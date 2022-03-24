王毅落地印度 專家：中印有望破冰但仍有猜忌

（德國之聲中文網）美聯社24日報導，中國外交部長王毅已於週四抵達印度。一名印度外交部官員向美聯社證實，王毅週五將會見印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）。

有印度媒體稱，期間可能還會與印度國家安全顧問多瓦爾（Shri Ajit Doval）見面。雙方討論議題尚不明確，但預料可能談論到烏克蘭問題、中印關係，以及今年將舉辦的金磚國家峰會等。

王毅出訪印度受到國際高度關注，因為這是自2020年中印爆發邊界流血衝突、兩國外交關係陷入低谷後，第一次有如此高級別的中國官員出訪印度。

2020 年 6 月，在中、印兩國有領土爭議的克什米爾地區，雙方爆發一場激烈衝突，造成20名印度士兵死亡，4名中國士兵喪命。

根據美聯社報導，兩國在「中印邊境實際控制線」都部署了數以萬計的士兵，輔以大砲、坦克和戰鬥機支持。自去年2月以來，印度和中國都從邊界部分地點撤軍，但依然在邊境保留額外部署的軍事人員。過去兩年間，雙方已經舉行了15次軍長級會晤，但對峙仍在繼續。

關鍵還是邊界

「中印關係根本的問題還沒解決，最大問題是邊界問題。」印度弗萊明大學副教授劉奇峰告訴德國之聲，他認為「王毅接下來的會談，印方可能在等中方拿出什麼條件，再跟他們談。」

清華大學印度中心副主任方天賜則向德國之聲指出，「現在比較奇妙的是，雙方呈現對峙狀態，反而有一個比較硬的邊界。」他說，過去是軟性的邊界，中印在爭議地區時有衝突，如今「在有硬邊界的情況下，最近的衝突反而減少。」

「我不認為王毅出訪印度是去吵架的。」方天賜認為中印關係正處於盤整階段，王毅此行應會試想提出一些改善中印關係的方案。他說，中印邊界對峙問題始終無法解決，雙方關係也無法正常化，但近期「其實也有一些緩和的跡象。」

除了王毅出訪印度是重要指標，方天賜提到，印度早前派駐的新任駐中國大使，他過去曾是駐台代表，懂中文且熟稔中國事務，本來派任荷蘭，但任期尚未結束又派駐中國。外界解讀，「可能印度想派他去加速解決中印之間的談判。」方天賜稱，「從這幾個指標來看，中印有意願讓關係穩定。」

中國傲慢 印度不信任

中印關係存在長期的結構性問題。方天賜認為，中國在做決策時不太考慮印度感受，也不太重視印度關切的利益，「中國對印度的態度都比較傲慢。」在中印關係上，北京常常犯這樣的錯誤。

「中印關係仍是一個不對稱的安全威脅。」方天賜指出，「印度方面也容易把中國的舉動，解釋成專門對印度而來。有時中國不是刻意針對印度，但印度會放大，造成雙方缺乏互信的狀況會一直惡化，這會嚴重影響中印關係的長期因素。」

另一方面，劉奇峰認為在中印邊界問題上，「中方積極佈局，包含在邊界設基地，然後用蠶食的方法來慢慢鞏固他在實控線的話語權與實際掌控權」，相較之下印度的軍事硬體雖然在「四方安全對話」（Quad）為基礎的框架下有所進展，但進度較慢。

「中方已經變成單向化，希望以壓迫的方式，把局佈好，然後叫印度上談判桌，條件就是這樣，你們就接受。印度就不想這樣。」劉奇峰說。

中印俄三角關係

在金磚國家（BRICS）和上海合作組織（SCO），中國與印度都是要角。方天賜提到，「他們兩個關係若不好，組織也不會太緊密。」過去俄羅斯就一直試圖把中印拉在一起。

去年底普丁訪問印度後，傳出俄羅斯想召開「俄印中」三國機制（RIC）。方天賜說，這也代表莫迪與習近平有會晤機會，但中印在2020年後關係惡化，沒有雙邊單獨會談過，「印度試圖維持兩邊都參與，但並不想直接倒向一邊。」

方天賜還指出，「中印在聯合國針對俄烏戰爭議題投票時，幾乎都是投一樣的票」，兩國反而成了「尷尬的同行者」。在中印邊境問題沒解決時，印度並不希望給外界這種形象。

劉奇峰則提到，普丁訪印後，有記者提問印度外交部發言人，若俄羅斯在中印邊界衝突中擔當和事佬的角色，印度政府認為如何？該發言人當時回答：「他對於這樣的表述感到不適合。」

劉奇峰解讀稱，印度本是希望透過莫斯科管控中國，但過去一年來的轉變是，中方也察覺到這樣的功能，反過來透過莫斯科叫印度上談判桌，「印度對這個是很抗拒的。」他也認為，俄烏開戰後外界看到印度一直表達對俄羅斯的支持，但「對俄羅斯友善的態度，不會外溢到對中關係。」

如今俄羅斯因戰爭而被西方圍堵，很大程度上將弱化金磚國家的功能，因為印方一定會受到Quad的牽制。劉奇峰認為，印度應該還是會表現克制；而中國在二十大之前應會在金磚國家與上海合作組織中採取較保守態勢，「應該不會有什麼突破性的舉動。」

與中國做生意 取經台灣？

印度一直想降低對中國經濟上的貿易逆差與依賴，但方天賜表示現實層面上仍然無法做到。比如印度前陣子一直在禁止中國的手機應用程式，「但很奇妙的是，他沒有禁止中國手機，因為它禁不掉。」中國手機在印度市佔率仍高，這反映在很多經濟面向上，印度對中國的需求跟依賴仍然很大。

方天賜表示，短期內中印之間經貿關係仍會緊密。他還補充，「烏克蘭戰爭對中印關係奇妙的影響是，印度跟中國都未參加制裁俄羅斯，印度甚至要多買俄羅斯的原油，這又牽扯到因為沒辦法使用美元做交易，所以印度可能會用雙方的幣值做交易系統，也可能找一個參照的匯率，有可能會用人民幣。」也不排除未來，中印俄三國發展一個自己可運作的交易系統，規避歐美國家的資產。

但他也指出與此同時，印度也試著要與中國拉開一些距離，希望引進其他國家的投資，並鼓勵在印度本土製造。

劉奇峰指出，中印貿易在去年增長43％的同時，被許多印度學者認為是一記警鐘。「他們認為若印度對中國依賴越來越重，接下來中國要掐住印度的脖子，或要以點工的方式來勒索印度，這是有可能的。」劉奇峰說，「有人甚至說印度會變成中國的經濟殖民地。」

「印度正在學的東西是，如何在跟中國經濟對抗的狀況下，能吸引中國的投資，來讓印度獲益。」劉奇峰說，印度正試圖從台灣身上學習一些對中貿易策略，「因為就他們的理解，台灣跟中國政治上關係敵對，但台商在中國生意又做得很好，它們希望了解台灣如何處理對中國的關係。」

「印度對中國關係的基本需求是：你是敵人，我們有邊界問題，但我們還是要跟你們繼續做生意，因為對我們有好處的不是貿易，而是投資。我覺得這是印度的想法。」劉奇峰表示。

（採訪記者：William Yang）

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