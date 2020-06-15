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王立军

薄熙来事件中的关键人物

王立军曾为薄熙来的亲信。薄熙来案发后，他指证薄熙来的犯罪情节。王立军本人也因徇私枉法、叛逃、滥用职权、受贿罪被判15年有期徒刑。

JINAN, CHINA - AUGUST 22: Chinese policemen guard outside the Jinan Intermediate People's Court on August 22, 2013 in Jinan, China. Former Chinese politician Bo Xilai is standing trial on charges of bribery, corruption and abuse of power. Bo Xilai made global headlines last year when his wife Gu Kailai was charged and convicted of murdering British businessman Neil Heywood. (Photo by Feng Li/Getty Images)

重庆公安局局长又双叒叕落马 15.06.2020

中央纪委国家监委网站周日晚间发布声明，称重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，正接受调查。连续几任重庆市公安局局长都相继落马，其中包括引爆“逃馆”事件的王立军。网友纷纷表示“重庆公安局长是高危职业”。
An officer stands outside the Great Hall of the People, the venue of National People's Congress, China's parliament, in Beijing, June 18, 2015. China's legislature adopted a national security law on Wednesday that will enable authorities to take all necessary measures to safeguard territorial sovereignty and ensure full control over the country's Internet infrastructure. Picture taken June 18, 2015. REUTERS/Jason Lee

重慶前市委書記孫政才被中紀委立案調查 24.07.2017

7月中旬原貴州省委書記陳敏爾突然調任直轄市重慶市委書記，這次官場的變動不僅十分突兀，更重要的是，原重慶市委書記孫政才哪裡去了？新華社的一句話解開了這個謎團。
China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai (L) and former Deputy Mayor of Chongqing Wang Lijun (R) sing the national anthem during a session of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) of the Chongqing Municipal Committee, in Chongqing municipality in this January 7, 2012 file photo. Wang, the former police chief at the heart of China's biggest political scandal in decades faces trial next week on charges of defection, taking bribes and illegal surveillance. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

重庆新书记要求肃清薄王“遗毒” 18.07.2017

中国官方媒体周二报道称，中国西南城市重庆新任领导人敦促官员肃清该市前任党的领导人薄熙来的“遗毒”。薄熙来因一场充满戏剧性的腐败丑闻，在2013年被判处终身监禁。
BEIJING, March 15, 2017 The closing meeting of the fifth session of the 12th National People's Congress is held at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 15, 2017. zhs |

这样的民法总则该不该点个赞？ 17.03.2017

本周中国人大会议通过民法总则。其内容与人们的生活息息相关，涵盖了财产、婚姻、土地等多个方面。有人认为应为民法总则的诞生"点赞"，然而有专家指出，现在就"点赞"，未免为时过早！
Bo Xilai looks on as the decision of his appeal is announced at the Shandong Higher People's Court in Jinan, capital of east China's Shandong Province in this still image taken from video October 25, 2013. The court in eastern China rejected an appeal by ousted senior politician Bo on Friday and, as expected, upheld his life sentence on charges of bribery, corruption and abuse of power. His career was stopped short last year by a murder scandal in which his wife, Gu Kailai, was convicted of poisoning a British businessman, Neil Heywood, who had been a family friend. REUTERS/China Central Television (CCTV) via Reuters TV (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW) ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

长平观察：如何清除“薄、王”遗毒？ 16.02.2017

中央巡视组批评重庆清除“薄、王”思想遗毒不彻底。时评人长平指出，“薄、王”遗毒非专属，而是专制政权的标配，而且当下正药力大发，祸及全球。
In this TV grab taken on 22 September 2013, Bo Xilai, former Secretary of the Chongqing Municipal Committee of the Communist Party of China (CPC), speaks during a trial at the Jinan Intermediate Peoples Court in Jinan city, east Chinas Shandong province. A Chinese court has sentenced former leading politician Bo Xilai to life in prison after finding him guilty on charges of graft, accepting bribes and abuse of power. The Jinan Intermediate Peoples Court announced the verdict against Bo on Sunday (22 September 2013).

薄熙来长子李望知感叹“人生苦短” 02.01.2015

2015年开始的第一天，薄熙来的长子李望知发布微博，讲述他现在与狱中生父的关系，并表达了他的个人期望。
tatort © WoGi #11427263

重庆昔日“打黑英雄”自杀 08.04.2014

随着“薄王事件”的爆发和两位主角相继入狱，重庆昔日浩大的“打黑运动”也渐渐“落幕”。但一位当年“打黑英雄”周渝的自杀事件，再引公众对这段历史的关注。
U.S. Ambassador to China Gary Locke delivers his speech at Beijing Foreign Studies University in Beijing, China, Friday, Sept. 9, 2011. Locke said Friday a stronger U.S. economy is in China's interest and he will promote trade and human rights as the new envoy in Beijing, a focal point for U.S. diplomacy. (AP Photo/Andy Wong)

中国官媒抨击骆家辉遭网友吐槽 01.03.2014

中国主要官方媒体本周五发表了一篇用词苛刻的社评，文中用种族侮辱性词语攻击即将卸任的美国驻华大使骆家辉(Gary F. Locke)。这一文章招致众多中国网民的反感和抨击。
U.S. Ambassador to China Gary Locke delivers his speech at Beijing Foreign Studies University in Beijing, China, Friday, Sept. 9, 2011. Locke said Friday a stronger U.S. economy is in China's interest and he will promote trade and human rights as the new envoy in Beijing, a focal point for U.S. diplomacy. (AP Photo/Andy Wong)

