王毅回鍋 美重邀中國外長訪問華府

（德國之聲中文網）美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）週二（8月1日）表示，美國已正式邀請再度擔任中國外交部長的王毅造訪華府，但並未透露中方是否接受邀請。美方表示：「我們當然希望他們會接受，也希望此行成真，但日期還沒安排。」外界猜測，聯合國大會將於今年9月中旬在紐約登場，屆時王毅有可能赴美參加。

上週，上任不到7個月的秦剛在長達1個月沒有公開露面的情況下，突然遭到免職，由老外長王毅「回鍋」接任中國外長。

本週一（7月31日），美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）等官員，在華府會晤中國外交部北美大洋洲司司長楊濤；米勒指出，美國此前已邀請過秦剛訪美，近日中美高官會議上也向中國表明，此邀請對繼任的王毅仍然成立。

中國駐華盛頓大使館發言人表示，中方在31日與康達的磋商過程中，針對中美關係和共同關注的全球與區域議題，展開「坦誠、深入、具建設性的交流」。至於兩邊的高層互動，「雙方保持了必要的溝通」。

美方則形容康達與楊濤的會晤「坦誠、實質且富有成效」，有助於「維持溝通管道開放，並負責任地管控雙邊關係」。

记者穷追秦刚下落 毛宁一句应万句

美國邀請中國外長訪問華府，是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前訪華所促成。今年6月18日，布林肯在北京會見時任中國外長秦剛，是5年來首度有美國國務卿造訪中國。當時，布林肯也邀請秦剛赴華府持續中美討論。

布林肯在北京期間亦曾見到王毅；7月13日，在印度尼西亞雅加達東盟會議場邊，布林肯也曾與代替秦剛出席的王毅會面。根據中國外交部，在這2場會議上，王毅要求美國取消對中國的制裁，並主張兩國關係「陷入嚴重困難的癥結」，在於美國「錯誤的對華認知導致錯誤的對華政策」。王毅稱，美國應該「同中方相向而行」。

美中關係自今年2月的「氣球事件」之後惡化，台灣議題、南海爭端以及南太平洋的區域競逐亦加劇緊張局勢。不過，雙方近期正恢復對話管道。

繼布林肯之後，美國財長耶倫（Janet Yellen）、氣候特使克里（John Kerry）也陸續造訪北京。此外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）7月底亦證實，她打算今年夏季結束之前訪中。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 首任外长 提到周恩来，可能许多人马上会想到他是中国国务院首位总理，其实他也是中国首位外交部长，兼任外长约9年的时间。国务院总理兼任外交部长，这也是中共史上唯一的一次。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 首次亮相国际舞台 朝鲜战争之后，周恩来1954年率领代表团前往日内瓦，这是中华人民共和国成立后首次在国际舞台上上亮相。他也接待过美国前国务卿基辛格，以及首位访华的美国总统尼克松。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 任期最长的外长 陈毅是周恩来之后的中国第二任外长，这位曾赴法国勤工俭学的外长也是在职时间最长的中国外长，根据中国外交部网站，从1958年至1972年，他担任外长约有14年的时间。图为刘少奇（图左）、陈毅和奥地利医生罗生特在1941年的合影。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 “乔的笑” 1971年中国重返联合国，联合国大会这年通过第2758号决议，"承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，决议通过后，时任外交部副部长的乔冠华笑逐颜开。中华民国代表团表示不再参与任何联合国的会议，指联合国成立时的信念已遭背叛"，全体团员走出会场。他被视为才子，因为同四人帮的关系，最终黯然谢幕。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 “脾气不好“外长 2003年至2007年担任外交部长的李肇星因常常在记者会上引用古诗句或自己的诗，被称为“诗人外交家”，《同一个世界，同一个梦想》这首奥运歌曲就是由他作的词。同时，他也因言语犀利，善于辩论有着“铁嘴外交官”的外号。李肇星多次表示自己的脾气不好。他极有个人风格，在台湾问题上立场强硬，曾说过陈水扁小小“地方官”不值一提。图为李肇星在北京与欧盟的外交关系委员瓦尔德纳会面。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 顶级up主 令人意外的是，去年年初年已八旬的李肇星入驻B站当了UP主。根据中国新闻网报道，在发布的视频中，李肇星在视频中聊自己的故事，聊人生经验。有网友留言表示这是B站最厉害up主了，没有之一。李肇星还和网友在评论区进行过互动。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 历任外长 自中共建政以来共有12名外长，根据中国外交部网站，他们分别是周恩来、陈毅、姬鹏飞 、 乔冠华、黄华、吴学谦、钱其琛、唐家璇、李肇星、杨洁篪、王毅和刚刚被免职的秦刚。目前秦刚仍然留任国务委员，中国外交部网站已经撤下关于秦刚的内容，外交部长的页面则显示“信息更新中”。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 任期最短外长 秦刚消失1个月后，中国官方本周宣布免去他的外长职务，并由中共中央外事办主任，前外长王毅再任外长。外界并不知道秦刚被解职的具体原因，不过人们知道的是，他是中共建政以来任期最短的外交部长。秦刚去年12月30日才被任命为外长，整个外长任期仅半年左右。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 官场大地震 免职决定宣布之前，现年57岁的秦刚是半个世纪以来中国最年轻的外交部长，曾在三个月内连升两级，被看作是习近平的心腹。秦刚原是王毅的接班人，现在反被年近70的王毅取代，后者再度成为中国新外长。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 前外长回归 王毅2013起担任中国外长直到2022年被秦刚接替，在长达近10年的任期间，中国政府的外交风格发生了明显的转变，王毅因此被外界视为战狼外交的主要实践者。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 年纪最长的中国外长 新上任的老将王毅今年10月将满70岁，在秦刚之前，他已经担任了10年的外长，时隔半年再次重掌外交部，这样的人事变动颇不寻常。有分析人士认为，事发突然，眼下中国外交工作正吃紧，外长职务不能长时间悬空，官方必须尽快任命外长，但考虑到王毅的年龄和精力，这个安排可能是过渡性的。联合早报指出，外界此前曾热议现任外交部副部长马朝旭，以及中共中央对外联络部部长刘建超是接替秦刚的热门人选。



（路透社、法新社等）

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