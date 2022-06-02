王毅前腳剛走 美宣布派特使出訪馬紹爾群島

（德國之聲中文網）在中國外長王毅上週結束太平洋地區10國的出訪行程後，美國本週立即宣布，將派負責與三個具有戰略意義的太平洋島國會談的特使，於下週率團出訪馬紹爾群島。

拜登在3月任命資深外交官尹汝尚（Joseph Yun）出任這個特使職務，他在接受路透社訪問時表示，他和他的團隊將於6月14日至16日出訪馬紹爾群島。

美國國務院發言人說，尹汝尚將就《自由聯繫協定》（COFA）舉行會談，該協定規範美國對馬紹爾群島共和國的經濟援助，將於明年到期。美國與密克羅尼西亞聯邦和帕勞也有類似的協議，它們分別將於2023年和2024年到期，尹汝尚也將負責這些協議的談判。國務院發言人說：「我們對有機會與馬紹爾群島的談判團隊進行當面會談表示歡迎，並期待著富有成效的會談。」

路透社報導指出，太平洋地區已經成為美國與中國戰略競爭的關鍵地區，中國已經加強了其在該地區的外交努力。與此同時，美國總統拜登和新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）上週表達了對中國在太平洋地區擴大影響力的共同關切。一位美國高級官員透露，他們討論了與太平洋島國領導人當面接觸的必要性，也對中國和索羅門群島近期簽署的一項安全協議表示關切。

上週，中國外交部長王毅在斐濟主持了一場與10個太平洋國家外長的虛擬會議，與會外長同意推遲審議中國提出的一項全面貿易和安全協定。薩摩亞領導人隨後表示，在做出任何決定之前，太平洋島國需要先在區域會議討論該協定。

美國與馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帕勞續簽《自由聯繫協定》的談判在美國前總統特朗普在任時就開始了，但在尹汝尚被拜登任命為特使前，相關談判卻陷入了困境，這引起了人們對華盛頓可能失去與北京在太平洋地區的競爭力的擔憂。

馬紹爾群島的關鍵問題包括美國在該島大規模核試驗遺留問題的補償，美國軍事基地的存在以及如何協助緩解氣候變化。一位熟悉計劃的消息人士告訴路透社，會談將在美國陸軍駐軍的夸贾林環礁舉行，該環礁是美國重要的導彈試驗設施所在地，這也表明尹汝尚的任命為拜登政府與太平洋島國的互動注入了更大的動力。

消息人士說，尹汝尚已經與這三個國家的領導人進行了會晤或虛擬討論，並與密克羅尼西亞的談判小組進行了虛擬會談，但馬紹爾群島之行將標誌著自2020年12月談判停滯以來的首次當面會談。

消息人士透露，王毅上週出訪太平洋地區的行程對美國官員造成一種緊迫感。他告訴路透社：「我認為該出訪使那些不怎麼參與太平洋事務的人更加關注該地區。五角大廈的人員正在更積極參與《自由聯繫協定》的談判進程。」

太平洋島國領袖就改革達成共識

與此同時，六個太平洋島國論壇的成員國週二（6月7日）就如何克服該組織內部的重大歧見達成共識，並提議對該論壇進行改革。他們說這將加強太平洋島國的團結，支持他們應對內部和外部壓力。

去年，該論壇因領導層人選問題發生爭議而產生分歧，在中國於該地區的外交行動引起美國與其盟友的安全擔憂之時，這個成立於1971年的組織也面臨可能分裂的危險。該論壇包括18個成員，除了遍佈南太平洋的島嶼國家外，還包含了澳大利亞和新西蘭。該論壇部分成員國與台灣有外交關係，而其他成員則承認中國。

7日，薩摩亞、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦、斐濟、帕勞和馬紹爾群島的領導人在斐濟舉行會議，以解決關於2021年如何選舉論壇首席外交官所產生的爭議。

兼任論壇主席的斐濟總理白尼馬拉馬（Frank Bainimarama）在7日晚間的一份聲明中說，該論壇的擬議改革需要所有成員在下次會議上通過，此舉將加深太平洋島國彼此的互信。

該論壇成員國的領導人將於7月12日至14日在斐濟首都蘇瓦舉行會議，這是該論壇兩年來第一次的面對面會議。根據澳大利亞廣播公司的報導，庫克群島總理布朗（Mark Brown）7日表示：「這個大家庭需要團結。」

帕勞、馬紹爾群島和密克羅尼西亞的領導人發表了一份聯合聲明，表示他們贊同改革，稱此舉將加強太平洋地區的團結。密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）表示，太平洋地區將「更有力地抵禦外部和內部壓力」。

除了太平洋島國積極展現團結的一面外，由美國、澳大利亞、日本和印度組成的四方安全對話（Quad）上個月曾表示「支持太平洋島國論壇的團結」。

（路透社、法新社）

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