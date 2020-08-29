王毅捍卫中国政策 批美制造冲突对立

(德国之声中文网) 中国外交部长王毅周日 (8月30日) 出访法国时，捍卫中国的新疆「再教育营」政策与《港区国安法》，驳斥欧洲国家对这两个议题所提出的忧虑，并警告欧洲国家不要介入中国内政。

王毅重申，被关押於新疆「再教育营」的维吾尔人都已被释放，而且获得就业机会，不过过去几个月来，海外维吾尔人与维权组织仍不断表示他们与在新疆的家人失去联系，怀疑家人仍遭新疆政府关押於「再教育营」中。

王毅说：「参与新疆职业培训计画的维吾尔人虽然受到恐怖主义与极端主义的影响，但他们的权利是完全受到保障的。现在所有维吾尔人都已毕业，职业培训中心当中已没有任何维吾尔人，他们都找到工作了。」

当王毅被问到关於《港区国安法》的话题时，他重申北京不能袖手旁观，让香港的混乱情况继续发展，所以中国政府订定了适用於香港的国安法。各界将在香港施行《港区国安法》视为中国政府近年来其中一个大胆的作法，因为北京透过该法打破了中国共产党极权统治系统与香港法律系统间的隔阂。

王毅表明这两个议题都攸关中国内政，并强调外国政府不该干预。法国总统马克龙上周五 (8月28日) 会晤王毅时，对香港情势丶维吾尔人与中国人权状况都表达强烈担忧。他呼吁中国政府必须尊重其保障国际人权的承诺。法国外交部长德里安 (Jean-Yves Le Drian) 与欧洲其他国家的政府官员在与王毅会面时，也提出了类似的担忧。

德里安在双方会晤後，发布声明表示：「法国除了表明我们尊重国际法在南海议题上的相关规范外，也对中国持续恶化的人权状况表达担忧。」

吁欧盟一同对抗美国的「极端势力」

此外，王毅也呼吁欧盟各国与中国一同对抗美国的极端势力，拒绝美国试图推行的与中国脱钩计画。王毅在巴黎一场公开谈话中指出，中国从未在国际社会中主打「中国优先」的策略。

他说：「目前中美关系是两国建交以来最差的时刻，美国不断教唆其他国家选边站，并试图将中美关系带向冲突与对抗的方向。在人类发展的重要时刻，中国与欧盟应该合力对抗任何煽动仇恨与对立的国家。」

王毅盼年底与欧盟达成投资协议

另一方面，王毅在这趟访欧行程中，也不断重申希望中国与欧盟能在年底前达成投资协议。他说，他希望与欧盟各国的对谈能在年底有所收获。王毅此行与欧洲各国谈论的投资协议主要围绕确保欧洲公司能顺利进入中国市场，但双方也谈到建立可持续维系的投资发展以及相关的劳工规范。

王毅周六 (8月29日) 在与法国外交部长德里安见面时，谈论了关於气候变迁丶粮食丶航空业与核子业相关的话题。双方也针对马里丶黎巴嫩丶朝鲜与伊朗等全球议题交换意见。

杨威廉/邹宗翰 (美联社、彭博社、南华早报)