王毅: 不应将新冠起源政治化

(德国之声中文网) 中国外交部长王毅周四 (8月27日) 出访挪威，对新冠病毒是否起源於中国提出质疑，这也让他的观点与世界各地的卫生专家与国家政府产生歧见。王毅说，中国是首个向世卫提报新冠病毒存在的国家，但他认为这不能代表病毒便是起源於中国。

他说：「事实上，过去几个月我们看到报导显示世界各地都出现新冠病毒，而且新冠病毒在某些地区出现的更早。」

王毅接着表示，全球应该让科学家与医学专家来判定新冠病毒起源於何处，以及何时开始在人类间传播。他强调，各国政府不该政治化或污名化新冠病毒。他说：「我们目前仍不清楚到底谁是感染源。」

中国盼迅速与挪威签署自由贸易协定

与此同时，王毅表示，希望中国与挪威能尽快的完成签署自由贸易协定，不过王毅再次提起诺贝尔委员会将和平奖颁发给刘晓波一事。两国的关系曾於2010至2016年间因刘晓波获奖陷入僵局，不过双方已於2017年重启自由贸易协定的相关谈判。

王毅说：「由於新冠疫情肆虐全球，如果中国与挪威能尽早的完成自由贸易协定，将对两国的贸易关系与外交关系都有很大的助益。此外，这个决定也能让全球的供应炼保持畅通。为此，中国与挪威必须加速贸易谈判，让双方能尽快签署自由贸易协定。」

不过当记者问到有挪威内阁成员提出要提名香港人角逐诺贝尔奖时，王毅也说：「不论是以前丶现在或未来，中国都坚决反对任何人运用诺贝尔和平奖来干预中国内政。中国在这件事的立场坚定，因为我们不想看到任何人政治化诺贝尔和平奖。」

王毅呼吁欧盟捍卫多边主义

此外，王毅周四也从挪威警告，由於有些国家执意采取单边主义与霸凌其他国家的行为，对多边主义造成冲击，所以他呼吁欧盟国家应该捍卫多边主义。他强调，多边主义攸关所有国家的存亡，尤其是中小型国家。

外界认为王毅访欧的其中一个目的，是要确保各国愿意让中国电信公司华为在其市场内营运，并且要求欧洲各国停止评论香港议题，以及拉拢各国在中美贸易战中站在中国阵营。挪威被选为2021至2022年联合国安理会的成员国之一，也是外界视为王毅选择出访挪威的原因之一。王毅也在访问中强调，他希望联合国在全球事务上，可以扮演核心角色，并公开拒绝保护主义与权力政治。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社、美联社)