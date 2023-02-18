王毅和布林肯秘密会晤说了些什么？

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周六晚间（2月18日）在慕尼黑安全会议常规议程之外的时间与中国中央外事工作委员会办公室主任王毅举行了会晤，会晤地点保密。除了美军击落中国气球事件以外，中国针对俄乌战争即将推出的和平计划可能也是谈话的主题。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）总结了会议，并指出布林肯强调“随时”展开外交对话和开放沟通渠道的重要性，同时强调美国“不希望与中国发生冲突”，也不想有“新的冷战”。布林肯在会后发表推文。

华盛顿方面担心北京考虑向莫斯科提供武器

王毅在出席此次慕尼黑安全会议期间宣布，中方将发布“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”。除此以外，中方还将发布《全球安全倡议概念文件》，为解决当今安全困境提出更可行的举措。布林肯在会后接受采访时说，华盛顿方面担心北京正考虑向莫斯科提供武器。

会面之前，王毅曾在关于美国击落一架中国疑似间谍气球的持续争端中批评华盛顿的反应“歇斯底里并且匪夷所思” 。两国关系自华盛顿方面表示中国在美国本土上空飞行间谍气球之后一直紧张。此次气球争端发生时，西方国家正在密切关注中国对乌克兰战争的反应。

布林肯在接受美国全国广播公司的采访时说，美国非常担心中国正在考虑向俄罗斯提供致命武器方面的支持，华盛顿明确向中方表示，“这将给我们的关系带来严重后果”。布林肯说：“他们（中方）正在考虑提供各种致命的援助，包括武器等。”华盛顿将很快公布更多细节。

路透社报道称，王毅告诉布林肯，美国必须正视并解决因不分青红皂白使用武力所造成的损害，王毅指的是最近美国击落被称为是间谍气球的事件。而北京则坚持表示该气球是一艘监测气候的飞行器。

中国的“左右兼顾”

美方一名高级国务院官员在一个简报电话中告诉路透社记者，中国正试图通过声称要为和平与稳定做出贡献，同时采取“令人担忧”的步骤，支持俄罗斯入侵乌克兰，这是一种“左右兼顾”的方式。这位不愿透露姓名的高级官员说，布林肯“非常直言地警告了中国提供物质支持给俄罗斯或帮助俄罗斯规避系统制裁的后果和影响。”

王毅与贝尔博克2023年2月17日在慕尼黑安全会议期间见面

根据德国ntv新闻台报道，同样出席此次慕尼黑安全会议的德国外交部长贝尔博克还否决了任何将乌克兰领土割让给俄罗斯的要求。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）和乌克兰总理什米加尔（Denys Schmyhal）也发表了类似的言论。德国外长贝尔博克在慕尼黑的一次讨论中表示，很高兴中国提出了实现和平的文件。她希望“中国敦促俄罗斯停止战斗”，并强调：“我们呼吁中国和全世界都不要向俄罗斯提供武器。”

伊辛格：对中国的和平计划不抱太大希望

慕尼黑安全会议的前主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）则降低了对中国提出俄乌和平计划的期望。在接受德国电视一台“今日新闻”采访时，伊辛格说，中国选择慕尼黑安全会议作为宣布这种计划的平台是一个相当引人注目的举措。然而，不应将太大的希望寄托于此。他表示：“如果中国下定决心，提出完整的和平计划，那将是一个大惊喜。”但在他看来，这并不太现实。

（路透社、ntv等）

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