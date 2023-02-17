王毅會俄國安高官 稱中俄關係「堅如磐石」

（德國之聲中文網）中共中央外辦主任王毅日前出訪俄羅斯，受邀與俄羅斯國家安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）週二（2月21日）舉行會談，討論國際和地區安全問題。路透社報導，王毅向對方表示，北京與莫斯科的關係「堅如磐石」。

當日，俄羅斯國家電視台轉播了這場會談。會中，王毅透過俄語翻譯人員告訴帕特魯舍夫「同志」：「中俄關係是成熟的……，在不斷變化的國際形勢下，經得起任何考驗。」

王毅說，俄羅斯和中國應該聯合商討下一步舉措，以確保兩國的安全，但沒有詳細說明具體方針。

會上，與普京關係密切的帕特魯舍夫則告訴「王同志」，北京是俄羅斯外交政策的重中之重，兩國必須團結起來對抗西方，因為西方試圖透過威懾中俄兩國，來維護其統治全球的企圖。

「西方在烏克蘭上演的血腥事件只是其中一個例子。」帕特魯舍夫說：「所有這些都是針對俄羅斯和中國而做的，並且損害了發展中國家的利益。」

俄羅斯將其入侵烏克蘭的行為視為一次「特別軍事行動」，目的是為了阻止西方將烏克蘭變成一個「反俄堡壘」。烏克蘭及其西方盟友皆不認同這項說法，認為俄羅斯只是在為其無端的侵略行為找藉口。

帕特魯舍夫另指，與中國發展「戰略夥伴關係」仍是俄羅斯的首要任務，重申莫斯科在台灣、新疆、西藏和香港問題上對北京的一貫支持，表示這是西方用來詆毀中國的手段。

22日，中國外交部也針對此次會談發表新聞稿，稱雙方就烏克蘭問題交換了意見，並同意繼續加強在多邊框架內合作，「堅決維護亞太和平穩定」，反對引入冷戰思維。

中國盼當「和事佬」？

王毅此次出訪莫斯科，還預計與俄羅斯外交部長拉夫羅夫於23日會面。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也表示，他不排除王毅將與普京會面，並稱「有很多事情要談」。

《華爾街日報》21日更援引匿名消息人士報導，中國國家主席習近平正準備在未來幾個月拜訪莫斯科，與普京舉行峰會。

該報導指出，這次訪問的準備工作還處於早期階段，確切日期尚未訂定，僅透露該行程可能於4月或5月初展開，屆時俄羅斯將慶祝其對德國於第二次世界大戰中取得的勝利。

這一連串的舉動，被外界解讀為試圖在俄烏衝突之間扮演「勸和」的角色。 21日上午，中國外交部舉辦了「藍廳論壇」，正式發布《全球安全倡議概念文件》，針對當前國際社會最突出、最緊迫的安全問題，提出了20項重點合作方向。

中國外交部長秦剛在其開幕式上表示，中國將「努力促進大國協調和良性互動」，「反對搞霸權霸凌霸道，攜手構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係框架」。

秦剛另補充，針對國際社會之間的衝突「熱點」問題，中國也將積極推動和平解決，支持「問題當事方以對話解爭端、以協商化分歧，給熱點『降溫』，給危機『洩壓』。」並稱中國永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍、不搞軍備競賽，「始終堅持作世界和平的守護者」。

據悉，中國將在2月24日俄烏戰爭滿一年之際，發布一份政治解決烏克蘭危機的立場文件。對此，中國外交部發言人汪文斌21日在例行記者會上提到，該文件將重申習近平的重要主張，包括各國主權領土完整都應得到尊重。

引起西方憂慮

此前，中國與俄羅斯曾宣布兩國具有「無上限」的夥伴關係，引發西方擔憂。日前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，他擔心北京在入侵烏克蘭一年後，正在考慮向俄羅斯提供致命性軍事援助，包含武器。

在前往俄羅斯之前，王毅18日曾與布林肯在慕尼黑國際安全會議上會面。布林肯警告，中國不應向俄羅斯提供援助，包括協助俄國規避西方對其實施的制裁。

王毅出訪莫斯科的時機點，則是在美國總統拜登20日突擊訪問烏克蘭之後進行的。拜登會見了烏克蘭總統澤連斯基，重申了美方對基輔的軍事支持。

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（綜合報導）

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