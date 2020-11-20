王毅访日：11月恢复商务人士往来

（德国之声中文网）中国外长王毅对东京进行为期两天的访问。周二（11月24日），他与日本外相茂木敏充就海事紧张关系、贸易和疫情应对举行了磋商。

周三，王毅将礼节性拜会首相菅义伟。路透社评述说，菅义伟迄今寻求在日本对中国的深刻经济依赖与包括岛屿争议在内的安全忧虑之间达到平衡。

与日本的盟友美国不同，菅义伟不使用强硬的对华辞令，而是采取加深与澳大利亚关系、首次海外出访选择越南和印尼，来抗衡北京的影响力。

茂木敏充与王毅会谈后在新闻简报会上表示：“互动、直接对话是重要的。我希望这一协议有助于为日中经济注入活力，并促进相互理解。”

他所指的是恢复商务人士往来的机制。

两国外长会谈后在新闻简报会上

东海争议

日本政府对中国海警船只进入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边海域表示不满。茂木敏充呼吁中国采取“向前看的立场”，并表示他会继续与中国沟通。

王毅则坚持北京的立场，称中国当然会捍卫自己的国家主权；“通过双方的共同努力，我们希望东海称为和平、友谊、合作之海”。他提到，两国计划下月举行工作层级的海事谈判。

日本外务省一名官员称，二人还确认，就两国国防部门之间设立一条热线取得了进展。

2018年，中日开始实施海空沟通机制，以避免擦枪走火，不过该机制的一个核心元素——一条军事热线尚未设立起来。

日本外务省这名官员还表示，会谈中，茂木敏充也就香港形势发展表示关切。对北京来说，这是一个政治敏感议题。

作为日本最大的贸易伙伴，中国本月签署了RCEP协定，其余14个签字的经济体中包括美国的盟友日本和韩国，但美国不在其内。

这是中国首个多边贸易协定，是中日之间的首个双边降低关税协定，也是中日韩首次在同一个自贸区内。

王毅周二表示，中日同意推进中日韩三国间的自贸协定谈判。访日结束后，王毅将前往韩国。

记者会结束后

松荫大学国际关系副教授高橋敏哉认为，王毅此次访日确认了两国的经济伙伴关系，但在领土争议上仍缺乏进展。他向路透社分析说：“此次双边对话中，能够称为’进展’的，只有日中商务往来的放宽。”

另据日本共同社报道，关于日中之间悬而未决的中国国家主席习近平作为国宾访日问题，两国外长似乎以平息新冠疫情为优先，未作为会谈议题。

苗子/洪沙（据路透社、共同社等）

©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。