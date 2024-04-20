王毅：奥库斯协议“引发严重核扩散风险”

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周六（4月20日）指责奥库斯（AUKUS）安全协议中的西方国家在南太平洋制造对抗并引发核扩散风险。

王毅在周末访问巴布亚新几内亚以加强中国与该国的关系时抨击了奥库斯协议，该协议约定美国和英国为澳大利亚装备具有核动力但是没有核武器（只有常规武器）的潜艇。

王毅在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港会见了该国外长特卡琴科（Justin Tkatchenko）。他在随后举行的记者会上说，奥库斯三方协议“违背”了禁止在该地区部署核武器的《南太平洋无核区条约》。他还称奥库斯协议将“引发严重核扩散风险”。

近年来，中国政府一直试图削弱美国和澳大利亚在南太平洋（包括巴布亚新几内亚）的影响力。

这个太平洋岛国虽然人口不多，但自然资源丰富，而且地处地缘战略的十字路口，在任何有关台湾的军事争端中都可能具有至关重要的战略意义。

到目前为止，澳大利亚是巴布亚新几内亚最大的捐助国，但中国企业已经打入这个贫困但资源丰富的国家的市场。

奥库斯协议国家最近宣布考虑与日本开展军事技术合作，王毅对此予以抨击。

根据奥库斯协议，合作伙伴计划开发人工智能、水下无人机和高超音速导弹等先进作战能力。

王毅说，奥库斯协议国家“最近还巧立名目，试图拉拢更多国家加入。中国一贯反对在本地区制造阵营对抗的行径，因为这同岛国的迫切需要完全不符，也与世界的发展潮流背道而驰。“

王毅还毫不掩饰地抨击了澳大利亚及美国与周三（4月17日）举行大选的所罗门群岛的关系。

“岛国不是任何大国的后院”

所罗门群岛的现任总理索加瓦雷一直亲中，而他的主要挑战者则对北京日益增长的影响力持怀疑和警惕的态度。

目前大选计票仍在进行之中，还需几天时间才会公布最后结果。

王毅在同巴布亚新几内亚外长特卡琴科会谈后共同会见记者时提到大选表示：”相信所罗门群岛人民有智慧、有能力自主决定国家的未来。“

他还强调，岛国是岛国人民的家园，不是任何大国的“后院”。

中国官媒曾大肆报道称，美国可能会策划骚乱，阻止即将卸任的索加瓦雷重新掌权。

美国驻所罗门群岛大使亚斯蒂肖克（Ann Marie Yastischock）说，这种谣言是“公然的误导”。

巴布亚新几内亚外长特卡琴科对王毅表示欢迎，称他们在会谈中“达成了一些谅解”。他说：“巴布亚新几内亚重视中国这个重要的双边合作伙伴。”

王毅定于周日与巴布亚新几内亚总理马拉佩共进早餐。4月18日开始，王毅先后访问印尼、柬埔寨和巴布亚新几内亚。



（法新社）

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