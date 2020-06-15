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薄熙来事件中的关键人物
王立军曾为薄熙来的亲信。薄熙来案发后，他指证薄熙来的犯罪情节。王立军本人也因徇私枉法、叛逃、滥用职权、受贿罪被判15年有期徒刑。
中央纪委国家监委网站周日晚间发布声明，称重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，正接受调查。连续几任重庆市公安局局长都相继落马，其中包括引爆“逃馆”事件的王立军。网友纷纷表示“重庆公安局长是高危职业”。
7月中旬原貴州省委書記陳敏爾突然調任直轄市重慶市委書記，這次官場的變動不僅十分突兀，更重要的是，原重慶市委書記孫政才哪裡去了？新華社的一句話解開了這個謎團。
中国官方媒体周二报道称，中国西南城市重庆新任领导人敦促官员肃清该市前任党的领导人薄熙来的“遗毒”。薄熙来因一场充满戏剧性的腐败丑闻，在2013年被判处终身监禁。
本周中国人大会议通过民法总则。其内容与人们的生活息息相关，涵盖了财产、婚姻、土地等多个方面。有人认为应为民法总则的诞生"点赞"，然而有专家指出，现在就"点赞"，未免为时过早！
中央巡视组批评重庆清除“薄、王”思想遗毒不彻底。时评人长平指出，“薄、王”遗毒非专属，而是专制政权的标配，而且当下正药力大发，祸及全球。
2015年开始的第一天，薄熙来的长子李望知发布微博，讲述他现在与狱中生父的关系，并表达了他的个人期望。
随着“薄王事件”的爆发和两位主角相继入狱，重庆昔日浩大的“打黑运动”也渐渐“落幕”。但一位当年“打黑英雄”周渝的自杀事件，再引公众对这段历史的关注。
中国主要官方媒体本周五发表了一篇用词苛刻的社评，文中用种族侮辱性词语攻击即将卸任的美国驻华大使骆家辉(Gary F. Locke)。这一文章招致众多中国网民的反感和抨击。
美国驻华大使骆家辉在即将离开北京之际发表告别讲话，特别关注中国的人权状况。他指出，中国未来的发展将取决于能否拥有独立的司法和言论自由。
自王立军逃馆，周永康已经被推到中共权力斗争的前台，经过两年血雨腥风的肉搏，这位在位十年的政法沙皇终于被双规，2014将继续进行权力较量，周永康的下场，将取决于中共新一轮的权力平衡。
美国驻华大使骆家辉今日上午宣布将于明年初辞职。他的任内，先后经历了“王立军逃馆”、“陈光诚进入美使馆”、美国指称中国网络攻击等敏感事件。
薄案庭审以“桃色门”收尾，公众获得意外谈资。法律人士认为根据公诉方表态，薄有可能会被判无期，但他会上诉；薄案第二季将有更多悬念：薄瓜瓜是否会受惩处？王立军、谷开来是否会再受审？
薄熙来案第五天，薄熙来称王立军因暗恋谷开来叛逃；网友称：一场“政治审判”立变“狗血连续剧”。审判长宣布休庭，合议庭评议后择期宣判。评论人士认为薄成功搅局，会迎来薄案第二季。
周日，法院结束对薄熙来受贿、贪污和滥用职权指控的调查，周一继续开庭。专家指出，薄熙来是在中国领导层设下的限制内玩游戏，自始至终没有提及政治敏感内容。德媒认为，体制仍在继续保护薄熙来。
今日下午，被称为薄熙来案中最值得期待的环节，即检方指控薄熙来在薄谷开来故意杀害海伍德案和王立军叛逃时的滥用职权罪开始审理。王立军终现身法庭，与薄熙来当庭对质。
据济南中院“微博直播”消息，薄熙来案庭审第二天，法庭公布了薄谷开来的作证视频，薄谷开来证实法国别墅为自己的资产，购买款则由徐明提供，薄熙来对此知情。
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