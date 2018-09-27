 王毅出访菲律宾讨论南海合作的可能性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2018

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时政风云

王毅出访菲律宾讨论南海合作的可能性

中国外交部长於周日抵达菲律宾，展开为期两天的官方访问。他预计将与菲律宾政府，针对基础建设计画和南海开发进行协商。

Philippinischer Präsident Rodrigo Duterte zu Besuch in China (Picture-Alliance/dpa/T. Lozano)

中國外交部長出訪菲律賓兩天，將會晤菲律賓總統杜特爾特，外交部長洛欽及其他政府官員。

(德国之声中文网) 中国外交部长王毅周日(10月28日)抵达菲律宾南方的城市达沃，并替中国驻达沃总领事馆开幕致词。他在开幕仪式提到，设立领事馆反映了两国不断向前发展的关系，并说菲律宾总统杜特尔特 (Rodrigo Duterte) 上任以来，中菲双边关系全面改善，双边城市间的交流也蓬勃发展。

王毅预计在出访期间与菲律宾总统杜特尔特及菲律宾外长洛钦 (Teodoro Locsin Jnr) 会晤。此外，他也将与其他菲律宾政府官员见面，讨论杜特尔特政府的「大建特建」基础设施建设计画 (Build, Build, Build) ，并签署多项双边合作文件。根据南华早报 (South China Morning Post) 报导，专家认为中国和菲律宾期望能针对双边的油气开发达成协议。但两国与其他国家之間仍然存在南海水域的主权争议。

中国社会科学院的学者许利平在接受南华早报访问时提到，中菲两国有意愿达成双边油气资源开发的协议，而此协议也能在南海建立好的典范。不过他说，任何双边协议都需要符合菲律宾的宪法及相关法令，而如何分配利益将会是个挑战。

他强调：「这样的双边协议能强化中国在南海的利益，并防止南海水域外的其他国家介入。」

Philippinischer Präsident Rodrigo Duterte (picture alliance/AP Images/B. Marquez)

中菲两国将对双边油气资源开发的协议展开协商。专家预测王毅造访可能替习近平之後出访铺路。

许利平也预测，王毅出访菲律宾，可能是替中国国家主席习近平的出访铺路。此看法呼应了菲律宾前卡耶塔诺 (Alan Peter Cayetano) 八月接受南华早报访问时的说法。卡耶塔诺当时说，中菲两国的谈话包含年底前促成习近平出访菲律宾。

根据新华社的报导，王毅此行也将出访巴布亚新几内亚与斐济。

杨威廉/罗法 (综合报导)

 

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