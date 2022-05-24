王毅开启南太平洋8国访问之旅 中澳争夺影响力

（德国之声中文网）两天前，中国外交部对外通报称，中国外交部部长王毅将于5月26日至6月4日应邀对所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚、东帝汶等八国进行正式访问，对密克罗尼西亚联邦进行“云访问”，同库克群岛总理兼外长、纽埃总理兼外长举行视频会晤，并在斐济主持召开第二次中国—太平洋岛国外长会。

王毅此次对太平洋岛国的马拉松式的出访受到堪培拉和华盛顿的密切关注。

澳大利亚新就任的总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在接受澳大利亚广播公司采访时说：“我们需要对此作出回应，中国正在寻求增加其对太平洋地区的影响力。二战以来，澳大利亚一直是这个地区的首选安全伙伴。”

上个月中国与所罗门群岛签署了一项安全协议。澳大利亚、新西兰和美国均表达了担忧，因为泄露条款显示，它将允许中国军舰在所罗门群岛停靠。还有说法称，所罗门允许中国在该国建立军事基地。但是所罗门群岛和中国官方均表示没有建立军事基地的计划。

中国外交部发言人汪文斌4月在例行记者会上概述协议涉及领域时说，中索两国将在“维护社会秩序、保护人民生命和财产安全、人道主义援助、自然灾害应对等领域开展合作”，并致力于“帮助所方加强维护本国安全的能力建设”。

美联社掌握的一份文件草案显示，中国外长王毅希望在访问期间与10个太平洋小国达成一份协议。这项内容广泛的协议涵盖了从安全到渔业的所有内容。太平洋地区一位领导人认为这是北京试图夺取对该地区的控制权。

《澳大利亚人报》引述澳大利亚战略政策研究所国家安全项目主任舒布里奇（Michael Shoebridge）的批评意见说，中国-太平洋协议草案是中国“提供给南太平洋人民的一个乌托邦式的未来”。他说，这一协议“由看似免费且不透明的优惠贷款支持”，具有一种“澳大利亚经审计的投资和援助支出”不具备的“吸引力”。

中国外长王毅前往所罗门群岛进行访问的同一天，澳大利亚新上任的外长黄英贤（Penny Wong）火速访问斐济。这也是黄英贤上任以来第一次访问太平洋岛国。再次之前她刚刚参加了在日本举行的由美澳印日四国共同参与的“四方安全对话”（QUAD）。

据路透社报道，黄英贤在位于斐济苏瓦的太平洋岛屿论坛秘书处发表演讲时说，拥有50年历史的区域论坛是“太平洋区域主义的核心”，而澳大利亚是该论坛的成员之一。她说，澳大利亚新组阁的工党政府将为太平洋国家气候保护所需的基建提供更多资金，为这些国家的公民移民澳大利亚、在澳大利亚工作提供更广泛的途径。

她说：“气候议题、新冠疫情和战略竞赛正在以新的方式向我们提出挑战。……澳大利亚作为（太平洋国家的）伙伴，不会提出附加条件，也不会给伙伴国强加不可持续的财政负担。”黄英贤在演讲中并没有直接提到中国。但是中国在太平洋地区积极提供贷款的做法受到大量批评。

斐济总理姆拜尼马拉马将于本周五（5月27日）会见澳大利亚外长黄英贤，下周一将与中国外长王毅举行会晤。

姆拜尼马拉马在推特上写道：“有人向我询问斐济的议事日程。在所有会议上，我们的人民、我们所生活的星球以及对国家法的尊重是最为重要的（议题）。”

（美联社、路透社）

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