王毅見俄外長：推動全球治理更「公平合理」

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅近期行程滿檔，上週末前往馬爾他會晤白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）後，隨即出訪莫斯科進行為期4天的戰略安全磋商，並於週一（9月18日）會見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

根據中國外交部聲明，王毅在與拉夫羅夫會談期間表示，中俄2國均奉行自主外交政策，「雙方合作不針對第三方，不受第三方干擾，更不會被第三方左右。」

王毅稱：「面對當前單邊行徑、霸權主義和陣營對抗的逆流抬頭，中俄應順應時代進步潮流擔負起大國發展、落實國際事務、不斷發展、戰略規劃、連續發展、世界多邊化、推動全球治理朝向公平合理方向發展的重任。」

王毅說法暗批美？

值得注意的是，雖然王毅言詞中並未點名特定國家，不過有鑒於中美當前在軍事及經濟上的競爭關係，他的說法似乎是在暗指華府。俄外交部會後發出的聲明也直言，「雙方對於美國在國際場合上的反俄和反華等行動，立場非常接近。」

對於王毅的說法，拉夫羅夫表示願意與中方攜手，依據中國國家主席習近平今年3月訪俄期間與俄國總統普丁會晤達成的共識，引導雙邊政府高層交流，深化經貿、人文等各領域合作。

此外，拉夫羅夫也讚許北京當局在烏俄戰爭中的立場，稱中方提出的文件有利於消除衝突根源，並且將進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內協調協作，與中方共同維護國際關係基本準則。

中美高層頻會晤為促「拜習會」 ？

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一（18日）則於聯合國大會場邊會見中國國家副主席韓正。據國務院官方聲明，布林肯及韓正討論的話題涉及烏俄戰爭、北韓及台海等敏感議題。

布林肯向韓正表示，「世界希望我們負責任的管理我們（美中）的關係......美國致力於做到這一點」，「從美國的角度來看，面對面外交是處理分歧的最佳方式，也是探索我們之間合作領域的最好方法。」

韓正也坦言，「當前，中美關係面臨許多困難和挑戰」，強調中方希望美國能努力落實雙方領導人達成的共識，促進兩國關係穩定發展，「世界需要穩定、健康的中美關係」。

路透社報導稱，布林肯及韓正會晤或許有助於為美國總統拜登與習近平在今年底見面打下基礎，不過雙方當天並未明確提及是否會透過今年11月的舊金山「亞太經濟合作會議」（APEC）推動場邊「拜習會」，利用領導人直接對話，緩解中美過去幾個月以來的緊張關係。

（路透社等）

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