 王毅批美“煽风点火” 吁菲律宾致力化解南海局势 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2023

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时政风云

王毅批美“煽风点火” 吁菲律宾致力化解南海局势

中国外交部长王毅在访问新马时谈及南中国海局势，批评美国借仁爱礁争议“煽风点火”，“在中菲之间挑动是非”, 破坏南海和平。他呼吁菲律宾寻求化解南海局势的有效途径。

China | Direktor Wang Yi

（德国之声中文网）据中国外交部网站发布消息，中国外长王毅本周在访问新家坡和马来西亚期间，同新马两国政要就南海局势交换看法，阐明中方立场。

王毅称，「美国等一些势力唯恐南海不乱，不断在这一海域兴风作浪。最近又借仁爱礁问题煽风点火，在中菲之间挑动是非，怂恿对抗，破坏南海和平安宁，以服务美自身地缘政治战略。」

他还呼吁地区国家「对幕后黑手保持必要警惕」，把维护南海和平稳定的主导权掌握在自己手中。王毅8月10日至13日访问新加坡、马来西亚和柬埔寨。

中菲两国关系近日因南中国海第二托马斯礁（Second Thomas Shoal，中国称仁爱礁）的搁浅军舰而日趋紧张。两国多年来多次在该海域发生冲突。8月5日，菲律宾指责中国海警使用水炮拦截菲律宾补给船。中国周一（8月7日）指责菲律宾违背了拆除仁爱礁上废弃军舰的承诺，菲律宾总统小马科斯则否认曾与中国达成协议

8月5日，菲律宾指责中国海警使用水炮拦截菲律宾补给船

8月5日，菲律宾指责中国海警使用水炮拦截菲律宾补给船

王毅表示，中方已多次提出愿同菲律宾通过双边对话妥处存在的分歧。「希菲方恪守以往达成的共识，珍惜双边关系改善积累的互信，尽快同中方相向而行，寻求管控海上局势的有效途径。」

菲律宾于1999年故意搁浅了二战时前的军舰在第二托马斯礁，以宣誓菲律宾的领土主张。第二托马斯礁位于菲律宾专属经济区（EEZ）内。

2016年，菲律宾在针对中国提出的南海仲裁案中胜诉。国际海洋法庭的仲裁庭依据《联合国海洋法公约》裁定，中国在南海的主权主张"没有法律基础"、中国在南海海域不享有"历史性权利"，包括对第二托马斯礁。

中国不承认裁决结果，并在南中国海建造人造岛礁并进行军事部署，其历史性主权主张的范围与菲律宾、越南、马来西亚、文莱和印度尼西亚的专属经济区重叠。

（路透社、中国外交部网站）

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