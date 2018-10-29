王毅吁尽快制订南海准则 严防区外势力干预

(德国之声中文网) 正在訪問菲律宾的中国外交部长王毅周一 (10月29日) 在记者会上指出，包含菲律宾在内的东盟 (ASEAN) 各国对来自南海水域外的干预，须严加防范。根据南华早报报导，王毅周一与菲律宾外长洛钦 (Teodoro Locsin Jnr) 一同會见媒体，强调中国与东协各国密切合作，共同维护南海和平，但某些国家却试图反其道而行。

他说：「这些国家渴望在南海展现自己的军力，所以区域内的国家必须严加防范。我们拒绝让外力干预南海。」

此外，菲律宾媒体GMA News报导，王毅希望可以在菲律宾担任中国与东协南海对话掌控国的三年内，加速协商并制定南海行为准则 (Code of Conduct)。然而，王毅没公开承认该准则是否有法律效力。

今年8月3日，中国与十个东盟会员国发表了南海行为准则的初版，而那个版本也被视为协商正式版南海行为准则的根基。外界期盼該准则能促使中国与东协就南海制定正式的规范。

王毅也强调，中国愿意与菲律宾讨论双边油气资源开发，并强化双边沟通。菲律宾外长洛钦指出，虽然中菲两国不会牺牲自己在南海的核心利益，但这不该阻挡菲律宾与中国合作。

王毅说：「中国从来不是，也永远不会是菲律宾的敌人或威胁。」

另外，中国与菲律宾也在周一 (10月29日) 签署了三项合作计画：100万美元的人道与灾难救援基金，捐赠价值720万美元装备给菲律宾警方，以及中国资助興建横跨达沃河的大桥。

根据新华社报导，王毅在会中指出此次出访成果丰硕，他也与菲律宾官方共同回顾了两国关系两年多来的进展，并针对接下来的高层来访与各领域交流达到共识。

王毅此次出访仅待在南方的城市达沃，而并没有去菲律宾首都马尼拉。此前专家曾预测，他到访可能是在为中国国家主席习近平首次出访菲律宾铺路。他接下来也将出访巴布亚新几内亚与斐济。

杨威廉/李芊 (综合报导)