王毅或将缺席联大会议 习近平赴美参加APEC再添变数

（德国之声中文网）美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）昨天（11日）对媒体表示：“我会让中国政府来表态王毅下周是否参加联大。但话虽如此，无论是联大还是联大之后年底前某个时机，我们仍然期待布林肯国务卿能够在美国接待外交部长王毅。”

近日，《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国计划派遣国家副主席韩正出席本月晚些时候举行的联合国年度政府领导人会议。报道指出，“中国政府派韩正出席此次联大会议的决定给中国领导人习近平料于11月出席在旧金山举行的亚太地区领导人峰会（APEC）的筹备过程增添了一个变数。中国的国家副主席在很大程度上是一个礼仪性的职务”。这篇报道评论称，“中国领导层派韩正出席联大会议的决定还是表明，中国政府喜欢更改计划，让其他国家措手不及，并试图获取筹码”。

中国国家主席习近平没有出席上周在印度举办的G20峰会。这也是习近平担任国家主席后首度缺席此峰会。美国总统拜登在峰会前对此表示：“我很失望，但我会见他。”不过他没有说明下次可能会在哪里与习近平会面。外界一般预期APEC领导人峰会期间，有可能促成场边拜习会。

《华尔街日报》报道称，今年7月底，中国官员还向美国官员暗示，中国外长王毅将参加定于9月19日开始的联合国大会。“中国官员称，在美期间，王毅或前往华盛顿展开详细讨论，为习近平的旧金山之行做准备。”

如果王毅缺席此次联大会议，外界猜测他是否会另行择期访美，以便双方落实习近平出席APEC旧金山峰会。

此外，9月初，中国国安部在其微信公众号发表的一篇文章中暗示，“要真正实现‘从巴厘岛到旧金山’，美国需要拿出足够的诚意”。文章称，“中国绝不会因为美国的几句‘漂亮话’放松警惕。面对霸权霸道霸凌，中国必将继续深入推进具有许多新的历史特点的伟大斗争”。

去年11月，拜登和习近平在巴厘岛参加20国集团领导人会议期间首次以国家领导人的身份举行面对面会晤。

美国国务院发言人米勒说：“正如（拜登）总统所说，他希望今年秋天晚些时间能够与习近平主席见面。我们相信，领导人层面的一对一对话是无可替代的，因此我们将继续努力实现这一可能性。”

拜习同框! 两人见面说了什么

今年6月，美国国务卿布林肯访问北京。这是美国国务卿5年来首次访华。中国国家主席习近平在人民大会堂福建厅接见了布林肯。会晤持续了35分钟。《纽约时报》评论认为，“会面释放的信号是，至少就目前而言，美中均不希望两国关系被公开的敌意所定义，并且它们意识到双方的竞争以及外交努力具有巨大的利害关系”。

继布林肯之后，美国财长耶伦、总统气候特使克里和商务部长雷蒙多也先后访问中国。但是中方尚未派遣官员访问美国。

《华尔街日报》称，与中国政府关系密切的人士表示，关于习近平是否出席即将举行的APEC会议尚未做出最终决定。

（路透社、华尔街日报等）

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