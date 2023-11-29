 王毅访越： "高度互补"还是中国的替代选项？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

王毅访越： "高度互补"还是中国的替代选项？

越南是西方国家对中国去风险的"中国＋1"战略重要目的地。今年9月，越南与美国的外交关系提升为"全面战略伙伴关系"。在此背景下，中国试图与美国角逐对越南的影响力。有消息称，习近平12月将访问越南，外交部长王毅将先行一步做铺垫。

BdTD | Vietnam

越南首都河内的夜景

（德国之声中文网）中国外交部周四宣布，中国最高级别的外交官员王毅12月1日-2日将访问越南，主持中越双边合作指导委员会会议。此前路透社曾引述消息人士报道这一消息。

自两国1950年建交以来，中越关系传统上保持强劲，尽管1979年曾发生短暂的战争。

中国是越南最大的贸易伙伴，也是越南制造业关键的进口来源国。去年，越中双边贸易增加了5.5%，达到1755亿美元。其中，中国向越南的货运量占67%。

消息人士：习近平或12月访问河内

越南工业与贸易部称，本周一，中国商务部长王文涛在访越期间承诺，将向越南农产品进一步开放中国市场。两国寻求深化贸易关系。

本月早些时候，中国副外长孙卫东与越南副外长阮明羽在河内就双边关系、陆地边界和海上问题举行了"坦诚友好"的会晤。

路透社上月曾报道，越中官员在筹备中国国家主席习近平可能访问河内。当时的计划是10月底或11月初。三名驻河内的外交官之后表示，访问可能推迟到了12月。

中国国家主席习近平10月在一带一路高峰论坛期间，曾会见出席会议的越南国家主席武文赏。

今年7月，王毅与越南外长裴青山会晤期间曾表示，中越同为共产党领导的社会主义国家，政治方向一致，经济高度互补。

US-Präsident Joe Biden besucht Vietnam

拜登9月访越期间，双方提升至“全面战略伙伴关系”

供应链多样化 "中国＋1"

然而，越南也是一些国家对中国供应链"去风险"过程中，采取"中国＋1"战略的目的地之一。对一些世界领先的企业如三星和苹果的供应商富士康来说，越南的重要性不断增加。

越南官方数据显示，越南已吸引142个国家和地区的外资。英特尔、苹果、谷歌、波音等大型科技集团正在对扩大在越供应链进行研究，以确保其供应链的长期稳定性。

今年9月，美国总统拜登对越南国事访问期间，两国关系提升为"全面战略伙伴关系"。此前，越南仅与中、俄、印、韩四个国家确立了这种关系。在此背景下，中国也在与美国角逐对包括越南在内的东南亚国家的影响力。

越共官方媒体人民报10月写道，最大的期望是，得益于越南与美国等主要伙伴的外交关系强劲积极，越南将有机会吸引高质量的资金。

据越南官方数据，截至今年11月20日，外商新投资、增资和融资购买股份总额达近288.5亿美元，同比增长14.8%。

不过，近期对越外国直接投资的主要来源仍是亚洲国家。新加坡、日本、中国、韩国、香港和台湾占越南外资总额的近八成。

越共官方媒体报道说，美国、欧盟对越南的投资未满足期待。越南方面顾虑，欧美对越投资仍只是"潜在"选项。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Shein on App Store displayed on a phone screen and Shein website displayed on a screen in the background are seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on January 19, 2023. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

Shein供应链涉强迫劳动？IPO引发新质疑 29.11.2023

随着快时尚巨头Shein准备在纽约上市，一些美国议员再次要求这家由中国人创立的电商，证明其售价仅5美元的T恤衫和10美元的毛衣没有使用强迫劳动。

China's President Xi Jinping shakes hands with newly-elected Premier Li Qiang during the fourth plenary session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China on March 11, 2023. GREG BAKER/Pool via REUTERS

不与国际脱钩：习李发声 中国要变调？ 28.11.2023

中国国家主席习近平强调，要加强涉外法治建设，保护外商合法权益。而在西方呼吁对中国供应链"降风险"的背景下，中国举行首届供应链博览会，总理李强称愿加强与所有国家的供应链伙伴关系。

ebm-papst Hollenbach 23.05.2023. Produktion beim Ventilatoren-Hersteller ebm-papst in Mulfingen (Baden-Württemberg)

德国中小企业如何实现对华"去风险" 22.10.2023

地缘政治关系日趋紧张的大背景之下，德国中小型企业在也努力减少对中国市场的依赖。除了增加在中国周边国家的投资外，他们还在尽力加强在华企业的独立运作能力。

广告

媒体看中国

Kombobild I Xi - Biden - Putin

德语媒体：艰难的外交平衡

近一段时间来，随着旧金山"拜习会"的举行，一度跌入谷底的中美关系似乎出现了缓解的迹象。但值得注意的是，与此同时，北京同莫斯科之间"无止境的合作关系"也在不断升温。