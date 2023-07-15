王毅喊话欧盟：警惕经济问题政治化

（德国之声中文网）中国外交部本周六（7月15日）表示，中共中央外办主任王毅在与欧盟外交与安全事务高级代表博雷利（Josep Borrell）会晤时指出，欧洲不能摇摆不定，更不能鼓励开倒车的言行。

根据中国外交部网站，王毅表示，中欧之间没有根本利害冲突，双方都主张多边主义，都支持世界多极化和国际关系民主化，都支持以联合国为核心的国际体系。中欧加强沟通、增进信任、深化合作符合双方共同利益。欧方应进一步明确双方战略伙伴关系定位，推动中欧关系在现有基础上向前走，不能摇摆不定，更不能鼓励开倒车的言行。他还说，中欧应秉持开放包容理念，共同推进全球化进程，共同维护自由贸易体系，共同反对保护主义，共同抵制单边霸凌。当前尤其要警惕将经济问题政治化、工具化，使“去风险”变成“脱钩断链”的代名词。

中国外交部指出，博雷利表示，中国首先是欧盟的重要伙伴，这一定位十分清晰，也十分确定。欧盟不支持阵营对立和平行体系。他还表示，欧中“脱钩”不现实，也不可能。“去风险”绝非针对中国，欧盟从无意阻碍中国的发展。

博雷利在推特上并没有提及上述表态，他发推文说，与王毅进行了建设性，深入的对话，讨论了欧盟与中国的关系。双方越久保持台海稳定进行了交流。

欧盟核心国家德国本周公布了中国战略。这是德国出台的首份对华战略，其中的原则性内容是：中国是伙伴，但也是竞争者和体制对手。在经贸关系方面，文件中写道，德国政府不寻求与中国脱钩，希望继续保持与中国的经贸联系。但在关键领域，希望减少依赖性以降低风险。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



多个欧盟国家对中国的日益强硬，以及北京与俄罗斯的亲密关系感到担忧，他们一直主张减少对北京的依赖。有人担心此举会激怒中国，触发贸易战。不过也有观点认为现在是采取行动保护欧盟经济安全的好时机。 布鲁塞尔想要出台对华方针，力图减少对过度依赖中国的担忧，同时又要保持与这个全球第二大经济体的联系。 欧盟委员会主席冯德莱一月份强调，欧盟对华政策是“降低风险而非脱钩”，因为欧盟仍希望与中国开展合作和贸易。

首尔希望中国在朝鲜问题上“发挥建设性作用”

王毅在雅加达期间还分别与印度外长苏杰生和韩国外长朴振举行了会面。根据澎湃新闻，王毅与朴振见面时表示，中国对韩睦邻友好政策保持连续性、稳定性，不针对第三方，也不应受第三方影响。他还表示，中韩关系面临的困难和挑战增多，这不符合两国人民的根本和长远利益。中方愿同韩方本着相互尊重的精神，推动中韩战略合作伙伴关系重回健康稳定发展轨道。双方也就朝鲜问题交换了意见。

路透社援引韩国外交部声明中表示：“朴外长强调，中国为朝鲜半岛的和平与稳定发挥建设性作用比以往任何时候都更为重要。”

中韩关系近来因为台海问题掀起波澜。中国驻韩国大使邢海明6月初指出，韩国政府“赌美国赢、中国输”，提醒首尔不要在中美竞争中“下错赌注”。韩国外长朴振随后谴责邢海明这番言论过分。在此之前，韩国总统尹锡悦在4月接受采访时曾表示，台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。中国外交部副部长孙卫东随后召见韩国驻华大使提出严正交涉。据中国官媒说，孙卫东称韩国总统尹锡悦的言论“完全不可接受”，“中方表示严重关切和强烈不满”。

根据中国外交部，朴振与王毅见面时表示，双方是近邻，也是战略合作伙伴。韩中关系顺畅发展符合双方共同利益，也将为地区和平稳定作出贡献。韩方一贯尊重一个中国原则，这一立场没有任何变化。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “台湾问题也是一个全球性问题” 韩国总统尹锡悦4月19日在接受路透社专访谈到台湾海峡局势说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”次日中国外交部召见韩国驻华大使提出严正交涉，称尹锡悦的言论“完全不可接受”。韩国外交部同日也召见中国驻韩大使，就中方评论韩国总统涉台发言表达抗议。两国关系再度蒙上阴影。建交30年来，中韩关系经历了怎样的发展？

