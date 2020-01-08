王立强传遭死亡威胁 被迫撤回间谍说词

(德国之声中文网) 澳大利亚媒体《悉尼先锋晨报》与《世纪报》周三 (1月8日）报导，自称中国间谍的王立强去年圣诞夜收到来自台湾国民党秘书长蔡正元与中国商人孙天群的威胁，要求他收回先前坦承介入香港示威与去年台湾地方选举的说词，并改称自己受到民进党贿赂与指使。报导称，两人威胁如果王立强不肯配合，他将遭遣返回中国，甚至被杀害。

同一时间，国民党宣布将于周四 (1月9日) 上午九点半举行记者会，并在记者会中公布录音带，强调录音档内容将让各界清楚明白该案细节。 蔡正元昨日接受多家台湾媒体询问时，不愿针对澳媒报导内容多做回应。

《世纪报》报导，澳洲国安机构获得的消息显示，王立强在去年圣诞节左右收到一连串的威胁，除了蔡正元透过孙天群向王立强表示，如果他愿意录一段影片收回对中国的指控，他在中国的亲人便能免于惩罚，他本人也不用偿还债务。

《世纪报》在报导中附上蔡正元与孙天群对话的截图，内容显示蔡正元希望王立强录制影片，清楚说明他从上海到香港，再到澳洲的经过，以及他接触澳大利亚媒体与台湾相关人士的细节。孙天群要求王立强在影片中照稿朗诵，声称自己因受民进党指使，才会揭露中国干涉台湾选举等情报工作内幕，希望藉由这些说词来影响台湾总统大选。稿子中还包含王立强表示，自己仅与向心见过一两次面。

此外，报导也称蔡正元与孙天群向王立强开出条件，表示能协助他安全返回中国，并帮他解决债务问题。 国民党还提出另一个自由定居台湾的选项。但是，孙天群也同时警告王立强，若他不肯合作，他不但会被遣返回中国并可能遭到杀害，他在中国的亲人还会受到牵连。

蔡正元接受《世纪报》访问时表示，他与孙天群与王立强有直接联系，但他否认指使王立强说他受到民进党贿赂。 蔡正元说：「我没有要求王立强发布任何声明。 」另一方面，孙天群坦承与向心熟识，但是却否认与蔡正元有任何联系。然而，《世纪报》与《悉尼先锋晨报》获得的讯息截图显示，两人有针对此案直接进行沟通。

澳大利亚警方向《世纪报》表示，他们在王立强于圣诞夜收到第一则讯息后，便开始展开调查。 澳大利亚警方的发言人说：「我们以掌握相关讯息，显示一名住在澳大利亚的男子收到威胁。 我们的特别调查小组，正在与外国渗透相关的案件展开调查。 」

杨威廉/夏立民 (综合报导)