王毅與太平洋10國舉行外長會 澳媒稱未簽署任何協議

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅週一（30日）在斐濟首都蘇瓦與10個太平洋島國外長舉行會議，早前外傳將簽署一份公報和五年行動計劃，此協議可能對澳大利亞和整個太平洋地區產生重大影響。但根據澳洲廣播公司（ABC）報導，中方並未與各國簽署多邊性的區域協議。

澳洲廣播公司報導稱，根據事前所獲得的消息顯示，中國希望重塑現有的區域秩序，並在治安、網絡安全、貿易、漁業和發展等廣泛領域，擴大與太平洋島國的合作。但消息指出，這項會議目前已經結束，中國並未和各島國簽署區域合作協議。

斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）表示，太平洋島國是團結一致的，「一如既往，在關於新的區域協議的任何討論，我們都把我們各國的共識放在首位，」他說。

王毅在外長會結束後的記者會上表示，「中國和發展中國家實現共同發展共同繁榮，將使這個世界更加公平、更加和諧、更加穩定」。他並呼籲周邊國家「不必過分焦慮，也不必過分緊張」。

所有與中國有外交關係的太平洋島國都出席了與王毅的會議，包括有所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞、庫克群島、紐埃和密克羅尼西亞聯邦。

這意味著除了圖瓦盧、帕勞、馬紹爾群島和瑙魯之外，所有太平洋國家都有與會。不參加會議的這四個國家，都和台灣仍保持外交關係。

有鑑於一些國家的新冠限制以及在太平洋地區旅行存在困難，預計各國外長將以虛擬視頻方式參加會議，而不是親自到斐濟出席。

在會議前，中國向10個太平洋島國提交了一份公報草案和五年行動計劃。不過，當時密克羅尼西亞聯邦，對該協議表示反對。

法新社報導，這份草案在提交給週一在斐濟舉行的會議之前，已分發給至少10個太平洋國家，內容顯示北京積極擴大與南太平洋國家進行安全和經濟合作的野心，引發外界擔憂。

一位太平洋島國的官員表示，地區內一些國家並不熱衷於在會議期間討論該中國提出的一攬子合作計劃，但有些國家敦促把合作計劃納入會議討論。

外交官和分析人士預計，中國推動這項協議不會一帆風順。太平洋島國重視共識，不喜歡在外交場合公開對抗。在可能的情況下，他們更希望尋求通過安靜的談判和審慎的討論達成協議。

王毅访南太平洋行程

中國外長王毅預計將在斐濟首都至少停留到31日。上週日（29日），王毅則會見了太平洋島國論壇秘書長普納（Henry Puna），他表示從大流行中恢復經濟和「緊迫而雄心勃勃的氣候變化行動」是他們討論的關鍵問題。普納則說：「我們歡迎中國的氣候變化承諾。」

王毅在其太平洋之行中還訪問了基里巴斯，他在那裡簽署了10項諒解備忘錄，涉及氣候變化、經濟合作和其他問題，儘管安全協議不在其中。

另外，他也訪問了薩摩亞，並於上週六（28日）在當地簽署一項雙邊協議，承諾「加強合作」。王毅預計將再訪問湯加、瓦努阿圖和巴布亞新幾內亞，以完成此次出訪計畫。

習近平積極拉攏太平洋島國關係

中國新華社報導，中國國家主席習近平週一（30日）向第二次「中國－太平洋島國外長會」發表書面致辭。

習近平強調，中方一貫堅持大小國家一律平等，秉持正確義利觀和真實親誠理念發展同太平洋島國友好關係。無論國際形勢如何變幻，中國始終是太平洋島國志同道合的好朋友、風雨同舟的好兄弟、並肩前行的好夥伴。

習近平指出，維護亞太和平穩定、促進各國發展繁榮是地區人民的共同願望，也是地區國家的共同責任。中國願同太平洋島國一道，堅定共迎挑戰的信心，凝聚共謀發展的共識，匯聚共創未來的合力，攜手構建更加緊密的中國同太平洋島國命運共同體。

2021年10月，「中國—太平洋島國外長會」機制正式建立，為中國同太平洋島國加強對話、增進互信、促進合作搭建新的重要平台。

澳洲新總理：重新參與地區事務

澳大利亞新任總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週日（29日）在接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，太平洋地區領導人對澳大利亞政府的重新接觸「態度正面」，新任外交部長黃英賢（Penny Wong）對斐濟的訪問，也得到了對方非常好的回應。

根據澳洲公共媒體SBS報導，阿爾巴尼斯說：「對於我們的太平洋島嶼鄰國來說，氣候變化問題是一個絕對的國家安全問題」。另外，他表示，除了增加環境方面的行動外，也鼓吹工黨政府增加地區援助和在太平洋地區建立國防培訓學校的計劃。

這所學校將有來自巴布亞新幾內亞、斐濟、湯加、東帝汶、瓦努阿圖和所羅門群島等國的部隊參與。

阿爾巴尼斯還對澳洲前政府的太平洋計劃進行了批評，稱那項計劃在這個地區「搞砸了」，並指責前政府削減對外援助以及「在價值觀上的不參與」。

另外，SBS還報導，澳洲新任外長黃英賢（Penny Wong）上週五（27日）在斐濟訪問時，敦促南太平洋國家拒絕中國將其安全範圍擴大到整個地區的企圖。她說，「我們已經公開表達了我們對安全協議的擔憂。」

（路透社、ABC、SBS）

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