 王毅批美介入南海 东盟：不选边站 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

王毅批美介入南海 东盟：不选边站

自8月中旬以来，美国多次激怒中国，向南海和敏感的台湾海峡派遣军舰，也动用驾驶侦察机飞越中国实弹演习区域。现在北京试图向邻国证明，美方才是造成区域动荡的主因。

China Außenminister Wang Yi (picture-alliance/Photoshot/C. Yang)

中国外交部长王毅强调：「和平稳定是中国在南海的最大战略利益。」

(德国之声中文网) 东南亚各国外长周三 (9月9日)召开第十届东亚峰会外长会，希望透过合作，对抗威胁全球的危机，同时试图缓和中美针锋相对的局势。

本次峰会由越南主办，俄罗斯、日本、澳大利亚、韩国和印度则透过线上参与。这次活动还包括一场27国参与的安全论坛，讨论如何在言论和意外冲突加剧下，维系这个地区的安全。

越南总理阮春福 (Nguyen Xuan Phuc)在开幕式上说：「包括南海在内的地区，地缘政治和地缘经济局势正出现越来越多的波动，不利于和平与稳定。」越南外长范平明 (Pham Binh Minh)则说，国际法和多边机构的作用正受到 「巨大挑战」。

印尼外长马苏迪 (Retno Marsudi)在接受路透社采访时，告诫美国和中国不要将东南亚国家卷入地缘政治斗争。他说:「我们不想被这种竞争所困。」他形容南海航道军事化「令人担忧」。

新加坡拉惹勒南 (S.Rajaratnam)国际研究学院的安全专家许瑞麟 (Collin Koh)说：「并不希望偏袒任何一方，或者被认为已选边站。」

东盟一方面希望与中国讨论推进海上行为准则和新冠肺炎疫苗取得的问题，另一方面也想与美国商谈增加美企投资的可能。

DW.COM

美國一直在南海問題上相对谨慎，而國務卿蓬佩奧近日發表强硬聲明，首次否定中國的「九段線」主張。在中美角力升溫和美國選戰之際，分析指南海問題是美國的一張好牌。

东南亚国家领导人周五以视频的形式召开了峰会，新冠疫情和南中国海问题都是主要讨论话题。东盟周六发表了一份立场声明，就海事规定屡遭违反表示关注。

中美南海僵局难解

面对南海争议，中国外交部长王毅在出席峰会时表示，美国「直接介入本地区领土和海洋争端」，指控华盛顿「正在成为南海军事化的最大推手」。

美方指控北京通过派遣船隻靠近邻国的海上能源作业平台以示威胁，并谴责北京趁区域国家在对抗新冠病毒时，不断在有争议的地点举行军事演习和测试新的防御武器试图扩张权力。

为了表达不满，美方以参与了人工岛的建设和军事化为由，将24个中国实体列入黑名单。但中国则回应相关行动都是合法的。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

相关内容

China Wang Yi United Nations Climate Action Summit U.N. New York City

中国发起数据安全倡议 八点呼应美国疑虑 08.09.2020

中国外长王毅提出《全球数据安全倡议》，提倡尊重他国主权、不侵害个人信息的数据安全原则。在美国质疑华为和TikTok威胁国家安全时，中国的这项倡议看似回应美国担忧，并且给予实际承诺。

Deutschland Berlin | Heiko Maas, Außenminister | Übernahme EU-Ratspräsidentschaft

德国新印太政策：打造多极化 减少对华依赖 04.09.2020

德国政府9月2日推出印太政策指导方针，确定与东盟建立并加强战略关系的目标。这不仅表现出德国拓宽伙伴关系，更多参与打造明日国际秩序的决心，也意味着德国对华政策的调整：一方面减少对中国的依赖，一方面通过打造多极化向中国施压。

Thailand Bangkok | ASEAN Gipfeltreffen | Mike Pompeo und Wang Yi

“除非中国改变，世界不会安全” vs. “自己有病让别人吃药” 06.08.2020

8月5日，中国外长王毅就当前中美关系问题接受新华社专访，被外界看作是对蓬佩奥日前“新铁幕”对华政策演说的正式回应。那么，这场外交隔空“叫阵”中有哪些“交锋”要点呢？我们来梳理一下。

广告

媒体看中国

China Wuhan | Coronavirus | Xi Jinping, Präsident (picture-alliance/Photoshot)

德语媒体:疫情是否让民主输给了专制?

《法兰克福汇报》指出，不管习近平怎样吹嘘中国的“制度优势”、也不论美国的防疫工作做得多糟糕，民主国家依然有一项重要优势是专制中国所无法比拟的。《南德意志报》则呼吁欧盟更自信地面对愈发蛮横的中国和美国。  