艾未未微博发声，多名"敏感人士"回归网络

中国艺术家艾未未于近日打破沉默，在Twitter微博上发布信息，昨日，更为维权人士王荔蕻发声，而另外一位曾被噤声的知名维权律师滕彪也于近日也在网上发出信息，另有维权律师唐荆陵、刘士辉等也相继在网上现身。