王毅: 不应将新冠起源政治化

中国外交部长周四出访挪威，在新冠病毒起源丶中挪自贸协定与多边主义等重要议题上都发表谈话。在两国过去曾因诺贝尔和平奖起争执的基础上，这次王毅也公开反对提名香港人角逐同一奖项。
(德国之声中文网) 中国外交部长王毅周四 (8月27日) 出访挪威，对新冠病毒是否起源於中国提出质疑，这也让他的观点与世界各地的卫生专家与国家政府产生歧见。王毅说，中国是首个向世卫提报新冠病毒存在的国家，但他认为这不能代表病毒便是起源於中国。
他说：「事实上，过去几个月我们看到报导显示世界各地都出现新冠病毒，而且新冠病毒在某些地区出现的更早。」
王毅接着表示，全球应该让科学家与医学专家来判定新冠病毒起源於何处，以及何时开始在人类间传播。他强调，各国政府不该政治化或污名化新冠病毒。他说：「我们目前仍不清楚到底谁是感染源。」
中国盼迅速与挪威签署自由贸易协定
与此同时，王毅表示，希望中国与挪威能尽快的完成签署自由贸易协定，不过王毅再次提起诺贝尔委员会将和平奖颁发给刘晓波一事。两国的关系曾於2010至2016年间因刘晓波获奖陷入僵局，不过双方已於2017年重启自由贸易协定的相关谈判。
王毅说：「由於新冠疫情肆虐全球，如果中国与挪威能尽早的完成自由贸易协定，将对两国的贸易关系与外交关系都有很大的助益。此外，这个决定也能让全球的供应炼保持畅通。为此，中国与挪威必须加速贸易谈判，让双方能尽快签署自由贸易协定。」
不过当记者问到有挪威内阁成员提出要提名香港人角逐诺贝尔奖时，王毅也说：「不论是以前丶现在或未来，中国都坚决反对任何人运用诺贝尔和平奖来干预中国内政。中国在这件事的立场坚定，因为我们不想看到任何人政治化诺贝尔和平奖。」
王毅呼吁欧盟捍卫多边主义
此外，王毅周四也从挪威警告，由於有些国家执意采取单边主义与霸凌其他国家的行为，对多边主义造成冲击，所以他呼吁欧盟国家应该捍卫多边主义。他强调，多边主义攸关所有国家的存亡，尤其是中小型国家。
外界认为王毅访欧的其中一个目的，是要确保各国愿意让中国电信公司华为在其市场内营运，并且要求欧洲各国停止评论香港议题，以及拉拢各国在中美贸易战中站在中国阵营。挪威被选为2021至2022年联合国安理会的成员国之一，也是外界视为王毅选择出访挪威的原因之一。王毅也在访问中强调，他希望联合国在全球事务上，可以扮演核心角色，并公开拒绝保护主义与权力政治。
杨威廉/张慈 (路透社、法新社、美联社)