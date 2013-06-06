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王荔蕻

中国知名维权人士。

早年曾在政府机关工作。六四事件之后离开体制经商。退休后积极参与维权工作。

A protester carries a portrait of Chinese dissident Li Wangyang during a demonstration over his death, in Hong Kong June 7, 2012. Li, a labour activist and Chinese dissident jailed after the 1989 crackdown on pro-democracy protesters in Beijing, was found dead in a hospital ward in central China amidst suspicious circumstances, his family and rights groups said on Wednesday. The Chinese characters on the photograph read, To defend the rights of freedom. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS OBITUARY)

李旺阳“离世”一周年：灵魂无法安放 06.06.2013

6月6日是湖南民运人士李旺阳离奇死亡一周年纪念日，香港支联会分别至香港中联办门前抗议和在旺角举行悼念活动，继续向中国当局追索真相。
Symbolbild Zeitungen in Ketten Vladimir Voronin - Fotolia.com

12位中国作者获赫尔曼/哈米特言论自由奖 20.12.2012

共12位中国自由作者、记者和人权人士获得人权观察组织颁发的本年度赫尔曼/哈米特言论自由奖。他们中有黄琦、王荔蕻这样知名的维权人士，还有4位没有公布名字，因为颁奖方担心他们的安全受到威胁。

维权人士王荔蕻刑满出狱 21.12.2011
周四(10月20日)上午，北京第二中级法院驳回维权人士王荔蕻的上诉，维持原判。

王荔蕻案二审维持原判 20.10.2011

周四(10月20日)上午，北京第二中级法院驳回维权人士王荔蕻的上诉，维持原判。9月9日，王荔蕻被以"寻衅滋事"罪名判刑9个月。王荔蕻家人与律师皆对此判决表示愤怒和失望。
澳洲齐氏文化基金会将推动中国进步奖颁发给中国独立制片人王利波和维权人士王荔蕻

王荔蕻、王利波获"推动中国进步奖" 09.10.2011

10月10日，辛亥百年之际，澳洲齐氏文化基金会将"推动中国进步奖"颁发给中国独立制片人王利波和维权人士王荔蕻，王荔蕻之子齐健翔代尚处当局监禁中的母亲发表获奖感言。
Prozess gegen Menschenrechteaktivistin Wang Lihong geöffnet. Unterstützer von Wang versammelten sich vor dem Gericht trotz des großen Polizeiaufgebots. Foto Amy 12.08.2011 in Peking. Zugelifert von der China-redaktion Wang Lihong, China, Peking, Prozeß, Menschenrechte, Menschenrechtler

王荔蕻对9月刑期不服提出上诉 09.09.2011

北京一个区法院周五以"寻衅滋事"罪判处人权活动人士王荔蕻9个月 有期徒刑。王荔蕻不服上诉。德国政府人权专员称，该案让人得出政治迫害的印象。

维权人士王荔蕻被判刑9个月 09.09.2011

北京维权人士王荔蕻案将于9月9日宣判 07.09.2011
Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, am Mittwoch (28.07.2010) zu Beginn eines Hintergrundgesprächs zum deutsch-chinesischen Menschenrechtsdialog im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国政府人权专员呼吁立即释放王荔蕻 13.08.2011

中国维权人士王荔蕻涉嫌"寻衅滋事"一案周五在北京开庭。国际人权组织对此案提出了严厉批评，德国政府人权专员勒宁也呼吁北京当局立即释放王荔蕻。
FILE - In this Jan. 22, 2009 file photo, Zhao Lianhai, center, the father of a boy sickened after he drank tainted milk formula, speaks to journalists outside the Intermediate People's Court in Shijiazhuang, in China's Hebei province. Zhao, the Chinese man who organized a support group for parents of children sickened in one of the country's worst food safety scandals was found guilty of inciting social disorder and sentenced Wednesday, Nov. 10, 2010, to 2 1/2 years in prison, his lawyer said. (AP Photo/Greg Baker, File)

赵连海因声援王荔蕻被警方带走 12.08.2011

8月12日，北京维权人士王荔蕻案开庭审理，被称为中国"结石宝宝之父"的赵连海突破看守抵达庭审现场，向在场的媒体表达了他的声援。与结束声援活动返回时，在其家门外的楼道，被等候的十几位警察强行带走。
Prozess gegen Menschenrechteaktivistin Wang Lihong geöffnet. Unterstützer von Wang versammelten sich vor dem Gericht trotz des großen Polizeiaufgebots. Foto Amy 12.08.2011 in Peking. Zugelifert von der China-redaktion Wang Lihong, China, Peking, Prozeß, Menschenrechte, Menschenrechtler

王荔蕻涉嫌"寻衅滋事"开庭，网友围观声援 12.08.2011

8月12日,北京维权人士王荔蕻涉嫌"寻衅滋事"一案在朝阳区温榆河法庭开庭,大批网民、媒体及国际驻华人权代表到场，经过两个多小时的庭审后，法庭未宣布判决结果,称将择日宣判。

王荔蕻案庭审结束 12.08.2011
艾未未微博发声，多名敏感人士回归网络

艾未未微博发声，多名"敏感人士"回归网络 09.08.2011

中国艺术家艾未未于近日打破沉默，在Twitter微博上发布信息，昨日，更为维权人士王荔蕻发声，而另外一位曾被噤声的知名维权律师滕彪也于近日也在网上发出信息，另有维权律师唐荆陵、刘士辉等也相继在网上现身。
王荔蕻寻衅滋事案即将开庭

王荔蕻"寻衅滋事"案即将开庭 09.08.2011

北京维权人士王荔蕻涉嫌"寻衅滋事"一案将于8月12日上午9点，在朝阳区法院温榆河法庭公开开庭审理。王荔蕻的代理律师呼吁公众届时能够申请旁听，以监督法院进行公正审理。
王荔蕻案再被变更罪名

"王荔蕻案"再被变更罪名 01.08.2011

中国知名的维权人士王荔蕻一案再发生反复，据王荔蕻的代理律师刘晓原对外界公开信息，王荔蕻的罪名由"聚众扰乱交通秩序罪"变更为"寻衅滋事罪"。其家人质疑，司法部门缘何变来变去？实为罗织罪名。
王荔蕻被起诉,谁将为她作证?

王荔蕻被起诉,谁将为她作证? 18.07.2011

据王荔蕻的律师韩一村透露,北京朝阳区检察院已经决定正式起诉中国知名的维权人士王荔蕻,并准备将此案移交法院。律师指这是一起"政治案"，多名网友表示愿为王荔蕻作证。
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