王毅批美介入南海 东盟：不选边站

(德国之声中文网) 东南亚各国外长周三 (9月9日)召开第十届东亚峰会外长会，希望透过合作，对抗威胁全球的危机，同时试图缓和中美针锋相对的局势。

本次峰会由越南主办，俄罗斯、日本、澳大利亚、韩国和印度则透过线上参与。这次活动还包括一场27国参与的安全论坛，讨论如何在言论和意外冲突加剧下，维系这个地区的安全。

越南总理阮春福 (Nguyen Xuan Phuc)在开幕式上说：「包括南海在内的地区，地缘政治和地缘经济局势正出现越来越多的波动，不利于和平与稳定。」越南外长范平明 (Pham Binh Minh)则说，国际法和多边机构的作用正受到 「巨大挑战」。

印尼外长马苏迪 (Retno Marsudi)在接受路透社采访时，告诫美国和中国不要将东南亚国家卷入地缘政治斗争。他说:「我们不想被这种竞争所困。」他形容南海航道军事化「令人担忧」。

新加坡拉惹勒南 (S.Rajaratnam)国际研究学院的安全专家许瑞麟 (Collin Koh)说：「并不希望偏袒任何一方，或者被认为已选边站。」

东盟一方面希望与中国讨论推进海上行为准则和新冠肺炎疫苗取得的问题，另一方面也想与美国商谈增加美企投资的可能。

中美南海僵局难解

面对南海争议，中国外交部长王毅在出席峰会时表示，美国「直接介入本地区领土和海洋争端」，指控华盛顿「正在成为南海军事化的最大推手」。

美方指控北京通过派遣船隻靠近邻国的海上能源作业平台以示威胁，并谴责北京趁区域国家在对抗新冠病毒时，不断在有争议的地点举行军事演习和测试新的防御武器试图扩张权力。

为了表达不满，美方以参与了人工岛的建设和军事化为由，将24个中国实体列入黑名单。但中国则回应相关行动都是合法的。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)