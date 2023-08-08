王毅同俄外長通話 強調公正看待烏克蘭問題

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅週一（8月7日）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話表示，中方將在烏克蘭問題上堅持獨立、公正立場，努力尋求政治解決烏克蘭問題。

此舉被視為是中國派代表出席沙特舉行的吉達峰會之後，正試圖穩固與俄國的關係，但外界仍關注中方對俄烏戰爭的立場是否改變。

中國外交部會後發表聲明，雙方就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換了意見。王毅強調，在烏克蘭危機問題上，中方在任何國際多邊場合，都將秉持獨立公正立場，發出客觀理性聲音，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑。

對此，拉夫羅夫表示，俄方高度贊同由中方所提出的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，並讚賞、歡迎中方為此發揮建設性作用。

聲明指，王毅也對拉夫羅夫表示，中俄將繼續在國際和多邊舞台上緊密合作，推進世界多極化、國際關係民主化進程，並維護國際關係基本準則，這是中俄應當承擔的國際責任，也是中俄全面戰略協作夥伴關係的應有之義。

路透社報導，在此聲明發布之前，中國外交部7日稍早表示，週末在沙特舉行的關於和平解決烏克蘭危機的國際會談，有助於「鞏固國際共識」。

不過，由於中國外交部自7月31日起，因「暑期休息」而暫停每日的例行記者會至8月13日，因此中國外交部對王毅和拉夫羅夫的電話會談，並沒有更多的公開回應。

烏方：吉達會談對俄羅斯造成巨大打擊

包括中國、印度、美國和歐洲國家在內的40多個國家，都參加了6日落幕的吉達會談，但俄羅斯並沒有參與。而中國的出席，被認為可能在俄烏戰爭的立場上進行「微調」，也受到西方的關注。

美媒CNN報導，雖然沒有跡象表明，中國出席吉達峰會將導致其對俄羅斯的堅定支持發生變化，但北京越來越渴望被視為國際和平維護者，基輔則稱這一發展是「超級突破」。

路透社報導，一名烏克蘭高級官員7日表示，吉達峰會對俄羅斯造成了「巨大打擊」，且與會者同意在大約6週內舉行另一次政治顧問會議。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）7日在基輔舉行的新聞發布會上表示，出席吉達會談的所有國家，都全力支持烏克蘭獨立和領土完整。

「我們準備好聽取大家的意見，但從邏輯上講，這應該是烏克蘭（和平）方案」，葉爾馬克說。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）先前曾提出了一套10項原則，希望將其作為全面結束俄烏戰爭的和平基礎。這些原則包括俄羅斯撤出所有軍隊，以及歸還將所有烏克蘭領土歸還給烏克蘭控制等。

葉爾馬克說，針對澤連斯基先前提出的和平計劃，可能需要再開兩次峰會才能批准，其中1次將通過1項框架協議，並在第2次峰會上敲定計劃。他補充，與會者正在起草一份框架文件草案，該草案將在未來的和平峰會上通過。

他另承認，與會者之間在烏克蘭和平方案的部分問題上仍缺乏共識，因此本月底不會再舉行峰會，且俄羅斯曾試圖擾亂本次的吉達會談，但未詳細說明分歧內容及俄國做法。

（路透社、CNN、中國外交部官網）

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