 王毅：新疆两千万民众贊成政府做法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2018

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时政风云

王毅：新疆两千万民众贊成政府做法

中国外长王毅被问到新疆问题时，他并未直接回应外界对于「再教育营」的虚实和批评，只说所採取的行动是「中国政府为老百姓做的好事情」。

Peking PK Wang Yi Außeniminister China (picture-alliance/dpa/X. Guangli)

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面对国际关切中国维吾尔族穆斯林的人权，中共中央政治局委员郭声琨近日在新疆调查研究时强调，要进一步增强各族「获得感、幸福感、安全感」。 (21.09.2018)

欧洲议会近日以压倒多数通过了新的《欧中关系现状报告》。这份长达30页的报告书涵盖欧盟同中国关系的方方面面，包括经贸关系、人权状况、少数民族权益、台湾问题以及南海局势等。 (14.09.2018)

中国官员在联合国否认大规模迫害新疆穆斯林，声称在当地设立的只是职业教育所。而制裁中国的声音在美国正在增强，华府表示已在研判当中。 (14.09.2018)

国际人权组织人权观察发表报告，披露中共以反恐为名在新疆各地设立“政治再教育营”，上百万维吾尔人被非法关押在内。曾被关押的受访者表示，在营中被灌输爱国爱党思想、吃饭时要感谢国家主席习近平及共产党。 (11.09.2018)

(德国之声中文网) 中国外长王毅9月28日在纽约外交关係协会和美国前财长鲁宾对谈。鲁宾在过程中单刀直入询问王毅，中国政府在新疆所採取的行动。王毅表示那是中国政府为新疆2000万人民做的好事。

他说：「新疆有2000万民众。他们现在都非常贊成政府採取的做法，因为他们感到安全，他们晚上可以安心地睡觉。他们不会再受到暴力恐怖袭击。这不是一件好事吗？」

他表示有人受到极端思想的影响，在海外「炒作」「没有事实根据」的新疆问题，影响外国朋友的判断。

王毅一开始听到问题时，先是尴尬一笑，然后说新疆问题是中国内政，表明中国不干涉他国内政，希望外国也不要这麽做。

他提到，新疆是以穆斯林为主的区域，民众信教的比例和人均宗教设施数量是世界最高的地区之一。他说中国依宪法保障新疆人的宗教自由，但由于层出不穷、「百分之百的恐怖事件」才必须采取行动防堵恐怖主义。

他表示，基地组织和IS渗透新疆，透过暴力影片吸引无业青年成为恐怖份子，让新疆变得非常不安全。为了保护新疆人的生命财产，中国政府才依法采取行动，令这一、两年新疆都没有恐怖事件。他说：「中国绝不允许恐怖主义在中国生根蔓延。」

对谈其他重要内容

纽约外交关係协会是以美国退休外交官为主的群体。王毅在对谈中强调，中国共产党领导的体制和道路是历史和人民的选择。他表示﹕「中国人民对政府的满意度和对未来的信心，在各国都是名列前茅。」

另外他也表示，中国不会取代美国，「走的是一条和平发展道路」，要「坚定奉行对边主义」和「维护联合国体系」。

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夏立民 (發自台北)

外部链接

A Conversation With Wang Yi

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