王毅访柬大撒币 洪森回报支持北京立场

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周日（9月12日）抵达柬埔寨，与柬埔寨首相洪森、副首相贺南洪及外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）会面。中柬双方就对抗新冠肺炎、贸易和投资、教育和安全等议题进行了双边会谈。

洪森表示，中方已许诺向该国提供17.5亿元人民币（约合2.72亿美元）的资金援助，同时洪森也在12日出席了中国援建的柬埔寨国家体育场竣工交接仪式，并在电视直播的讲话中盛讃中国的慷慨援助。

这座体育场坐落于首都金边北部郊区，可以容纳6万人。中国为该项目提供了1.6亿美元的资金。

洪森指出，中国还提供了其他基础建设上的援助，包含协助修建了2000多公里（1200英里）的公路以及7座横跨湄公河、洞里萨河和巴萨河的大桥。他还表示，中国出售和捐赠的疫苗在柬埔寨对抗新冠疫情上有很大的帮助。

中国官媒《经济日报》报道，截至8月底，中国已累计向柬埔寨提供了2170万剂疫苗，其中捐赠320万剂，商业采购1850万剂，共占柬埔寨总接收疫苗数的88.6%。

柬埔寨一行后，根据新加坡联合早报网，王毅13日开始将在新加坡进行为期两天的工作访问，其间他将拜会李显龙总理、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，并与外交部长维文会晤。

中柬合作关系紧密

美联社报道，中国是柬埔寨最大的投资者和最紧密的政治伙伴，来自中国的援助在很大程度上支撑着柬埔寨的经济。同时，华盛顿与洪森政府的关系很冷淡，因为北京的支持使柬埔寨可以无视西方对其在人权和政治方面不良记录的担忧，反过来，柬埔寨也普遍支持北京在南海领土要求等问题上的地缘政治立场。

南海是中柬会谈的其中一个重要议题。王毅对洪森表示，中国希望柬埔寨明年出任东盟轮任主席国期间，中国与东盟能完成《南海行为准则》的商谈，制订符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法的准则。

中柬双方的紧密合作也延伸到了军事层面。美联社报道，中国正在柬埔寨里姆海军基地建造新的设施，而外界也关注中国军队未来是否将在拥有该基地的使用权。里姆基地面向毗邻南中国海的泰国湾，而在柬埔寨拥有基地权将大大扩展北京的战略军事策略形象。

新华社报道，洪森在与王毅会面后指，「柬埔寨将在涉台、涉港及涉疆等关乎中方核心利益的问题继续坚定支持中方正当立场。」

（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。