 王毅: 若开邦问题不应该被国际化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

王毅: 若开邦问题不应该被国际化

从2011年开始至今，罗兴亚人在缅甸与孟加拉流离失所，虽然受到国际社会关注，却仍然无法解决。就在孟加拉谴责缅甸并且呼吁各国提高关注的时后，中国表示这个问题不应该被扩大处理。

Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

罗兴亚难民在孟加拉考克斯巴扎尔避难而居

从2011年开始至今，罗兴亚人在缅甸与孟加拉流离失所，虽然受到国际社会关注，却仍然无法解决。就在孟加拉谴责缅甸并且呼吁各国提高关注的时后，中国表示这个问题不应该被扩大处理。

(德国之声中文网) 周四，中国外长王毅在纽约联合国总部同缅甸国务资政府部部长觉丁瑞和孟加拉外长阿里举行中缅孟三方非正式会晤。

中国外长王毅对两国代表说，若开邦问题是一个复杂的历史遗留问题: 「若开邦问题本质上属于缅、孟之间的问题，中方不赞成把这一问题复杂化、扩大化、国际化。」

他希望两国通过协商克服困难，而且表示中方愿意为双方沟通搭平台，并且为避乱民众返回家园提供人道主义援助。

Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

罗兴亚人在孟加拉难民营学习

中国跟缅甸关系密切，并且支持缅甸当局所声称的镇压若开邦反动分子的行动。北京也在联合国安理会上帮缅甸挡下一个关于罗兴亚危机的决议。

联合国秘书长古特雷斯也应邀出席这场非正式会晤。

孟加拉总理谢赫‧哈西娜(Sheikh Hasina)周四对联大演说，诉请各国给予110万在孟加拉避难的罗兴亚人更多支持。

2017年八月，罗兴亚人挑战缅甸军方引发大规模报复行动，引发罗兴亚人大规模出走。现在待在孟加拉的难民多半是那时候跨边界来的。

「我们对联合国报告中所描述的，施加在罗兴亚人身上的暴行，那无异于屠杀、违反人性的罪行，感到震惊不已。」

「虽然缅甸政府口头承诺要把罗兴亚人带回去，现实上，缅甸官方却还没有接受他们回去。」

Rohingya-Flüchtlingslager Kutupalong (Jibon Ahmed)

罗兴亚人在孟加拉考克斯巴扎尔(Cox's Bazaar)搭建的临时帐蓬

调查机制罗兴亚危机

联合国人权委员会周四在日内瓦投票，以35票赞成、3票反对、7票弃权，通过成立调查缅甸罗兴亚危机的独立机构。

这个机构旨在缅甸政府从2011年开始迫害罗兴亚穆斯林的事迹进行记录。

跟一般事实调查小组不同，这项机制的主要目的是为了日后对犯罪者提出法律指控，守护证据。

除了中国，另外两个投下反对票的是菲律宾跟东非国家布隆迪。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)

相关内容

Symbolbild Indien Bangladesh Grenze

国际法庭调查缅甸迫害罗兴亚人罪行 19.09.2018

海牙国际刑事法庭将受理缅甸罗兴亚穆斯林少数民族受迫害一案。法庭首席检察官班苏达（Bensouda）已经在海牙宣布开启对该案的先期调查。联合国下属的一个委员会在8月底建议将涉嫌进行大屠杀的缅甸军队总司令和另外5名将军提交国际法庭受审。

Bangladesch Rohingya Flüchtlinge in Kutupalong Flüchtlingslager

国际刑事法院：有权调查罗兴亚案 07.09.2018

国际刑事法院表示，有权调查罗兴亚人被大规模驱逐的事件，因为可能存在「危害人类罪」。 缅甸去年发生暴力军事镇压后，约有70万罗兴亚穆斯林逃离了若开邦。

Singapore | Aung San Suu Kyi

联合国人权专员：昂山素季“本应辞职” 30.08.2018

联合国人权事务负责人在接受媒体采访时表示，在面对缅甸对罗兴亚人的野蛮军事行动时，诺贝尔和平奖得主昂山素季本应提出辞呈，从该国实际领导人的位置退下来。

广告

媒体看中国

China Google Office in Beijing (picture-alliance/dpa)

德语媒体：“令人警觉的投降行为”

因特网巨头谷歌和苹果手机近来都为了进军中国市场，而推出了引起争议的计划。利益和道义，孰轻孰重？这个问题也引起了德语媒体的关注。 