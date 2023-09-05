 王毅稱一帶一路「碩果累累」 義大利仍有疑慮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2023

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王毅稱一帶一路「碩果累累」 義大利仍有疑慮

中國與義大利的「一帶一路」協議即將於明年到期，義大利仍在考慮要續簽或是退出。雙方外長4日在北京會晤，雖然中國對此倡議有高度評價，但義大利認為效益不如預期。

中國外交部長王毅4日會晤義大利外長塔亞尼。王毅稱兩國都是「文明古國」，「古絲綢之路傳承的千年友誼歷久彌新」。

中國外交部長王毅4日會晤義大利外長塔亞尼。王毅稱兩國都是「文明古國」，「古絲綢之路傳承的千年友誼歷久彌新」。

（德國之聲中文網）義大利副總理兼外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）上週末出訪北京，週一（9月4日）會晤中國外長王毅，並出席雙方政府委員會聯席會議。據中國外交部新聞稿，王毅說中國與義大利「共建一帶一路合作碩果累累」。

王毅指出，義大利加入「一帶一路」後出口有所增長，促使「義大利優質商品走進中國千家萬戶」。他進一步表示，中國與歐洲之間「沒有根本利害衝突，雙方合作大於分歧，共同利益超過彼此差異」，盼義大利能「為中歐關係發展發揮建設性作用」。

塔亞尼會見中國商務部長王文濤時，也提到雙邊貿易增長：「中國是（義大利在）亞洲第一個夥伴，我們還希望出口更多，使兩國經濟夥伴關係發揮更多作用。」

雖然中國「高度評價」雙方合作，但義大利去年上任的新政府對「一帶一路」倡議一直存有疑慮。上週六（3日），塔亞尼曾表示：「絲路（即一帶一路）並沒有帶來我們預期的成果……我們必須評估，由國會決定是否繼續參加此倡議。」

「義大利要傳達的訊息非常明確，我們希望跟中國合作，希望進入中國市場，也準備好中國的投資，但正如我所言，有一個公平競爭的環境很重要。」塔亞尼出訪前接受美國財經媒體CNBC訪問時說道。

2019年，義大利成為唯一加入中國「一帶一路」倡議的七國集團（G7）成員。義大利智庫國際政治研究所（ISPI）指出，自2019年至2022年，義大利對中國的出口從145億歐元上升至185億歐元；同一時期，中國對義大利的出口增加更多，由335億歐元增為509億歐元。

在批評者看來，「一帶一路」是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具；義大利當時選擇加入，引發歐美盟友質疑。中國外交部8月初曾反批，有些勢力「惡意炒作」、把中國與義大利的一帶一路合作政治化，此舉是「逆歷史潮流而動，損人不利己」。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）7月曾告訴當地媒體《晚郵報》（Corriere della Sera），該國加入「一帶一路」是「草率、糟糕透頂」的決定；當前的問題在於，如何在退出倡議的同時，不損害與北京的關係。

義大利總理梅洛尼今年7月27日在白宮會晤美國總統拜登，會後她表示，美國是義大利在「歐盟之外最重要的貿易夥伴」。她還說，美方無意對義大利的對華決策指手畫腳。

義大利總理梅洛尼今年7月27日在白宮會晤美國總統拜登，會後她表示，美國是義大利在「歐盟之外最重要的貿易夥伴」。她還說，美方無意對義大利的對華決策指手畫腳。

此前，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）曾多次重申，即使退出，還是能與中國維持良好關係；她同時尋求強化與美國的關係，並於7月訪美會晤美國總統拜登

義大利與中國的協議將於2024年3月到期，若未提前3個月提出異議，將自動續簽5年。今年10月，北京將召開「一帶一路」論壇，展現該倡議的成果；路透社解讀，若有任何國家決定退出「一帶一路」，都將對北京帶來外交上的尷尬。

意大利考虑低调退出一带一路

（綜合報導）

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