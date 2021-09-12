 王毅访柬大撒币 洪森回报支持北京立场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

王毅访柬大撒币 洪森回报支持北京立场

中国外长王毅9月10日至15日出访越南、柬埔寨及新加坡三国，与上个月刚访问完东南亚的美国副总统哈里斯（Kamala Harris）分庭抗礼。他有什么收穫？

Chinesischer FM Wang Yi besucht Kambodscha

中国外长王毅展开东南亚访问行，第二站来到柬埔寨。图为王毅与柬埔寨外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）于金边会面。

DW.COM

中国外长王毅周末先后访问了越南和柬埔寨。在刚刚接待完王毅之后，越南方面就与日本达成了防卫装备和技术合作的协议。美中两个大国在该地区的政治博弈仍在继续。

人权观察8月10日发布报告指，由中国「一带一路」项目所资助的柬埔寨水坝发电站对当地原住民丶少数族裔生计以及当地渔业造成损害。

中国外长王毅于9月10日至15日访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国。中国外交部发言人汪文斌表示，这些国家都是中国周边近邻和重要合作伙伴。不过，美国早已开始建立区域联盟，美国副总统哈里斯八月底刚访问了新加坡和越南。

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周日（9月12日）抵达柬埔寨，与柬埔寨首相洪森、副首相贺南洪及外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）会面。中柬双方就对抗新冠肺炎、贸易和投资、教育和安全等议题进行了双边会谈。

洪森表示，中方已许诺向该国提供17.5亿元人民币（约合2.72亿美元）的资金援助，同时洪森也在12日出席了中国援建的柬埔寨国家体育场竣工交接仪式，并在电视直播的讲话中盛讃中国的慷慨援助。

这座体育场坐落于首都金边北部郊区，可以容纳6万人。中国为该项目提供了1.6亿美元的资金。

洪森指出，中国还提供了其他基础建设上的援助，包含协助修建了2000多公里（1200英里）的公路以及7座横跨湄公河、洞里萨河和巴萨河的大桥。他还表示，中国出售和捐赠的疫苗在柬埔寨对抗新冠疫情上有很大的帮助。

中国官媒《经济日报》报道，截至8月底，中国已累计向柬埔寨提供了2170万剂疫苗，其中捐赠320万剂，商业采购1850万剂，共占柬埔寨总接收疫苗数的88.6%。

柬埔寨一行后，根据新加坡联合早报网，王毅13日开始将在新加坡进行为期两天的工作访问，其间他将拜会李显龙总理、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，并与外交部长维文会晤。

中柬合作关系紧密

美联社报道，中国是柬埔寨最大的投资者和最紧密的政治伙伴，来自中国的援助在很大程度上支撑着柬埔寨的经济。同时，华盛顿与洪森政府的关系很冷淡，因为北京的支持使柬埔寨可以无视西方对其在人权和政治方面不良记录的担忧，反过来，柬埔寨也普遍支持北京在南海领土要求等问题上的地缘政治立场。

Kambodscha | Premierminister Hun Sen

柬埔寨首相洪森致力于提升中柬关係，在南海、台湾、香港、新疆等议题上支持北京立场。

南海是中柬会谈的其中一个重要议题。王毅对洪森表示，中国希望柬埔寨明年出任东盟轮任主席国期间，中国与东盟能完成《南海行为准则》的商谈，制订符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法的准则。

中柬双方的紧密合作也延伸到了军事层面。美联社报道，中国正在柬埔寨里姆海军基地建造新的设施，而外界也关注中国军队未来是否将在拥有该基地的使用权。里姆基地面向毗邻南中国海的泰国湾，而在柬埔寨拥有基地权将大大扩展北京的战略军事策略形象。

新华社报道，洪森在与王毅会面后指，「柬埔寨将在涉台、涉港及涉疆等关乎中方核心利益的问题继续坚定支持中方正当立场。」

（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

24.11.2020 *** China's State Councilor and Foreign Minister Wang Yi waves as he leaves a joint news conference with his Japanese counterpart Toshimitsu Motegi, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan, November 24, 2020. REUTERS/Issei Kato/Pool

王毅访问越柬 东南亚成美中博弈场 12.09.2021

中国外长王毅周末先后访问了越南和柬埔寨。在刚刚接待完王毅之后，越南方面就与日本达成了防卫装备和技术合作的协议。而对于柬埔寨这个中国的紧密政治伙伴，美国方面不久前也提醒其保持“外交政策的独立性”。美中两个大国在该地区的政治博弈仍在继续。

07/03/2021 Wang Yi, Außenminister von China, nimmt am Rande der vierten Sitzung des 13. Nationalen Volkskongresses (NVK) in der Großen Halle des Volkes per Videolink an einer Pressekonferenz teil. Yi hat Pekings umstrittene Pläne für eine Wahlreform in Hongkong verteidigt. Loyalität zum Vaterland sei eine Anforderung für Amtsträger in jedem Land. +++ dpa-Bildfunk +++

美中官员相继出访 东南亚或成中美角力场 10.09.2021

中国外长王毅于9月10日至15日访问越南、柬埔寨、新加坡及韩国。中国外交部发言人汪文斌表示，这些国家都是中国周边近邻和重要合作伙伴。不过，美国早已开始建立区域联盟，美国副总统哈里斯八月底刚访问了新加坡和越南。

Chinese vessels, believed to be manned by Chinese maritime militia personnel, are seen at Whitsun Reef, South China Sea on March 27, 2021. Picture taken March 27, 2021. Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

东盟与中国避谈缅甸 南海争议仍存分歧 09.06.2021

中国-东盟外长会就南海议题承诺要保持克制，知情人士称菲国一度对于共同声明內容有歧见，声明中也未提缅甸，为什么？

广告

媒体看中国

Dee Hsu Mailand Fashion Week Italien

墙外文摘：台湾人都是中国潜在的变节者

有评论认为，中国舆论中的台独猎巫现象，问题从来不是台湾艺人统独立场和忠诚与否，而是台湾被中国天然视作一个异质子集，台湾人被中国的舆论天然预设为潜在的变节者。  