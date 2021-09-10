 王毅访问越柬 东南亚成美中博弈场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2021

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时政风云

王毅访问越柬 东南亚成美中博弈场

中国外长王毅周末先后访问了越南和柬埔寨。在刚刚接待完王毅之后，越南方面就与日本达成了防卫装备和技术合作的协议。而对于柬埔寨这个中国的紧密政治伙伴，美国方面不久前也提醒其保持“外交政策的独立性”。美中两个大国在该地区的政治博弈仍在继续。

Japan Tokio | Wang Yi, Außenminister China

王毅资料照片

（德国之声中文网）中国外长王毅继续东南亚访问之旅。周六，他与越南总理范明政在河内举行了会谈。在谈到南中国海问题时，他呼吁双方遵守中共和越共两党以及两国领导人达成的政治共识，"通过友好协商解决矛盾分歧，不采取任何单方面行动，确保海上局势总体稳定"。

王毅还表示，中国愿意和东盟国家合作，继续推进《南海行为准则》的协商，达成实质有效的准则，以维护南海和平稳定。

USA | US-Vizepräsidentin Kamala Harris

路透社指出，王毅的东南亚之旅距离美国副总统哈里斯（Kamala Harris）访问该地区仅相距大约两周时间。观察人士认为，东南亚地区是美中角力的一个重要"战场"。中国对南中国海地区的大部分区域提出领土主权要求，和包括越南、菲律宾、马来西亚等国在内的周边国家都存在主权争议。王毅许诺向越南捐赠300万剂新冠疫苗。

不过，就在王毅离开越南的次日，越南和日本两国防长就在河内举行了会谈，就缔结日本向越南出口防卫装备和技术的协议达成共识。日本防务大臣岸信夫强调，越日两国防务关系已迈进新的发展阶段，强调越南日益具有重要的战略作用。

DW.COM

中国外长王毅于9月10日至15日访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国。中国外交部发言人汪文斌表示，这些国家都是中国周边近邻和重要合作伙伴。不过，美国早已开始建立区域联盟，美国副总统哈里斯八月底刚访问了新加坡和越南。

美国重要官员先后访问越南和新加坡等国 ，希望拉拢这些国家遏止北京扩张势力，但新加坡总理李显龙却警告，这种做法是提油救火。

美国副总统哈里斯24日在新加坡发表演说，批评中国用胁迫与恐吓来支持其南海主权声张，并重申美国对东南亚的承诺是坚定的，并非像美国从阿富汗撤军一样的状况。

对于中国日益强势的扩张行为，东南亚各国大都心存不满。但此次美国副总统哈里斯的亚太之行却也显示出，要想让各国合力对抗中国也绝非易事。

与此同时，中国外长王毅周日继续其访问之旅的下一站--柬埔寨。在访问柬埔寨期间，王毅的行程安排包括礼节性拜会该国首相洪森，同副首相贺南洪进行工作早餐，以及同柬埔寨外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）举行双边会谈，讨论话题包括新冠疫情防控、贸易投资、教育和安全合作等。

中国是柬埔寨最大的投资国，也是紧密的政治伙伴。美联社报道指出，在北京的支持之下，柬埔寨可以不用顾及西方对于其人权状况和政治权利的批评；而在包括南中国海在内的国际议题上，柬埔寨总体上也都会支持北京的立场。

近几个月来，美国方面对于柬埔寨和中国之间的紧密关系表示担忧，呼吁柬埔寨领导人保持其外交政策的独立和平衡。

另据新加坡联合早报网报道，王毅将在下周一开始对新加坡进行为期两天的工作访问，其间他将拜会李显龙总理、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，并与外交部长维文会晤。

（美联社、路透社、越通社、早报网）

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