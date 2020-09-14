王毅访问蒙古遭遇抗议：“保护我们的母语”

（德国之声中文网）周二（9月15日），一些示威者在蒙古国首都乌兰巴托集会，抗议中国国务委员兼外交部长王毅访问蒙古，谴责北京压制中国蒙古族地区的当地语言和文化。



大约100名和平抗议者聚集在蒙古国家宫前的苏赫巴托尔广场，高呼口号“保护我们的母语”、“王毅滚蛋”。



这些抗议是对中国内蒙古地区正在发生的抗议活动的支持。中国当局近日下令，要求内蒙古地区中小学从9月1日开始实施双语教育改革，具体内容包括以汉文统编教材取代迄今以蒙古语授课的语文、历史及政治课程。



示威者在乌兰巴托高举标语抗议中国在内蒙古地区的教改政策



中国表示，这一政策旨在促进民族团结，并坚称其他学科和年级的蒙古语教学仍有空间。 但是，这一政策遭到当地民众的抵制，人权组织谴责北京试图摧毁蒙古族文化。



本周一，总部设在美国的南蒙古人权信息中心指责中国当局将该地区变成一个“警察国家”。 该机构称，在内蒙古地区持续了三个星期的抗议活动中，已有4000至5000人被警方拘留，至少9人丧生。



蒙古国政府没有对中国内蒙古正在发生的这起事件发表评论。



来自萨满教的抗议者苏赫巴托尔（Khaliun Sukhbaatar）对路透社记者说，“我们的领导人需要发声。如果我们的政府以国际关系和经济稳定为名保持沉默，蒙古族人就会一个接一个地受到排挤，蒙古族将不复存在。”





蒙古经济严重依赖中国。王毅两天访问期间，预计中国将向蒙古提供7亿元人民币（约合1.0315亿美元）的赠款。



周一，中国驻蒙古国大使柴文睿接受乌兰巴托《每日民族报》采访时表示，关于政府政策的“错误谣言”引发了内蒙古地区的冲突。



中国是蒙古煤炭出口的最大市场。柴文睿还谈到中国对蒙古煤炭的需求正在萎缩。尽管发货仍在继续，但由于没有市场，造成煤炭积压。



柴文睿说，“坦率地讲，我们在为你们的利益工作。”



张平/ 达扬 （路透社）

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