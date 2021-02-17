 王毅吁美取消关税 盼关系重回正轨 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2021

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时政风云

王毅吁美取消关税 盼关系重回正轨

中国外交部长王毅周一呼吁美国尽快调整对中政策，包括移除对中国的关税丶对中国企业的单边制裁以及对中国科技的打压。不过，美国总统拜登才在上周五的G7峰会上指，民主国家应携手对抗来自中国的挑战。

China Außenminister Wang Yi

中国外交部部长王毅周一呼吁美中相互合作，让双边关系回归正常。（资料画面）

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在刚刚举行的七国峰会和慕尼黑安全会议上，美国总统拜登的外交首秀及该国重返国际舞台成为焦点，这位领导人发出的“联手抗中”的呼吁尤受关注。

因应中国崛起势力，美国总统拜登上台後重启由美丶日丶澳丶印组成的「四方安全对话（Quad）」，四国本周四（2月18日）将举行线上视讯会谈。

本周二，美国总统拜登接受CNN的“市政厅”节目采访。在采访中拜登就中国处理新疆穆斯林少数民族的问题警告说，中国将会为践踏人权付出代价。

欧洲和美国在如何应对中国的问题上立场相左：美国认为应该同中国“脱钩”，欧洲则认为应该与中国“挂钩”。《明镜》评论则认为，上述两种对华立场均失之偏颇。

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周一（2月22日）呼吁中美关系要「拨乱反正丶重回正轨」，他强调，美国得打破各种对中国的错误认知。

他直指中美经贸关系互利的本质，希望美方尽快调整对中国的政策，包括「放弃对中国产品加征不合理关税，放弃对中国企业和科研教育机构实施各种单边制裁，放弃对中国科技进步进行无理打压。」他说，「当前形势下，双方可由易到难，积极互动，积累善意。」

王毅说，美国前总统特朗普（Donald Trump）政府出於自身需要，让过去几年中美关系脱离正常轨道，美国对中国的走向和政策作出了严重误判和歪曲解释，使两国关系陷入「建交以来最为困难的局面」。

他也在谈话中提出中美关系重回正轨的方式，首要强调「不干涉彼此内政」。他希望美国尊重中国丶不去诋毁中国共产党与中国的政治制度，美国应停止纵容或支持「台独」势力，也应停止在香港丶新疆丶西藏等中国的内部事务上损害中国主权和安全。

王毅称西方国家在民主这个问题上对中国有严重误解，他认为实践民主没有固定模式，中国是一个始终坚持民主丶保护人权发展的国家。他並将新疆丶西藏等少数民族地区视为中国人权进步的典范。

2月11日，中国国家主席习近平与美国总统拜登（Joe Biden）进行了首次通话，拜登当时对北京在经济上的不公平作法，以及对新疆人权的打压表达了关切。

路透社指出，拜登政府早已发出了信号，会维持对北京的施压。2月19日，拜登在G7峰会上说，必须抵抗中国政府在经济上滥用与胁迫的行为，这些都损害了国际经济体系的基础。

不过，王毅释出善意，希望与美国在对抗新冠疫情丶气候变迁与推动世界经济复苏三大领域与美国加强合作。「中方进行对话的大门始终是敞开的，我们愿随时与美方进行开诚布公的沟通，开展解决问题的对话。」

他强调，对於中美这样的大国应相互尊重，「不能总想着改变对方，压制对方，甚至打倒对方。」

李玟仪/张慈 (路透社) 

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