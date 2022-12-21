 王毅談2023中國外交：加深中俄關係 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2022

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王毅談2023中國外交：加深中俄關係

歲末將至，中國外長王毅25日在一場視訊演說中盤點了中國2022年外交成就，並展望2023年「中國特色大國外交新華章」。在國際地緣政治衝突迭起的這一年，關於中俄、中美、中歐關係，他怎麼說？

中國外長王毅12月25日視訊出席國際形勢及中國外交研討會並發表演說（資料照）。

中國外長王毅12月25日視訊出席國際形勢及中國外交研討會並發表演說（資料照）。

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅週日（12月25日）在一場外交研討會上發表視訊演說，強調中俄關係「堅如磐石」，盼能持續深化雙方「睦鄰友好合作」，並批評美國對華政策「錯誤」，致使中美關係「陷入嚴重困難」。

王毅首先指，2022年歷經世紀疫情、地緣衝突、陣營對抗、通膨高企、能源短缺，對中國與世界皆是「承前啟後的關鍵一年」。

盤點2022中國的外交成就，王毅讚許：「在習近平主席親自擘畫下，在黨中央有力部署下，我們以元首外交為引領，以服務黨的二十大為首要，以推動構建人類命運共同體為主線，應變局，解困局，創新局，全方位開展中國特色大國外交，為維護世界和平、促進共同發展作出了新的貢獻。」

王毅還指，在中共二十大前後，習近平相繼出席了5場多邊國際峰會，與40多個國家的領導人舉行雙邊會晤，創造全年元首外交的高峰，並預示2023年中方元首外交將掀起一波「新高潮」。

中俄關係「堅若磐石」

談及中俄關係時，王毅指出，雙方在過去一年外交成果豐碩，例如在中國主辦的冬季奧運會上，中國國家主席習近平邀請俄羅斯總統普京出席開幕式，實現「冬奧之約」。兩國元首9月又於烏茲別克的撒馬爾罕峰會舉行重要會晤

2022年2月4，普京抵達北京參加冬奧會開幕式並與習近平會談。

2022年2月4，普京抵達北京參加冬奧會開幕式並與習近平會談。

經貿方面，中俄貿易額邁向2000億美元大關，重大投資項目包含黑河公路橋、同江鐵路橋建成通車，跨境互聯互通取得標誌性進展等。

王毅並稱，「面對個別國家重拾冷戰思維，製造『民主對抗威權』的偽命題」，中俄堅定不移反對霸權、抵制新冷戰。兩國關係「建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上」，「堅若磐石，不受干擾挑撥，無懼風雲變幻。」

至於俄羅斯入侵烏克蘭一事，王毅稱中國始終秉持「客觀公正」的基本原則，「不拉偏架、不火上澆油，更不趁機牟利」，是展現大國擔當的表現。

展望2023中俄外交發展，王毅說，中國將「深化與俄羅斯的戰略互信和互利合作」。

俄烏戰爭爆發以來，中國未曾公開譴責俄羅斯的軍事行為，因而備受國際輿論壓力。北京冬奧期間，中俄宣布兩國「無限制」友誼關係。上週，兩國軍艦才在東中國海舉行聯合海軍演習，中俄關係日益緊密。

修復歐美關係

談及美國，王毅將中美關係惡化歸咎於美方，並稱中方「堅決抵制美國的錯誤對華政策」，呼籲美國不要再執意把中國作為主要競爭對手，「大肆圍堵打壓挑釁」，應找出正確相處之道。 

「渲染競爭有百弊而無一利，尋求合作是必需而不是選擇。」王毅表示：「中美之間脫不了鉤，斷不了鏈。新形勢下，中美共同利益不是減少了，而是更多了。」

習近平與拜登11月在印尼20國集團峰會期間舉行場外元首會晤。

習近平與拜登11月在印尼20國集團峰會期間舉行場外元首會晤。

會中，王毅回顧今年中美外交里程碑。他提及習近平曾兩次與美國總統拜登通話，並在印尼巴厘島舉行3年來中美元首首次的面對面會晤。他說，雙方當時進行了「坦誠深入溝通」，拜登也重申美方不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國。中方盼美方能信守承諾，停止干涉中國內政，讓雙邊關係「止跌回穩」。
 
至於中歐關係，王毅指出過去一年來，習近平同歐方領導人舉行20多次通話和會晤，近期更接待了訪華的德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）等人，中歐之間的貿易也在持續增長。種種友好合作，都說明了中歐之間「是夥伴不是對手」、是「機遇不是威脅」。
 
同時中方也強調，願意攜手歐洲共同應對氣候變遷、生物多樣性等全球性挑戰，盼能持續與歐方妥當的解決矛盾和分歧，加強戰略對錶和務實合作。

德国总理肖尔茨任内首度访华

（美聯社、中國外交部等）

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