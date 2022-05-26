王毅访南太平洋 同萨摩亚签订双边协议

(德国之声中文网) 据萨摩亚政府发布的新闻稿，中国外长王毅周六会见萨马亚领导人，双方签署了一项经济和技术合作协议、萨摩亚文化艺术中心及中萨友谊公园的移交证书，以及有关警察指纹实验室的交换信函。

目前尚不清楚双边协议的细节。但根据一份先前寄给多个太平洋国家、在不久前外流的协议草案，内容概述了扩大安全和经济接触的计划。

萨摩亚发布的新闻稿证实，王毅与萨摩亚总理兼外长菲娅梅（Fiame Naomi Tataafa）5月28日举行会谈。双方就"气候变迁、疫情及和平与安全"进行讨论。新闻稿写道，中国将继续向萨摩亚不同产业提供基建发展支持，并将建立一个"有待双方确定和同意"的未来项目新框架。

萨摩亚当局表示将会继续和中国寻求更大的合作，以实现共同的利益和承诺。

王毅一行人5月28日与萨摩亚总理会晤

中国外交部则引述王毅称："中国愿尽己所能支持发展中国家包括太平洋岛国加快发展振兴"，并强调中国"从不干涉别国内政，从不附加政治条件，也从不寻求地缘政治利益"。

王毅还表示，中国同发展中国家以及太平洋岛国的合作不针对第三方，也不寻求排它性权利，无意同谁去竞争，更一贯反对零和博弈。

据法新社报道，当地媒体受邀见证双边协议签订，但现场不接受任何提问。

王毅5月26日展开对南太平洋八个岛国为期10日的访问，寻求与太平洋10岛国签署一项安全贸易协议。此前他已到访所罗门群岛和基里巴斯，周五晚间抵达第三站萨摩亚。王毅在周六午后前往斐济与该国总理姆拜尼马拉马（Frank Bainimarama）会晤，并出席太平洋国家外长的小组会议。

王毅预计还将前往汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚和东帝汶。

中国外长王毅正对南太平洋岛国进行为期10日的访问

澳大利亚的担忧

澳大利亚和美国正密切关注王毅此次的访问行程，担忧中国可能正为在该地区建立军事存在奠定基础，以将影响力延伸到太平洋地区。中国则表示，其与太平洋国家的经济和安全关系发展并没有对任何国家构成威胁。

澳洲新政府已将太平洋岛屿作为执政前期的外交重点。周一刚宣誓就职的澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周六表示，工党政府的计划包括建立一所国防训练学校、支持海上安全、提高援助和支持的力度。"我们将在地区里积极行动，我们希望参与其中。"

在所罗门群岛上月与中国签署广泛安全协议震惊澳洲后，为抗衡中国影响力，澳洲新任外长黄英贤（Penny Wong）周五赶在王毅到访前访问斐济。

她在斐济首都苏瓦对记者表示："我们已经公开表示对安全协议的担忧"。

"我们和其他太平洋国家认为，这会产生后果。我们认为区域的安全应该由区域来决定。历史上也是如此。我们觉得这是好事。"

本周六，斐济总理姆拜尼马拉马在推特上写道："斐济不是任何人的后院，我们是太平洋大家庭的一份子。我们最关心的不是地缘政治，而是气候变化。本着这样的精神，我与黄英贤部长进行了一次美好的会晤，以加强我们与澳大利亚的伙伴关系。"

姆拜尼马拉马还贴出了一张与黄英贤微笑握手的合照。

姆拜尼马拉马的推文似乎是隐晦地抨击澳洲前总理莫里森。寻求连任失败的莫里森曾将太平洋地区称为澳大利亚的"后院"。而被太平洋岛国视为生存威胁的气候变迁问题是澳洲此次大选的一个关键。

黄英贤此前表示，堪培拉将是一个不附带任何条件的伙伴；中国外长王毅则希望北京与所罗门群岛的关系能成为一个区域模式。王毅预计将会在斐济推动区域协议。

（美联社、路透社、法新社）

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