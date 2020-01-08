王立强案现罗生门 台湾两大党出面回应

(德国之声中文网) 针对澳大利亚媒体报导自称中国间谍的王立强遭威胁改说词一事，被指涉案的国民党副秘书长蔡正元周四 (1月9日) 上午召开记者会，出面否认，强调没有威胁王立强。 他除了公开中国商人孙天群与澳大利亚记者周安澜通话的语音档外，也曝光自己与王立强对话过程的视频。

蔡正元表示，孙天群自称王立强对他说民进党前秘书长邱义仁要给他一大笔钱，且民进党也答应让王立强改名来台长期定居。 此外，他也强调自己是透过孙天群介绍才认识王立强，并以视频对话内容来证明自己并未威胁王立强。

在孙天群与澳大利亚记者周安澜的语音通话中，孙天群强调他并没有受到国民党委托来与王立强联系。 他说，不明白王立强为何明明不是间谍却要对外说谎。 此外，他也向王立强喊话，要求他不要害向心。 针对是否有要求王立强发声明一事，孙天群说却有此事，但他没有以此威胁王立强。

民进党在蔡正元结束记者会后，随即也召开记者会，主要引述澳大利亚媒体的报导内容，对蔡正元的说法提出「威脅利誘拍攝影片？共犯招認提供劇本？澳洲認證國際疑犯？國民黨與中國聯手？」四大质疑。民进党籍的台北市议员简书培说，这是一个国际丑闻，但一个台湾在野党的副秘书长却能涉案并与中国一起合作。

王立强案出现重大转折

澳大利亚媒体《悉尼先锋晨报》与《世纪报》周三 (1月8日）报导，自称中国间谍的王立强去年圣诞夜收到来自台湾国民党秘书长蔡正元与中国商人孙天群的威胁，要求他收回先前坦承介入香港示威与去年台湾地方选举的说词，并改称自己受到民进党贿赂与指使。报导称，两人威胁如果王立强不肯配合，他将遭遣返回中国，甚至被杀害。

同一时间，国民党宣布将于周四 (1月9日) 上午九点半举行记者会，并在记者会中公布录音带，强调录音档内容将让各界清楚明白该案细节。 蔡正元昨日接受多家台湾媒体询问时，不愿针对澳媒报导内容多做回应。

《世纪报》报导，澳洲国安机构获得的消息显示，王立强在去年圣诞节左右收到一连串的威胁，除了蔡正元透过孙天群向王立强表示，如果他愿意录一段影片收回对中国的指控，他在中国的亲人便能免于惩罚，他本人也不用偿还债务。

《世纪报》在报导中附上蔡正元与孙天群对话的截图，内容显示蔡正元希望王立强录制影片，清楚说明他从上海到香港，再到澳洲的经过，以及他接触澳大利亚媒体与台湾相关人士的细节。孙天群要求王立强在影片中照稿朗诵，声称自己因受民进党指使，才会揭露中国干涉台湾选举等情报工作内幕，希望藉由这些说词来影响台湾总统大选。稿子中还包含王立强表示，自己仅与向心见过一两次面。

此外，报导也称蔡正元与孙天群向王立强开出条件，表示能协助他安全返回中国，并帮他解决债务问题。 国民党还提出另一个自由定居台湾的选项。但是，孙天群也同时警告王立强，若他不肯合作，他不但会被遣返回中国并可能遭到杀害，他在中国的亲人还会受到牵连。

蔡正元接受《世纪报》访问时表示，他与孙天群与王立强有直接联系，但他否认指使王立强说他受到民进党贿赂。 蔡正元说：「我没有要求王立强发布任何声明。 」另一方面，孙天群坦承与向心熟识，但是却否认与蔡正元有任何联系。然而，《世纪报》与《悉尼先锋晨报》获得的讯息截图显示，两人有针对此案直接进行沟通。

澳大利亚警方向《世纪报》表示，他们在王立强于圣诞夜收到第一则讯息后，便开始展开调查。 澳大利亚警方的发言人说：「我们以掌握相关讯息，显示一名住在澳大利亚的男子收到威胁。 我们的特别调查小组，正在与外国渗透相关的案件展开调查。 」

杨威廉/夏立民 (综合报导)