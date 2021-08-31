 王毅视频会晤美气候特使 称合作是中美唯一正确选择 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2021

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时政风云

王毅视频会晤美气候特使 称合作是中美唯一正确选择

中国外长王毅1日透过视频会议与在天津出访的美国气候特使克里进行会晤。过程中，王毅重申合作是中美两国的唯一正确选择，并强调两国在气候变化议题的合作，不可能脱离中美关系的大环境。

China Guilin Treffen Außenminister Wang Yi und Lawrow

中国外长王毅周三透过视频会议与美国气候特使克里会晤，他强调中美之间合作是唯一的正确选择。(此图非周三会晤照片)

(德国之声中文网) 美国气候特使克里 (John Kerry) 周三透过视频会议的方式在天津与中国外长王毅见面。在会谈中，王毅表示，合作是中美两国唯一的正确选择，也提到过去两国曾在双边领域以及气候变化等议题上展开「富有成果的对话合作」。

但王毅也提到，两国关系近年来急转直下，面临严重困难，并称主因是美国对中国做出「重大战略误判」。他表示：「现在球在美方一边，美方应停止将中国视为威胁和对手，停止满世界围堵打压中国。」

王毅指出，美国希望气候合作能成为双边关系的「绿洲」，但如果「绿洲」周围都是「荒漠」，「绿洲」迟早会被沙化。他说：「中美气变合作不可能脱离中美关系的大环境，美方应与中方相向而行，采取积极行动，推动中美关系重回正轨。」

John Kerry und Yoshihide Suga

克里在抵达中国前先出访日本。

根据中国央视国际台 (CGTN) 播放出的简短片段，克里表示中国在全球对抗气候变化的努力中，扮演超级重要的角色。克里在抵达中国之前，先在日本与该国官员讨论如何降低碳排放量。

美联社在报导中指出，中国是世界上最大的温室气体排放国，其次是美国。而作为全球最大的煤炭使用国，中国大约60%的电力来自煤炭，是世界上最大的温室气体来源。中国计划建造更多的燃煤电厂，但仍计划减少这种化石燃料的使用。

华盛顿和北京之间的关系过去几年一直因贸易丶技术和人权方面的争端而紧张。但双方已将气候危机确定为一个可能的合作领域。

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按人头计算，中国的二氧化碳排放量超过欧盟，而且仍在继续建造新的燃煤电站。美国政府气候专员、前国务卿克里致力于说服北京转变思维。

中美政府各自宣布，美国气候特使克里将於8月31日至9月3日出访中国，并预计在天津与中国气候变化事务特使解振华会晤。各方都聚焦，克里将如何在气候变化议题上，同时向中国施压，又与中国合作。

美国总统气候问题特使克里结束访华之行，中美达成应对气候危机联合声明，在中方看来，由此“重启中美气候变化对话合作渠道”。

中国政府在太阳能和其他可再生能源方面取得了进展。并已经设定到2025年，可再生能源占全国总能耗的20%，到2060年实现碳平衡，从2030年开始减少总排放量。

美国总统拜登之前则宣布了一个目标，也就是到2030年将美国的温室气体排放量减少到52%，比奥巴马总统在2015年巴黎气候协议中设定的目标高出一倍。

此前，克里也呼吁各国加大努力，将气温上升控制在不超过工业化前水平的1.5摄氏度。他敦促中国与美国一起紧急削减碳排放。

11月下旬在苏格兰格拉斯哥举行的联合国会议上，全球去碳化的努力将成为关注的焦点，该会议被称为COP26。

(美联社丶央视) 

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