骆家辉告别雾霾中的北京 26.02.2014

美国驻华大使骆家辉在即将离开北京之际发表告别讲话，特别关注中国的人权状况。他指出，中国未来的发展将取决于能否拥有独立的司法和言论自由。
Then China's Politburo Standing Committee Member Zhou Yongkang waves during a meeting with the media at the Great Hall of the People in Beijing October 22, 2007. Few figures are as divisive in China as former domestic security tsar Zhou, reportedly under investigation by the ruling Communist Party for corruption. Even the once ambitious but now ousted politician Bo Xilai, whose trial on corruption ended on August 26, 2013, doesn't evoke the same depth of feeling that Zhou does. From the oil fields of frigid northeastern China, the hulking Zhou worked his way up to the elite Politburo Standing Committee, where his spending on domestic security exceeded the separate budgets for defence, healthcare or education. Picture taken October 22, 2007. To match story CHINA-POLITICS/ZHOU REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS)

周老虎，新年见？ 02.01.2014

自王立军逃馆，周永康已经被推到中共权力斗争的前台，经过两年血雨腥风的肉搏，这位在位十年的政法沙皇终于被双规，2014将继续进行权力较量，周永康的下场，将取决于中共新一轮的权力平衡。
美国驻华大使骆家辉今日上午宣布将于明年初辞职。他的任内，先后经历了“王立军逃馆”、“陈光诚进入美使馆”、美国指称中国网络攻击等敏感事件。

骆家辉辞职，给中国留下什么样的背影？ 20.11.2013

美国驻华大使骆家辉今日上午宣布将于明年初辞职。他的任内，先后经历了“王立军逃馆”、“陈光诚进入美使馆”、美国指称中国网络攻击等敏感事件。
Ousted Chinese politician Bo Xilai sits in court on the third day of his trial in Jinan, Shandong Province, in this still image taken from video shot on August 24, 2013. Bo Xilai accepted responsibility for 5 million yuan ($817,000) in funds he is accused of embezzling which ended up in his wife's bank account, saying he had let his attention wander, in testimony read out in court on Saturday. Bo, once a rising star in China's leadership, is facing charges of corruption, bribery and abuse of power. REUTERS/CCTV via Reuters TV (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW) ATTENTION EDITORS � THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

薄案第二季有何悬念? 27.08.2013

薄案庭审以“桃色门”收尾，公众获得意外谈资。法律人士认为根据公诉方表态，薄有可能会被判无期，但他会上诉；薄案第二季将有更多悬念：薄瓜瓜是否会受惩处？王立军、谷开来是否会再受审？
In this image taken from video, Former Chinese politician Bo Xilai reads in a court room at Jinan Intermediate People's Court in Jinan, eastern China's Shandong province, Sunday, Aug. 25, 2013. Bo on Sunday sought to discredit his former top aide as a lying, unreliable witness as the ousted leader denied criminal responsibility in the country's messiest political scandal in decades.decades. (AP Photo/CCTV via AP Video) CHINA OUT, TV OUT ***FREI FÜR SOCIAL MEDIA***

薄案庭审结束：狗血剧情和荒诞政治 26.08.2013

薄熙来案第五天，薄熙来称王立军因暗恋谷开来叛逃；网友称：一场“政治审判”立变“狗血连续剧”。审判长宣布休庭，合议庭评议后择期宣判。评论人士认为薄成功搅局，会迎来薄案第二季。
China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai (L) and former Deputy Mayor of Chongqing Wang Lijun (R) sing the national anthem during a session of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) of the Chongqing Municipal Committee, in Chongqing municipality in this January 7, 2012 file photo. Wang, the former police chief at the heart of China's biggest political scandal in decades faces trial next week on charges of defection, taking bribes and illegal surveillance. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

第四日：薄熙来斥王立军“明显撒谎” 25.08.2013

周日，法院结束对薄熙来受贿、贪污和滥用职权指控的调查，周一继续开庭。专家指出，薄熙来是在中国领导层设下的限制内玩游戏，自始至终没有提及政治敏感内容。德媒认为，体制仍在继续保护薄熙来。
Chongqing municipality ex-police chief Wang Lijun (C) looks on during his sentencing inside the courtroom of the Chengdu People's Intermediate Court in Chengdu, Sichuan province in this still image taken from video September 24, 2012. Wang was found guilty on four charges, including seeking to conceal the murder of a British businessman Neil Heywood in a scandal that felled the ambitious politician Bo Xilai. REUTERS/CCTV via REUTERS TV (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

王立军法庭作证“一个耳光引发的血案” 24.08.2013

今日下午，被称为薄熙来案中最值得期待的环节，即检方指控薄熙来在薄谷开来故意杀害海伍德案和王立军叛逃时的滥用职权罪开始审理。王立军终现身法庭，与薄熙来当庭对质。
Gu Kailai (R) who is the wife of disgraced politician Bo Xilai gives a recorded testimony during his trial at the Intermediate People's Court in Jinan, Shandong Province on August 23, 2013. Fallen Chinese politician Bo Xilai resumed his defence against bribe-taking charges on August 23, a court said, after he mounted a feisty performance on the trial's opening day. AFP PHOTO/Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

薄谷开来作证，政治夫妻就此决裂？ 23.08.2013

据济南中院“微博直播”消息，薄熙来案庭审第二天，法庭公布了薄谷开来的作证视频，薄谷开来证实法国别墅为自己的资产，购买款则由徐明提供，薄熙来对此知情。
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