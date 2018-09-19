王毅: 若开邦问题不应该被国际化

从2011年开始至今，罗兴亚人在缅甸与孟加拉流离失所，虽然受到国际社会关注，却仍然无法解决。就在孟加拉谴责缅甸并且呼吁各国提高关注的时后，中国表示这个问题不应该被扩大处理。

(德国之声中文网) 周四，中国外长王毅在纽约联合国总部同缅甸国务资政府部部长觉丁瑞和孟加拉外长阿里举行中缅孟三方非正式会晤。

中国外长王毅对两国代表说，若开邦问题是一个复杂的历史遗留问题: 「若开邦问题本质上属于缅、孟之间的问题，中方不赞成把这一问题复杂化、扩大化、国际化。」

他希望两国通过协商克服困难，而且表示中方愿意为双方沟通搭平台，并且为避乱民众返回家园提供人道主义援助。

罗兴亚人在孟加拉难民营学习

中国跟缅甸关系密切，并且支持缅甸当局所声称的镇压若开邦反动分子的行动。北京也在联合国安理会上帮缅甸挡下一个关于罗兴亚危机的决议。

联合国秘书长古特雷斯也应邀出席这场非正式会晤。

孟加拉总理谢赫‧哈西娜(Sheikh Hasina)周四对联大演说，诉请各国给予110万在孟加拉避难的罗兴亚人更多支持。

2017年八月，罗兴亚人挑战缅甸军方引发大规模报复行动，引发罗兴亚人大规模出走。现在待在孟加拉的难民多半是那时候跨边界来的。

「我们对联合国报告中所描述的，施加在罗兴亚人身上的暴行，那无异于屠杀、违反人性的罪行，感到震惊不已。」

「虽然缅甸政府口头承诺要把罗兴亚人带回去，现实上，缅甸官方却还没有接受他们回去。」

调查机制罗兴亚危机

联合国人权委员会周四在日内瓦投票，以35票赞成、3票反对、7票弃权，通过成立调查缅甸罗兴亚危机的独立机构。

这个机构旨在缅甸政府从2011年开始迫害罗兴亚穆斯林的事迹进行记录。

跟一般事实调查小组不同，这项机制的主要目的是为了日后对犯罪者提出法律指控，守护证据。

除了中国，另外两个投下反对票的是菲律宾跟东非国家布隆迪。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)