判。9月9日，王荔蕻被以"寻衅滋事"罪名判刑9个月。王荔蕻家人与律师皆对此判决表示愤怒和失望。
10月10日，辛亥百年之际，澳洲齐氏文化基金会将"推动中国进步奖"颁发给中国独立制片人王利波和维权人士王荔蕻，王荔蕻之子齐健翔代尚处当局监禁中的母亲发表获奖感言。
北京一个区法院周五以"寻衅滋事"罪判处人权活动人士王荔蕻9个月 有期徒刑。王荔蕻不服上诉。德国政府人权专员称，该案让人得出政治迫害的印象。
中国维权人士王荔蕻涉嫌"寻衅滋事"一案周五在北京开庭。国际人权组织对此案提出了严厉批评，德国政府人权专员勒宁也呼吁北京当局立即释放王荔蕻。
8月12日，北京维权人士王荔蕻案开庭审理，被称为中国"结石宝宝之父"的赵连海突破看守抵达庭审现场，向在场的媒体表达了他的声援。与结束声援活动返回时，在其家门外的楼道，被等候的十几位警察强行带走。
8月12日,北京维权人士王荔蕻涉嫌"寻衅滋事"一案在朝阳区温榆河法庭开庭,大批网民、媒体及国际驻华人权代表到场，经过两个多小时的庭审后，法庭未宣布判决结果,称将择日宣判。
中国艺术家艾未未于近日打破沉默，在Twitter微博上发布信息，昨日，更为维权人士王荔蕻发声，而另外一位曾被噤声的知名维权律师滕彪也于近日也在网上发出信息，另有维权律师唐荆陵、刘士辉等也相继在网上现身。
北京维权人士王荔蕻涉嫌"寻衅滋事"一案将于8月12日上午9点，在朝阳区法院温榆河法庭公开开庭审理。王荔蕻的代理律师呼吁公众届时能够申请旁听，以监督法院进行公正审理。
中国知名的维权人士王荔蕻一案再发生反复，据王荔蕻的代理律师刘晓原对外界公开信息，王荔蕻的罪名由"聚众扰乱交通秩序罪"变更为"寻衅滋事罪"。其家人质疑，司法部门缘何变来变去？实为罗织罪名。
据王荔蕻的律师韩一村透露,北京朝阳区检察院已经决定正式起诉中国知名的维权人士王荔蕻,并准备将此案移交法院。律师指这是一起"政治案"，多名网友表示愿为王荔蕻作证。
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