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 90年代才建交 1992年8月24日，中华人民共和国与大韩民国正式建立大使级外交关系，结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。图为韩国外长李相玉（前左）和中国外长钱其琛在北京签署、交换建交联合公报。之前一天，韩国宣布与中华民国断交，使台湾失去了亚洲最后一个邦交国。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国总统首访 1992年9月，时任韩国总统卢泰愚（1995年资料图片）在两国建交数周后便出访中国，会见了中共中央总书记江泽民、国家主席杨尚昆、国务院总理李鹏等人。双方签署了《中韩贸易协定》、《中韩投资保护协定》等一系列合作协议。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 从全面合作到战略伙伴 上世纪90年代末到2000年代初，韩国总统金大中在任期间，中韩关系被提升为 “面向21世纪的全面合作伙伴关系”。 2008年5月，时任韩国总统李明博访华时，两国关系被再次提升为“战略合作伙伴关系”。图为中国总理温家宝2010年5月访问韩国时受到李明博的欢迎。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 你来我往 上世纪末以来，韩中之间的商贸、文化、人员交往日趋密切。2021年数据显示，韩国在中国的留学生为5万多人，中国在韩国的留学生超过2万，各自在对方国家外国留学生中人数均居第一位。中国成为韩国企业投资的热门选择。韩国流行文化在中国拥有大量爱好者。韩国也一度成为中国人青睐的旅游目的地。图为首尔景福宫前的中国游客（2014年）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “蜜月期” 朴槿惠（图：2016年在杭州参加G20 峰会）任韩国总统期间也多次访问北京，2014年习近平也曾访问韩国，中韩两国关系被认为i进入“蜜月期”，两国经济、文化领域的交往进一步密切。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 萨德事件 鉴于朝鲜发展核武能力对韩国构成的安全威胁，2016年，韩国政府决定部署美国的萨德反导弹系统（THAAD）。由于其雷达有探测到中方的潜在能力，被中国认为会对其国土安全造成影响。在反对无效后，北京对韩采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游封锁等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 殃及韩国企业 由于部署萨德系统的地皮，是首尔政府向韩国乐天集团置换而来，该零售业巨头成为中国官方和民间报复的目标。一时间出现消费者抵制乐天、示威抗议，甚至供货商断供，数十家乐天超市被“勒令停业”。此外，三星手机、启亚汽车等韩国品牌的销量也暴跌。中国旅行社纷纷下架韩国游，让韩国旅游业受到冲击。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “三不一限”共识 2017年11月，中韩达成共识，韩方表明不考虑追加新的萨德系统；对既有的萨德系统在使用上进行必要的限制；不加入美国反导体系；不发展韩美日三方军事同盟及无意损害中方安全利益。2017年时任总统文在寅访问中国以后，两国关系开始趋于缓和。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 机遇还是威胁 中国是韩国最大的贸易伙伴、出口市场和进口来源国，韩国则是中国第三大贸易伙伴国。在韩国最大单一收入来源半导体出口中，对华出口超过四成。2022年8月韩国《中央日报》的一份问卷调查显示，19.3%的受访者认为中国的崛起是一种“机会”，而75.4%的受访者认为这是一种“威胁”。图为抗议文在寅政府与朝鲜亲善政策的韩国民众打出反中标语（2018年4月，首尔）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 靠向哪一边 现任韩国总统尹锡悦（右）2022年5月上任后表现出更积极向美国靠拢的路线，表示将加速萨德系统的部署建设。韩国2022年5月正式加入美国牵头的“印太经济框架”(IPEF)，并于8月宣布加入美国主导、包括日本、韩国和台湾的“芯片四方联盟”，其目的除强化供应链，也包括对中国的技术出口管制。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国的“安全关切” 种种迹象表明，韩国正在力图减少经济上对中国的依赖性。在2022年中韩建交30周年之际，吉林大学国际关系研究所副所长孙兴杰在《明报》撰文称，目前中韩需要拓展合作领域，在安全议题上沟通协调，“补齐安全合作短板”。图为韩国星洲郡部署的萨德导弹防御系统（2017年9月资料图）。



王毅也和印度外长苏杰生见了面。中国外交部网站援引王毅说，中印共同利益显然大于分歧，实现共同发展、共同繁荣具有全球示范意义。而苏杰生表示，双方同意尽快就边界问题举行下一轮军长级会谈。

王毅的印尼之行是参加在雅加达举行的年度安全会议“东盟区域论坛”（ARF），外界原本传言中国外长秦刚将与会，但据路透社11日报道，有2位消息人士指出，中方将派中共中央外办主任王毅参加此次会议。此消息让中国外长秦刚消失于公众视野多日之事继续受到关注。

（法新社，路透社等）

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