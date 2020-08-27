王毅访问德国 多名德国议员要求强硬对华

正在欧洲访问的中国外长即将抵达德国。从两国的官方表态来看，王毅将在德国受到热烈欢迎。联邦议会人权委员会的三名议员则警告德国外长马斯，中国已经丧失了“成为值得信赖之伙伴的资格”。
(德国之声中文网) 《南德意志报》首先披露了这封信函的内容。三名议员分别是联邦议会人权委员会主席延森(Gyde Jensen，自民党)、长年关注中国人权议题的委员会发言人鲍泽(Margarete Bause，绿党)以及来自执政党基民盟的人权问题资深议员布兰德(Michael Brand)。他们同时也都是今年春天刚刚成立的"对华政策跨国议会联盟"之成员。
在致德国外长马斯(Heiko Maas)的这封信函中，三名议员警告，此次外长会晤"只应用于交流双边及国际关系的看法"，不应被中国当局用于"国内或国际的宣传"。
信函还呼吁德国联邦政府利用此次会晤的契机"明确无误地要求关闭残暴关押新疆维吾尔人的营地"。三名议员还提到了香港议题，指出北京的行为已经"粗暴地破坏了国际法准则"，因此现在必须采用"不再是总体克制的"语气。当前中国领导人"在内政及外交方面变得更有攻击性，因此丧失了成为值得信赖之伙伴的资格"。
"中国正在欧洲散播极权理念"
来自执政党以及在野党的三名议员还警告说，中国当局的行为与"和睦共处"之原则相抵触，不论在国内、地区还是国际层面上都加剧了紧张态势，对国际秩序构成了威胁。他们呼吁德国外长马斯在会晤时对这些问题进行明确的表态。
信函指出，即便在面对德国以及欧洲时，中国也显露出"毫无遮掩的权力诉求"；中国正在互联网等各种场合"大力宣传贬低民主体系，试图通过歪曲事实、虚假陈述、金钱利诱等手段，在欧洲散播极权主义叙事。"三名议员强调，正担任欧盟轮值主席的德国联邦政府现在有责任"做出明确的表态"。
中国外长王毅目前正在欧洲进行访问。继挪威、意大利、荷兰、法国之后，他将在下周初抵达最后一站德国。这也是新冠疫情全面爆发以来，中国外长首次出国访问。在过去半年中，中国与包括欧洲在内的西方国家之关系经历了剧烈动荡，原因包括中国当局对疫情的处理方式、对香港自治权利的打压等。分析人士也指出，在中美不断交恶的背景下，北京方面正在尽力拉拢欧洲，防止欧洲与美国结成遏制中国的共同阵线。
就在王毅启程访欧之前，中国外交部发言人赵立坚8月24日表示，新冠爆发以来中国外长的首次出访受到有关国家的"热烈欢迎"；充分体现了双方对中欧关系的重视；面对疫情，中欧本着同舟共济、共克时艰的精神，相互支持、相互帮助。
而德国政府官方此前面对北京强推港版《国安法》等举措，始终没有较为强硬的表态，只是象征性地宣布暂停执行与香港的引渡协议。在8月28日的新闻发布会上，总理默克尔提及欧中关系时则表示，双方应保持对话，不仅要谈可以合作的话题，例如气候变化问题，也要谈存在分歧的难题，例如香港问题。"我们希望继续进行对话，并为多边主义树立样板。"
文山/王凡/(南德意志报、路透社)
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中国外交部长周四出访挪威，在新冠病毒起源丶中挪自贸协定与多边主义等重要议题上都发表谈话。在两国过去曾因诺贝尔和平奖起争执的基础上，这次王毅也公开反对提名香港人角逐同一奖项。