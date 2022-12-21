 王毅談2023中國外交：加深中俄關係 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

王毅談2023中國外交：加深中俄關係

歲末將至，中國外長王毅25日在一場視訊演說中盤點了中國2022年外交成就，並展望2023年「中國特色大國外交新華章」。在國際地緣政治衝突迭起的這一年，關於中俄、中美、中歐關係，他怎麼說？

中國外長王毅12月25日視訊出席國際形勢及中國外交研討會並發表演說（資料照）。

中國外長王毅12月25日視訊出席國際形勢及中國外交研討會並發表演說（資料照）。

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅週日（12月25日）在一場外交研討會上發表視訊演說，強調中俄關係「堅如磐石」，盼能持續深化雙方「睦鄰友好合作」，並批評美國對華政策「錯誤」，致使中美關係「陷入嚴重困難」。

王毅首先指，2022年歷經世紀疫情、地緣衝突、陣營對抗、通膨高企、能源短缺，對中國與世界皆是「承前啟後的關鍵一年」。

盤點2022中國的外交成就，王毅讚許：「在習近平主席親自擘畫下，在黨中央有力部署下，我們以元首外交為引領，以服務黨的二十大為首要，以推動構建人類命運共同體為主線，應變局，解困局，創新局，全方位開展中國特色大國外交，為維護世界和平、促進共同發展作出了新的貢獻。」

王毅還指，在中共二十大前後，習近平相繼出席了5場多邊國際峰會，與40多個國家的領導人舉行雙邊會晤，創造全年元首外交的高峰，並預示2023年中方元首外交將掀起一波「新高潮」。

中俄關係「堅若磐石」

談及中俄關係時，王毅指出，雙方在過去一年外交成果豐碩，例如在中國主辦的冬季奧運會上，中國國家主席習近平邀請俄羅斯總統普京出席開幕式，實現「冬奧之約」。兩國元首9月又於烏茲別克的撒馬爾罕峰會舉行重要會晤

2022年2月4，普京抵達北京參加冬奧會開幕式並與習近平會談。

2022年2月4，普京抵達北京參加冬奧會開幕式並與習近平會談。

經貿方面，中俄貿易額邁向2000億美元大關，重大投資項目包含黑河公路橋、同江鐵路橋建成通車，跨境互聯互通取得標誌性進展等。

王毅並稱，「面對個別國家重拾冷戰思維，製造『民主對抗威權』的偽命題」，中俄堅定不移反對霸權、抵制新冷戰。兩國關係「建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上」，「堅若磐石，不受干擾挑撥，無懼風雲變幻。」

至於俄羅斯入侵烏克蘭一事，王毅稱中國始終秉持「客觀公正」的基本原則，「不拉偏架、不火上澆油，更不趁機牟利」，是展現大國擔當的表現。

展望2023中俄外交發展，王毅說，中國將「深化與俄羅斯的戰略互信和互利合作」。

俄烏戰爭爆發以來，中國未曾公開譴責俄羅斯的軍事行為，因而備受國際輿論壓力。北京冬奧期間，中俄宣布兩國「無限制」友誼關係。上週，兩國軍艦才在東中國海舉行聯合海軍演習，中俄關係日益緊密。

修復歐美關係

談及美國，王毅將中美關係惡化歸咎於美方，並稱中方「堅決抵制美國的錯誤對華政策」，呼籲美國不要再執意把中國作為主要競爭對手，「大肆圍堵打壓挑釁」，應找出正確相處之道。 

「渲染競爭有百弊而無一利，尋求合作是必需而不是選擇。」王毅表示：「中美之間脫不了鉤，斷不了鏈。新形勢下，中美共同利益不是減少了，而是更多了。」

習近平與拜登11月在印尼20國集團峰會期間舉行場外元首會晤。

習近平與拜登11月在印尼20國集團峰會期間舉行場外元首會晤。

會中，王毅回顧今年中美外交里程碑。他提及習近平曾兩次與美國總統拜登通話，並在印尼巴厘島舉行3年來中美元首首次的面對面會晤。他說，雙方當時進行了「坦誠深入溝通」，拜登也重申美方不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國。中方盼美方能信守承諾，停止干涉中國內政，讓雙邊關係「止跌回穩」。
 
至於中歐關係，王毅指出過去一年來，習近平同歐方領導人舉行20多次通話和會晤，近期更接待了訪華的德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）等人，中歐之間的貿易也在持續增長。種種友好合作，都說明了中歐之間「是夥伴不是對手」、是「機遇不是威脅」。
 
同時中方也強調，願意攜手歐洲共同應對氣候變遷、生物多樣性等全球性挑戰，盼能持續與歐方妥當的解決矛盾和分歧，加強戰略對錶和務實合作。

德国总理肖尔茨任内首度访华

（美聯社、中國外交部等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Australian Foreign Minister Penny Wong poses for a photo with her Chinese counterpart Wang Yi in Beijing, China, December 21, 2022. Sarah Friend/Australia Department Of Foreign Affairs And Trade/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS- THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

澳外长在北京：愿促两国明智地处理分歧 21.12.2022

澳中外长周三于北京会面，谈及贸易、人权等议题，也提到仍被拘留在中国的两名澳公民。同一天稍早，习近平和阿尔巴尼斯互致贺电，庆祝两国建交50周年。自从上个月中澳领导人在G20见面后，两国的紧张关系逐渐缓解。

US - China trade war, boxing flag fists

因西藏议题 中国制裁余茂春等两名美国人 24.12.2022

中国外交部12月23日表示，对余茂春、斯坦恩这两名美国公民实施制裁，以反制美方因西藏人权议题对两名中国官员的制裁。余茂春曾任前国务卿蓬佩奥的中国事务顾问，斯坦恩则是国会—行政部门中国委员会”办公室副主任。

November 15, 2022, Nusa Dua, Bali, Indonesia: Chinese President Xi Jinping talks with Italian Prime Minister Giorgia Meloni as they takes part in the first working session at the G20 leaders summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia on Tuesday, Nov. 15, 2022. (Credit Image: © Sean Kilpatrick/The Canadian Press via ZUMA Press

閉關鎖國逾兩年後 中國如何重新展現外交野心？ 22.11.2022

中國國家主席習近平近來連續與多國領袖會晤，被專家視為是中國在經歷超過兩年的閉關鎖國後，重新展現其外交野心的舉動。但同時，他們認為北京也正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。

广告

媒体看中国

在中国，新冠感染者人数快速上升，导致药品供不应求

墙外文摘：中国疫情危机是否会再次殃及全球？

有评论认为，最近几年防疫乱象，这两周以来疫情大爆发下各方束手无策的状态，以及资讯高度不透明、拒绝和国际社会共用完整资料问题的“加持”，中国出现新的“来者不善”的变异毒株的可能性很高。