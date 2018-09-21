王毅：新疆两千万民众贊成政府做法

(德国之声中文网) 中国外长王毅9月28日在纽约外交关係协会和美国前财长鲁宾对谈。鲁宾在过程中单刀直入询问王毅，中国政府在新疆所採取的行动。王毅表示那是中国政府为新疆2000万人民做的好事。

他说：「新疆有2000万民众。他们现在都非常贊成政府採取的做法，因为他们感到安全，他们晚上可以安心地睡觉。他们不会再受到暴力恐怖袭击。这不是一件好事吗？」

他表示有人受到极端思想的影响，在海外「炒作」「没有事实根据」的新疆问题，影响外国朋友的判断。

王毅一开始听到问题时，先是尴尬一笑，然后说新疆问题是中国内政，表明中国不干涉他国内政，希望外国也不要这麽做。

他提到，新疆是以穆斯林为主的区域，民众信教的比例和人均宗教设施数量是世界最高的地区之一。他说中国依宪法保障新疆人的宗教自由，但由于层出不穷、「百分之百的恐怖事件」才必须采取行动防堵恐怖主义。

他表示，基地组织和IS渗透新疆，透过暴力影片吸引无业青年成为恐怖份子，让新疆变得非常不安全。为了保护新疆人的生命财产，中国政府才依法采取行动，令这一、两年新疆都没有恐怖事件。他说：「中国绝不允许恐怖主义在中国生根蔓延。」

对谈其他重要内容

纽约外交关係协会是以美国退休外交官为主的群体。王毅在对谈中强调，中国共产党领导的体制和道路是历史和人民的选择。他表示﹕「中国人民对政府的满意度和对未来的信心，在各国都是名列前茅。」

另外他也表示，中国不会取代美国，「走的是一条和平发展道路」，要「坚定奉行对边主义」和「维护联合国体系」。

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夏立民 (發自台北)