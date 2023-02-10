 王沪宁当选政协主席 港澳台事务由他接管？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

王沪宁当选政协主席 港澳台事务由他接管？

本周五举行的中国政协14届一次会议举行第3次全体会议，王沪宁不出意料的当选新一届政协主席。外界纷纷猜测他担任此职的同时，是否也会一并接管港澳台事务。

由于王沪宁连续辅佐了江、胡、习三代中共中央总书记，他也被外界称为“三代帝师”

由于王沪宁连续辅佐了江、胡、习三代中共中央总书记，他也被外界称为“三代帝师”

（德国之声中文网）本周五（3月10日）中国政协14届一次会议举行第3次全体会议，王沪宁接棒汪洋，当选新一届政协主席。逾20人当选副主席，包括国务院副总理胡春华。

王沪宁有着“中南海智囊”之称，1955年出生的他是学者出身，毕业于上海复旦大学国际政治专业，拥有法学硕士学位和教授头衔。由于王沪宁连续辅佐了江、胡、习三代中共中央总书记，他也被外界称为“三代国师”。有报道称，"三个代表"、"科学发展观"和"中国梦"这三代领导人的重要论述，都有王沪宁的策划、参与。习近平上台后，王沪宁更是多次随同出国访问。

香港01报道指出，外界料他担任政协主席的同时，也将同时担任“对台工作领导小组”副组长，负责实际对台政策和统战工作。上个月，王沪宁在北京会见了国民党副主席夏立言。王在会面时强调， “台独”与和平水火不容，与台胞福祉背道而驰。夏立言表示，希望两党在坚持九二共识，反对台独基础上增进互信沟通，造福两岸民众，促进台海和平稳定。 

路透社博报道，台湾执政党民进党指责夏立言的北京之行，认为国民党与北京关系过于密切，批评夏立言访中“卖台”，并指他“向共产党谄媚”。

两会召开之际，除了新一届政协主席人选，到底谁将主管港澳事务也受到关注。香港《经济日报》，指出，王沪宁出任政协主席，一并负责港澳工作也非不可能。本周三（3月8日），王曾与香港和澳门政协委员举行了会面。联合早报援引全国政协常委蔡冠深会后透露，王沪宁在会上提出四点希望，包括一国两制行稳致远，掌握好宪法、基本法，爱国者治港原则，维护国家主权、安全和发展利益，保持香港长期繁荣稳定。

王沪宁也提到住房、就业、青年和养老等香港民生问题，希望慢慢解决，做好有关方面的工作。该媒体也指出，除了王沪宁之外，中共政治局常委赵乐际和丁薛祥也是外界预测主管港澳事务的热门人选。赵乐际本周二（3月7日）参加了港澳人大代表团审议。据代表团引述，赵乐际就香港工作和发展提出三点希望，分别是守正创新、拼搏自强和团结奋进。

政治强人习近平步入第三个国家主席任期

香港《信报》引述资深港区人大代表和政协委员指出，每逢换届之年，接见他们的领导不一定代表将是港澳事务的主管，人事布局未完全“摆好位”前，从表象推测谁来负责港澳事务实在言之尚早。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

08.02.2023+++ Andrew Hsia, deputy chairman of Taiwan's main opposition party the Kuomintang speaks to the media before traveling to China at Taoyuan International Airport in Taoyuan, Taiwan, February 8, 2023. REUTERS/Ann Wang REFILE - QUALITY REPEAT

「準全國政協主席」王滬寧會見夏立言 10.02.2023

中共政治局排名第4的常委王沪宁周五下午在北京人民大会党会见了到访的台湾国民党副主席夏立言。王沪宁预计3月接替汪洋担任中国全国政协主席，也是中共中央对台工作小组副组长，负责实际对台政策和统战工作。

Newly appointed chairman of Taiwan's Mainland Affairs Council (MAC) Andrew Hsia (R) speaks during a ceremony in Taipei on February 17, 2015. Deputy defence minister Andrew Hsia succeeded Wang Yu-chi as the chairman of the Mainland Affairs Council, which handles relations between Taipei and Beijing, after Wang resigned last week. AFP PHOTO / SAM YEH (Photo credit should read SAM YEH/AFP via Getty Images)

台湾国民党副主席夏立言即将率团访问中国大陆 06.02.2023

台湾国民党副主席夏立言即将再度率团访问中国大陆，届时将与新任国台办主任宋涛举行会面。有报道称，夏立言也有可能会见到中共政治局排名第四的常委王沪宁。

23.08.2016 dpatopbilder epa05507205 Taiwanese national flag is seen though a torn Chinese national flag during a protest outside the venue hosting the Taipei-Shanghai Forum in Taipei, Taiwan, 23 August 2016. The annual Taipei-Shanghai Forum, nicknamed Twin-City Dialogue, promotes city-to-city exchanges. Sha is the highest-ranking Chinese official to visit Taiwan since cross-Straits ties froze after President Tsai Ing-wen took office on 20 May. EPA/RITCHIE B. TONGO |

墙外文摘：“新时代总体方略”如何解决台湾问题？ 12.02.2023

有评论认为，王沪宁说的“新时代党解决台湾问题的总体方略”是一个很模糊松散的概念，最重要的是强调两岸关系的主导权掌握在北京手上——更精确的说，掌握在习近平手上。

广告

媒体看中国

Deutschland, Köln | Deutsche Telekom Verwaltungssitz

德语媒体：是时候采取行动了

多家德国媒体报道称，德国内政部已致函各大移动网络运营商，要求他们出于安全考虑，对5G网核心设备中的华为和中兴组件进行核查。分析人士指出，这是德国正式禁止华为和中兴组件的一个前兆。